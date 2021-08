Notes des joueurs des Lions britanniques et irlandais : Duhan van der Merwe, Stuart Hogg et les remplaçants se battent | Nouvelles du rugby à XV

L’ailier des Lions Duhan van der Merwe sera contre pour garder sa place après avoir été mis à la poubelle et laissé tomber de nombreuses balles hautes

Choisissez parmi les notes des joueurs de la deuxième défaite Test des Lions britanniques et irlandais contre les Springboks au Cap.

15. Stuart Hogg : Le choix des Lions a reculé de trois dans les airs, mais a eu des difficultés défensives avec les Lions susceptibles de faire venir le solide Liam Williams la semaine prochaine. 5/10

14. Anthony Watson : A battu plus de défenseurs que quiconque dans le premier test, mais a à peine touché le ballon et en a renversé quelques-uns dans le second. 6/10

13. Chris Harris : A fait un énorme tacle précoce et son physique était nécessaire alors que les Springboks déchargeaient leurs gros porteurs. 6/10

12. Robbie Henshaw : A essayé de s’impliquer mais a fait peu de progrès contre une défense sud-africaine raidie. Malchanceux de ne pas marquer d’essai. 6/10

11. Duhan van der Merwe : Difficile de voir comment il gardera sa place la semaine prochaine. Indiscipliné, carton jaune et n’a pas pu attraper le ballon. 4/10

dix. Dan Biggar : Assez solide en première mi-temps mais s’y est heurté lorsque le peloton des Lions a reculé. 6/10

9. Conor Murray : Lutté lorsque l’Afrique du Sud a déchiré les touristes après l’intervalle. Chanceux d’éviter des blessures graves alors qu’il a atterri sur le visage après avoir été sorti en l’air par Cheslin Kolbe. 6/10

1. Mako Vunipola : Les doutes sur sa mêlée continuent, mais il a été énergique en liberté. 6/10

2. Luke Cowan-Dickie : Une bien meilleure performance d’alignement mais a eu peu d’impact sur le terrain. 6/10

3. Tadhg Furlong : Sévèrement pénalisé pour une infraction à la mêlée lorsqu’il a perdu pied à cause du terrain. 6/10

4. Maro Itoje : Super défense d’alignement et était une menace, mais il ne pouvait pas arrêter les chemises vertes seul. Le choix des Lions. 7/10

5. Alun Wyn Jones : Le langage corporel du capitaine à la fin racontait sa propre histoire de la soirée des Lions. 6/10

6. Courtney Lawes : Incapable de faire impression sur les Springboks, bien qu’il ait réalisé un excellent vol d’alignement. 6/10

7. Tom Curry : Un autre joueur qui pourrait manquer si les Lions optaient pour des changements. Beaucoup de grognements mais pas de morsure. 5/10

8. Jack Conan : Impressionné Warren Gatland lors du premier test, mais ce fut un match beaucoup plus difficile. 5/10

Remplaçants: Owen Farrell et ses collègues étaient impuissants à renverser la vapeur pendant que la cavalerie sud-africaine balayait leur camp. Les remplaçants au premier rang ont également été détruits lors de la mêlée. 4/10