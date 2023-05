Notes des joueurs du Real Madrid 1-1 à Man City: Vinicius Jr et Kevin De Bruyne à la hauteur de l’occasion | Nouvelles du football

Vinicius Jr et Kevin De Bruyne ont renforcé leurs équipes lors d’une soirée tendue en demi-finale de la Ligue des champions alors que leurs superbes frappes laissaient le match bien en place avant le match retour.

Real Madrid

Thibaut Courtois – 8

Le Real Madrid s’est appuyé sur son gardien de but au début car il n’a pas réussi à maîtriser Man City. Il était plus qu’à la hauteur de la tâche, éloignant confortablement Rodri et De Bruyne.

Dani Carvajal – 6

Semblait plus intéressé à liquider Jack Grealish qu’à jouer au football. L’arrière droit a eu un début difficile, comme le reste de ses coéquipiers, mais a eu une conduite plus facile au fil du match.

Antonio Rudiger – 7

A fait du bon travail pour garder Erling Haaland silencieux. L’ancien défenseur de Chelsea a laissé Ilkay Gundogan dans un tas après un défi robuste alors qu’il s’imposait à l’opposition.

David Alaba – 8

A été composé en possession pour aider le Real Madrid à traverser la tempête précoce de la pression de Man City. Gardé Haaland avec un gros bloc coulissant dans la boîte.

Eduardo Camavinga – 7

Performance infatigable du jeune milieu de terrain à l’arrière gauche. Sa course et sa passe ont permis à Vinicius Jr de donner l’avantage au Real Madrid. Mais sa mauvaise passe a cédé le ballon pour l’égalisation de Kevin De Bruyne.

Toni Kroos – 7

A parfois lutté dans le rôle défensif de milieu de terrain, surtout au début lorsque City avait le contrôle du match. Mais sa classe a brillé au fur et à mesure que le Real grandissait dans le jeu, jouant un rôle clé pour garder son équipe calme avec sa rétention de balle.

Luka Modric – 7

Le maestro du milieu de terrain a produit un moment de classe pour débloquer Camavinga au plus profond de la moitié du Real Madrid pour le but de Vinicus Jr.

Federico Valverde – 7

A confié un rôle plus défensif au milieu de terrain alors qu’il retombait parfois dans la défense, ce qui signifiait que nous le voyions moins aller de l’avant. Encore des signes de sa qualité en flashs offensivement mais remplissaient admirablement ses fonctions à l’arrière.

Rodrygo – 7

A occupé Man City et a montré sa qualité en quelques instants.

Karim Benzema – 7

Star de l’émission l’an dernier, Benzema avait plus un rôle de soutien cette fois-ci. Bien tricoter le jeu ensemble, pour aider le Real à monter plus haut sur le terrain et aurait marqué en première mi-temps sans Ruben Dias.

Vinicius Jr – A été à la hauteur de sa facture en marquant un crieur absolu pour mettre le Real Madrid devant. Man City n’a jamais semblé à l’aise quand il avait le ballon. Le Brésilien en a obtenu un sur Haaland.

Sous-marins

Marcos Asensio – 5

Je n’ai pas été longtemps sur le terrain.

Aurélien Tchouameni – 6

N’a pas duré longtemps mais a presque marqué le choix du peloton. Nous l’avons déjà vu les frapper pour la France contre l’Angleterre.

Nacho – N/A

Manchester City

Ederson – 7

Ne pouvait rien faire contre la frappe tonitruante de Vinicus Jr, mais a produit un arrêt vital lorsqu’il a été appelé, empêchant la tête de Benzema en seconde période.

Kyle Walker – 7

A été rattrapé parfois par Vinicius Jr mais a tenu sa tâche contre l’un des meilleurs attaquants européens. Aucun joueur sur le terrain n’a eu plus de tacles que ses cinq.

Rubén Dias – 8

A produit un bloc de but pour empêcher Benzema de taper au poteau arrière après le centre foré de Vinicius Jr en première mi-temps. Il était peut-être coupable d’avoir trop reculé le Brésilien pour son but.

Pierres John – 7

A eu un très bon départ et a été impliqué dans de nombreux jeux offensifs de City au début du match. A également très bien défendu hors de possession.

Manuel Akanji – 6

Ce n’est pas son meilleur match sous un maillot de City, mais il est important pour le jeu de construction de City.

Rodri – 8

Imperturbable par la grande occasion de son retour en Espagne, il dictait le jeu pour City et était une poignée pour le Real. A également montré son courage dans la bataille du milieu de terrain.

Ilkay Gündogan – 7

Était dans les guerres au début après des défis difficiles de Kroos et Rudiger mais a réussi à trouver De Bruyne pour son égaliseur.

Kevin De Bruyne – 8

Il avait été empêché de se lier à Haaland pendant la majeure partie du match, mais a pris les choses en main en marquant une superbe frappe forée à distance pour amener le niveau de la ville. L’homme vedette de City est intervenu à nouveau en cas de besoin.

Bernardo Silva – 6

A joué un grand rôle pour City au début alors que City semblait cibler Camavinga, mais il n’a pas eu beaucoup de chance contre l’arrière gauche improvisé.

Erling Haaland – 5

A eu trois tirs qui ont été confortablement sauvés par Courtois. Le Real a fait du bon travail en minimisant l’implication de la superstar.

Jack Grealish – 7

A créé plus de chances que tout autre joueur de City en causant un mal de tête à Carvajal.

