Erling Haaland a marqué deux fois alors que Manchester City battait Tottenham 1-0 en Premier League pour garder le contrôle de la course au titre.

L’équipe de Pep Guardiola a juste besoin de battre West Ham à domicile lors de la dernière journée pour décrocher un quatrième titre consécutif en Premier League, et elle poussera un tout-puissant soupir de soulagement pour quitter le nord de Londres avec les trois points. Ils devaient notamment à Stefan Ortega, qui a réalisé plusieurs arrêts formidables après avoir remplacé Ederson en seconde période sur le score de 1-0.









Haaland a ensuite sécurisé le match avec un penalty tardif remporté par Jeremy Doku. Voici comment les joueurs ont évalué :

Ederson : Il n’était pas content de sortir mais a reçu un coup sérieux de Romero et ne pouvait pas prendre de risque. J’ai bien fait avant ça. 7

Marcheur: Je suis entré dans des zones prometteuses en haut du terrain, mais, inhabituellement, je n’ai pas cherché à tirer. Resté occupé sur Son Watch à l’autre bout. 7

Jours : Une performance fragile, commettant des erreurs inhabituelles qui mettent City plus de danger que nécessaire. 5

Akanji : Assez solide, conscient du danger derrière et s’assurant que City ne se fasse pas surprendre par l’attaque rapide des Spurs – jusqu’à ce qu’il manque de le faire exploser. 6

Gvardiol : Défensivement amélioré ce week-end, même s’il n’a pas pu égaler ses deux buts. Il lui fallait garder la tête froide et il l’avait. 7

Rodri : Il n’était pas à son meilleur, mais son bien est toujours meilleur que celui de la plupart des gens, permettant à City de continuer son 73e match sans défaite. 7

Kovacić : Coupable d’avoir perdu la possession trop souvent en première mi-temps, même s’il n’a jamais cessé de se battre et de s’améliorer en seconde période. 6

De Bruyne : Il n’y a pas participé une grande partie de la soirée, essayant de trouver un bal hollywoodien pour Haaland qu’il n’a jamais réussi. Puis il a préparé Haaland pour le but. 7

Silva : J’ai couru et couru et couru, puis j’ai couru encore. Pivot dans le but et retrait important pour City toute la soirée. 8

Foden : Il n’a pas réussi à atteindre ce qu’il voulait, mais il a toujours cherché à prendre ses responsabilités. Son engagement a contribué à mériter le but. 8





Haaland : Un personnage frustré en première mi-temps mais qui a pris vie en seconde et a marqué deux buts pour remporter le match. 8

Substituts

Ortega (pour Ederson, 69 ans) A fait brillamment pour sauver Kulusevki dès le début, puis un vainqueur du match de Son. 9





Doku (pour De Bruyne, 69 ans) Il a changé la donne en proposant quelque chose de différent à son arrivée. 8

Alvarez (pour Haaland, 90 ans)

Non utilisé: Stones, Gomez, Lewis, Ake, Nunes, Bobb, Grealish