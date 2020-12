Manchester a été expulsé de la Ligue des champions après avoir perdu 3-2 contre le RB Leipzig.

United a pris le pire départ possible en Allemagne, où la ligne arrière de cinq joueurs a été surprise en train de faire la sieste à peine deux minutes plus tard.

Un ballon de balayage du skipper de Leipzig, Marcel Sabitzer, a retrouvé Angelino et l’arrière gauche, prêté par Manchester City, a tiré un tir bas devant De Gea.

Angelino a trouvé Amadou Haidara fantôme au deuxième poteau pour renvoyer une seconde pour Leipzig.

Bruno Fernandes a vu un coup franc brillant et plongeant frapper la barre de 20 mètres à la 68e minute – mais une minute plus tard, les espoirs de United étaient presque terminés.

Harry Maguire et David De Gea ont hésité alors qu’un centre d’Angelino flottait, le remplaçant de Leipzig, Justin Kluivert, réagissant rapidement et coupant le ballon au-dessus du gardien de but de United.

Fernandes en a retiré un du point de penalty, avant que Paul Pogba ne quitte le banc pour rentrer chez lui et assurer une finition nerveuse.

Voici comment ils ont évalué: