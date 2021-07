Notes des joueurs des Lions britanniques et irlandais : Maro Itoje, Courtney Lawes, Tadhg Furlong se démarquent lors de la victoire 22-17 contre les Springboks | Nouvelles du rugby à XV

Maro Itoje a été nommé homme du match alors que les Lions britanniques et irlandais ont gagné 1-0 dans leur série de trois tests contre les Springboks

Choisissez parmi les notes des joueurs du retour spectaculaire des Lions britanniques et irlandais 22-17 Victoire du test contre les Springboks au Cap…

15. Stuart Hogg : Jamais vraiment capable de briller en attaque mais était bien rangé en tant que dernière ligne de défense des Lions. 7/10

14. Anthony Watson: Exceptionnel dans les airs et a été l’un des meilleurs joueurs des Lions lorsque les jetons étaient tombés en première mi-temps. 8/10

13. Elliot Daly : Martelé par Lukhanyo Am dans un premier tacle et son sang-froid n’a jamais vraiment récupéré. A raté un coup de pied à distance en première mi-temps. 6/10

12. Robbie Henshaw : A conçu une pause en première mi-temps qui a donné de l’espoir aux Lions lorsque les choses semblaient sombres. Porté dur tout au long du match aussi. 8/10

11. Duhan van der Merwe : Même dans le chaudron d’un test, il a fait des yards durs grâce à sa puissance en courant. 8/10

dix. Dan Biggar : Avec son équipe, il a lutté en première mi-temps mais il s’est rajeuni après la pause. A raté un effort très bottable en première mi-temps et a raté un HIA en deuxième mi-temps. 8/10

Dan Biggar a tiré quatre pénalités lors de la victoire des Lions alors que les Lions sont revenus de neuf points

9. Prix ​​Ali : Le peloton des Lions a connu des difficultés au début et le jeu de Price en a souffert, mais a pris de l’ampleur. 7/10

1. Rory Sutherland : Remplaçant tardif du blessé Wyn Jones, il a donné un bon compte de lui-même. 8/10

2. Luke Cowan-Dickie : Touché pour le seul essai des Lions, mais son lancer d’alignement a été mélangé avec un affichage très rocailleux en première mi-temps. 7/10

3. Tadhg Furlong : S’est levé à l’occasion magnifiquement, battant les deux lâches d’Afrique du Sud. 9/10

4. Maro Itoje : Presque à lui seul, les Lions ont gardé la chasse avec ses revirements cruciaux en première mi-temps. Nommé homme du match. 9/10

5. Alun Wyn Jones : La décision d’opter pour l’alignement qui a produit l’essai de Cowan-Dickie, plutôt qu’une pénalité, a été un grand moment. A travaillé ses chaussettes. 8/10

6. Courtney Lawes : Aux côtés d’Itoje, était l’artiste hors pair des Lions. Lawes était implacablement physique et a emmené le combat en Afrique du Sud. 9/10

7. Tom Curry : Abandonné par son indiscipline et bien qu’il ait tout donné, sa place est sous pression. 7/10

8. Jack Conan : Une performance complète du n ° 8, mélangeant quelques touches habiles avec une greffe dans le serré. 8/10

Remplaçants: Le banc des Lions a eu un impact bien plus important que celui de l’Afrique du Sud. Les demi-arrières Conor Murray et Owen Farrell ont fourni la stabilité lorsque cela était nécessaire et Mako Vunipola a livré une énorme performance. 8/10