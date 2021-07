Notes des joueurs des Lions britanniques et irlandais : Luke Cowan-Dickie, Tadhg Beirne et Marcus Smith impressionnent après la victoire des Stormers | Nouvelles du rugby à XV

Luke Cowan-Dickie prend le pouvoir de marquer

Les Lions britanniques et irlandais ont rebondi après leur défaite ‘A’ en Afrique du Sud avec une victoire convaincante sur les Stormers.

Ce fut un autre départ lent pour les Lions dans les 20 premières minutes, mais une fois qu’ils ont trouvé leur rythme, ils étaient beaucoup trop forts pour les hôtes, qui se sont battus avec le mur de défense impénétrable de l’équipe de tournée et le ballon rapide à la panne.

Le prochain arrêt pour les Lions est la série Test alors qu’ils affrontent l’Afrique du Sud et, une fois les auditions pour les spots de test terminées, nous examinons comment les Lions ont évalué…

Stuart Hogg : 7/10

Le capitaine a produit un affichage professionnel et a montré de grandes mains pour le troisième essai. L’arrière latéral d’Exeter a fait beaucoup de mètres et a mené de l’avant.

Regardez chaque match du Lions Tour en direct sur Sky Sports Action Obtenez Sky Sports Action pour 18 £ supplémentaires par mois.

Josh Adams : 6

Une rare journée sans but pour l’ailier de Cardiff, qui n’était pas à son meilleur mais a joué un rôle clé dans l’essai d’ouverture avant d’être retiré après 58 minutes.

Elliot Daly : 6

L’as anglais polyvalent a fait son troisième départ de la tournée à 13 ans et évolue dans son nouveau rôle, mais doit s’améliorer en défense.

Robbie Henshaw : 7

Robbie Henshaw

Le centre irlandais a produit une autre belle performance avec un certain nombre de sauts de ligne et un superbe coup de pied tactique.

Duhan van der Merwe : 7

L’ailier d’origine sud-africaine a réalisé un remarquable 138 mètres et a profité de sa présence pendant tout le match pour donner un nouveau coup de coude à l’entraîneur Warren Gatland avant le premier test.

Marcus Smith : 8

2:12 Maggie Alphonsi et Ronan O’Gara reviennent sur les débuts impressionnants de Marcus Smith pour les Lions. Ronan corrige également l’utilisation par Alex Payne du mot razzmatazz ! Maggie Alphonsi et Ronan O’Gara reviennent sur les débuts impressionnants de Marcus Smith pour les Lions. Ronan corrige également l’utilisation par Alex Payne du mot razzmatazz !

Des débuts matures de la recrue internationale qui a réussi neuf plaqués et a brillé avec le ballon en main, produisant un pas d’oie caractéristique en fin de compte. Sept conversions réussies l’ont aidé à entrer dans l’équation pour affronter l’Afrique du Sud avec des problèmes de condition physique ailleurs à la moitié.

Prix ​​Ali : 7

Le demi de mêlée de Glasgow était occupé pendant son run-out de près d’une heure et essentiel pour aider les Lions à passer à la vitesse supérieure après un arrêt-démarrage au début du match. Le travail de dépannage était irréprochable et il était au cœur des essais d’Adam Beard et Jonny Hill.

Rory Sutherland : 7

Un autre affichage solide de l’Écossais, qui a eu un taux de réussite de 100% de ses sept plaqués et a bien porté.

Luke Cowan-Dickie : 9

1:59 Luke Cowan-Dickie dit que les Lions britanniques et irlandais se forment bien en équipe après leur dernier match d’échauffement de la tournée contre Stormers Luke Cowan-Dickie dit que les Lions britanniques et irlandais se forment bien en équipe après leur dernier match d’échauffement de la tournée contre Stormers

Excellente performance de l’hélice Exeter. Malchanceux d’avoir refusé un essai précoce, mais il s’est rattrapé avant la fin de la première mi-temps avec une belle finition. Sans faute aux alignements et a fait beaucoup de mètres au cours de sa sortie de 49 minutes.

Tadhg Furlong : 8

A fait une autre grande impression, surtout quand il a reçu la possession. Une pause rapide a été cruciale pour le premier essai et a été l’une des nombreuses portées remarquables de l’homme de Leinster.

Barbe d’Adam : 7

Même avec l’ombre d’Alun Wyn Jones sur le banc, le joueur des Ospreys a encore une fois profité de son opportunité. Bon travail pour son premier essai Lions et fortement impliqué dans le troisième score.

Jonny Hill : 7

Passage au premier rang de l’attaquant anglais, qui s’est aidé à un essai au cours d’une première mi-temps où il a réussi 10 plaqués sur 10.

Tadhg Beirne : 8

Refusé d’un score en raison d’une passe en avant plus tôt, mais une bonne sortie dans l’ensemble et brillamment porté à Cape Town.

Tadhg Beirne porte pour les Lions

Hamish Watson : 8

Exceptionnel encore une fois de la part de l’Ecossais, qui a réalisé l’ensemble de ses 15 plaqués et a également bien porté de manière typique pour continuer sa merveilleuse forme.

Jack Conan : 7

Un autre essai à son décompte et réalisé de manière exceptionnelle, avec 46 mètres réalisés à partir de ses nombreuses poussées en avant. L’international irlandais a également brillé à l’autre bout du terrain.

Remplacements : 8

21 – Alun Wyn Jones a remplacé le @lionsofficial, exactement trois semaines après avoir subi une luxation de l’épaule contre le Japon ; ce n’est que la huitième fois qu’il quitte le banc des Lions lors de sa 22e apparition. Indestructible. pic.twitter.com/niGdQFNs5N – OptaJonny (@OptaJonny) 17 juillet 2021

Essais pour Zander Fagerson, Louis Rees-Zammit et Sam Simmonds tandis qu’Alun Wyn Jones a complété son retour remarquable avec un caméo de 27 minutes.