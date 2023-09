Notes des joueurs du FC 24 : Haaland, Mbappé, Putellas en tête

Erling Haaland a été l’un des grands joueurs du FC 24, se hissant au troisième rang du classement général dans cette nouvelle édition du chef-d’œuvre du football d’EA Sports. EA Sports

EA Sports a commencé la semaine en révélant les 24 joueurs masculins et féminins les mieux notés inclus dans la dernière édition de leur jeu de football phare et la toute première édition à porter le nouveau nom : FC 24.

Après avoir mis fin à son partenariat de longue date avec la FIFA l’année dernière, EA Sports a lancé cette nouvelle ère du FC avec un système de notation remanié qui, en plus de donner aux joueurs un classement de capacité sur 100, leur confère également des talents spéciaux et des styles de jeu optimisés par Statistiques Opta.

Tout comme lors du dernier match de l’ère FIFA, la note la plus élevée du jeu de base FC 24 est de 91, partagée par quatre joueurs, dont l’un se trouve être un vainqueur du Ballon d’Or.

Ayant tous deux dominé les classements de la franchise EA Sports pendant de nombreuses années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont vu leurs statistiques diminuer encore davantage. Messi manque une place dans le top cinq et Ronaldo sort complètement du top 24 alors qu’une vague de talents nouveaux et émergents commence à usurper l’ordre autrefois établi.

Nous avons examiné le premier lot d’évaluations de joueurs du FC 24 proposées et les avons passées au crible afin de mettre en évidence certains des points de discussion les plus importants et les plus remarquables.

1. Les nouvelles superstars règnent en maître

Apparaissant presque comme un passage de flambeau symbolique alors qu’EA Sports se prépare à entrer dans l’ère du FC, d’anciens poids lourds tels que Messi et Ronaldo se sont retrouvés à descendre dans le classement – ​​certains plus dramatiquement que d’autres.

Il n’y a pas non plus de place dans le top 24 pour Son Heung-Min, Sadio Mané, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Casemiro, N’Golo Kanté, Éderson, Jan Oblak, Toni Kroos et Marquinhos, qui figuraient tous dans le top. 24 il y a tout juste un an.

Au lieu de cela, des joueurs comme Kylian Mbappé, Erling Haaland, Rodri, Vinícius Júnior et Rúben Dias ont grimpé dans l’ordre en ce qui concerne le football masculin. Simultanément, de nombreux nouveaux visages du football féminin ont atteint des niveaux raréfiés, avec la star barcelonaise et espagnole Alexia Putellas en tête.

Putellas est rejoint dans le top 10 par sa coéquipière du club et internationale Aitana Bonmati, Ballon d’or en titre de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA et lauréate de la Joueuse de l’année de l’UEFA, ainsi que par Sam Kerr, vedette de Chelsea et de l’Australie.

2. Mbappé est le nouveau golden boy

Après avoir été contraint de se vautrer à la troisième place du classement des joueurs de FIFA 23, Mbappé a été élevé à la première place du FC 24 malgré la note réelle de l’attaquant mercuriel du Paris Saint-Germain qui se maintient à 91 entre les matchs.

3. Messi sort du top cinq

Après avoir réussi de justesse à conserver son statut de top cinq au classement FIFA 23, Messi a été relégué à la sixième place cette fois-ci. Cela survient après que le capitaine argentin ait consolidé sa position parmi les deux premiers pendant 13 années consécutives impressionnantes.

Malgré ses exploits lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et un début éclair dans sa vie en tant que joueur de l’Inter Miami CF, Messi a vu sa note globale passer de 91 à 90.

Le seul autre participant du top 24 exerçant actuellement son métier en Amérique du Nord est le pilier de l’USWNT, Alex Morgan, qui occupe la 20e place avec une note globale de 89.

4. Les triples gagnants en tête

Aucun club ne contribue plus de joueurs à la liste des 24 meilleurs joueurs du FC 24 que Manchester City et Barcelona Femeni, même si cela ne devrait peut-être pas être trop surprenant étant donné que les deux sont triples champions en titre.

City compte deux joueurs dans le top 10 et quatre joueurs inclus au total sous la forme de Haaland, Dias, Rodri et Kevin De Bruyne. Pendant ce temps, l’équipe féminine conquérante du Barça peut compter Putellas et Bonmati dans le top 10, l’ailière Caroline Graham Hansen et le défenseur Mapi León faisant également partie du top 10.

Le seul autre club à proposer plus de deux joueurs est l’équipe masculine de Liverpool, même si leurs trois représentants sont en dehors du top 10 avec Mohamed Salah (13e, 89) en tête devant Virgil van Dijk et Alisson Becker.





5. Courtois conserve sa place de meilleur gardien

Thibaut Courtois est une fois de plus le meilleur gardien du jeu alors que le gardien du Real Madrid porte sa note élevée de 90 depuis FIFA 23 jusqu’au FC 24. L’international belge de 31 ans risque de rater une partie importante de la saison 2023. 24 saison après avoir subi une rupture du LCA en août, mais cela n’a évidemment rien fait pour diminuer sa haute position dans le domaine virtuel.

En effet, seuls trois gardiens figurent dans le top 24 du classement général des joueurs, Courtois (9e) étant le seul à se faufiler dans le top 10. Plus loin dans le classement, Marc-André ter Stegen (21e, 89e) et Alisson (23e, 89e) est le seul autre représentant de la guilde des gardiens.

6. Hausse la plus élevée, chute la plus faible

L’augmentation la plus fulgurante des notes a été réalisée par Haaland, qui était 21e au classement général de FIFA 23 avec une note de 88. Par le simple fait de marquer simplement 52 buts en 53 matchs tout en remportant le triplé lors de sa première saison avec Man City, la puissance norvégienne s’est hissée jusqu’à la troisième place du classement FC 24 avec une note globale de 91.

Après avoir dominé les classements de FIFA 23, Karim Benzema a chuté à la 8e place du classement FC 24 après avoir mis fin à son glorieux mandat au Real Madrid en faveur de son passage en Saudi Pro League avec Al Ittihad. Et ce, alors que sa note globale n’est passée que de 91 à 90 en l’espace d’un an.

Robert Lewandowski était le deuxième joueur le mieux noté de FIFA 23, bien qu’une réduction similaire d’un seul point de 91 à 90 ait vu le braconnier du Barça tomber de la médaille d’argent sur le podium jusqu’à la 11e place.

Les 24 meilleurs joueurs du FC 24

– Kevin De Bruyne, milieu de terrain, Manchester City, Belgique : 91

– Erling Haaland, attaquant, Manchester City, Norvège : 91

– Kylian Mbappé, attaquant, Paris Saint-Germain, France : 91

– Alexia Putellas, milieu de terrain, Barcelone, Espagne : 91

– Karim Benzema, attaquant, Al Ittihad, France : 90

– Aitana Bonmati, milieu de terrain, Barcelone, Espagne : 90

– Thibaut Courtois, gardien, Real Madrid, Belgique : 90

– Caroline Graham Hansen, attaquante, Barcelone, Norvège : 90

– Harry Kane, attaquant, Bayern Munich, Angleterre : 90

– Sam Kerr, attaquant, Chelsea, Australie : 90

– Robert Lewandowski, attaquant, Barcelone, Pologne : 90

– Lionel Messi, attaquant, Inter Miami, Argentine : 90

– Alisson Becker, gardien de but, Liverpool, Brésil : 89

– Kadidiatou Diani, attaquante, Lyon, France : 89

– Ruben Dias, défenseur, Manchester City, Portugal : 89

– Ada Hegerberg, attaquante, Lyon, Norvège : 89

– Mapi Leon, défenseur, Barcelone, Espagne : 89

– Alex Morgan, attaquant, San Diego Wave FC, États-Unis : 89

– Neymar, attaquant, Al Hilal, Brésil : 89

– Rodri, milieu de terrain, Manchester City, Espagne : 89

– Mohamed Salah, attaquant, Liverpool, Egypte : 89

– Marc-André ter Stegen, gardien de but, Barcelone, Allemagne : 89

– Virgil van Dijk, défenseur, Liverpool, Pays-Bas : 89

– Vinícius Júnior, attaquant, Real Madrid, Brésil : 89