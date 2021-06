Notes des joueurs écossais contre la Croatie: l’équipe de Steve Clarke a reçu la leçon de Luka Modric | Actualités footballistiques

L’Ecosse est absente de l’Euro 2020 après une défaite 3-1 contre la Croatie, mais comment les joueurs de Steve Clarke se sont-ils comportés lors d’une grande soirée à Hampden Park ?

David Maréchal – 7

Peu de choses à faire avant l’ouverture du score de la Croatie, où il était aveugle. Grand moment au début de la seconde mi-temps lorsque le gardien courageux et instinctif a refusé Petkovic, avant de produire un autre bloc intelligent pour refuser Perisic, même si le drapeau était levé. Puis battu par des finitions de qualité.

Andy Robertson – 6

Image:

L’Écossais Andrew Robertson a l’air abattu lors de la défaite contre la Croatie



Menace familière pour l’équipe de Steve Clarke en première mi-temps ; plusieurs livraisons prometteuses et instigué l’égalisation de la gauche en gardant le ballon en vie. Jamais arrêté de courir.

Stephen O’Donnell – 4

Nuit difficile alors que la menace croate s’abattait sur son flanc. Battu trop facilement dans la préparation du premier but et n’a pas réussi à arrêter le centre qui a conduit au vainqueur de Modric.

Grant Hanley – 5

Solide dans l’air dans les phases d’ouverture, mais une erreur s’est presque avérée coûteuse et a été forcée juste après la demi-heure de jeu sur blessure.

Kieran Tierney – 5

Plusieurs interventions précoces clés, bien suivies et bien harcelées, mais n’ont pas eu d’impact sur le jeu dans un sens offensif.

Scott McTominay – 5

Corps tourné alors que Vlasic frappait l’ouvreur et positionnement discutable à plusieurs reprises, notamment attrapé par un ballon par-dessus, avant que Marshall n’effectue un super arrêt en deuxième mi-temps. A fait preuve de sang-froid sur le ballon au fur et à mesure que le match se poursuivait – était-il perdu en défense centrale?

John McGinn – 6

Clé dans l’étouffement de l’Angleterre et a commencé le choc de crise plein d’enthousiasme et de course à nouveau. Ne pouvait pas déplacer les pieds pour générer suffisamment de puissance lorsqu’on lui offrait une grande chance d’égaliser et trop de zèle à l’occasion, mais une présence animée a donné le ton. Comment n’a-t-il pas mis l’Ecosse en tête juste avant l’heure ? Brûlé finalement.

Stuart Armstrong – 5

Image:

Stuart Armstrong a eu du mal à avoir un impact



A remplacé Billy Gilmour dans le onze de départ et a fait quelques passes incisives, avant de faire une course importante dans la préparation de l’égalisation. Mais anonyme après la pause comme l’a dit la classe de Modric et remplacé par Fraser avec 20 à faire.

Callum McGregor – 6

Il avait l’air mal au début, mais s’est développé dans le jeu et a égalisé au moment clé juste avant la pause. Des passes plus précises que n’importe lequel de ses coéquipiers mais trop souvent limitées à des positions inoffensives et permettant aux intermédiaires croates de prendre le contrôle en seconde période.

Lyndon Dykes – 5

J’avais besoin de me rapprocher d’Adams et j’ai eu le moins de touches de n’importe quel joueur écossais sur le terrain pendant au moins 45 minutes. mais a bien fait avec les restes qu’il avait.

Che Adams – 5

Aurait dû faire mieux avec une chance précoce que Livakovic ait coupé sa botte. Une touche habile dans la préparation du but de McGregor mais n’a pas réussi à tenir le ballon aussi bien qu’il l’a fait contre l’Angleterre, même s’il manquait trop souvent de soutien du milieu de terrain.

Abonnés :

Scott McKenna – 5

A remplacé Grant Hanley juste après la demi-heure et a rapidement pris la réservation avec un défi maladroit. Pris à plat à quelques reprises.

Ryan Fraser – 5

A apporté un peu d’élan offensif, mais a raté deux fois les chances et incapable de reprendre son élan.

Kevin Nisbet – N/A

A remplacé Che Adams tardivement mais dommage fait.

Nathan Patterson – ND

Camée tardive pour O’Donnell après sa nuit difficile.