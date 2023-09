Notes des joueurs de l’USMNT : Weston McKennie 8/10 lors de la victoire contre Oman

Les États-Unis ont bouclé la première fenêtre de retour de l’entraîneur Gregg Berhalter en tant qu’entraîneur-chef avec une victoire dominante 4-0 contre Oman à l’Allianz Field du Minnesota mardi.

Folarin Balogun a donné un bon départ aux États-Unis avec un but à la 13e minute, avant que Brenden Aaronson (qui a remplacé Christian Pulisic à la mi-temps), Ricardo Pepi et un but contre son camp d’Oman ne complètent le score en seconde période.

Il était clair dès le début qu’Oman, classé n°73 au classement mondial de la FIFA, serait complètement dépassé par les États-Unis, classés n°11 dans la dernière version publiée en juillet.

Note du manager (échelle de 1 à 10)

Gregg Berhalter, 7 ans — Il n’y a pas grand-chose à critiquer ici. Les États-Unis ont gagné confortablement et ont accueilli de nouveaux visages. C’était une bonne soirée pour l’équipe. Du point de vue des résultats purs, deux victoires sur un score combiné de 7-0 ont fait de cette première fenêtre de retour une réussite pour Berhalter, mais compte tenu du niveau de compétition, cela était plus ou moins attendu. Un test bien plus intéressant aura lieu le mois prochain contre l’Allemagne et le Ghana.





Notes des joueurs USMNT (0-10 ; 10 = meilleur ; 5 = moyenne)

GK Ethan Horvath, 6 ans — Il fallait effectuer une seule sauvegarde.

DF Kristoffer Lund, 4 ans — Après avoir fait ses débuts aux États-Unis samedi, Lund a obtenu son premier départ et, parfois, son manque de familiarité avec ses coéquipiers s’est montré. Il n’a pas eu à faire grand-chose en défense avec la domination américaine en possession.

Choix de l’éditeur

DF Miles Robinson, 7 ans – Ce fut une nuit tranquille pour Robinson, qui n’était en grande partie pas testé.

DF Chris Richards, 7 ans – Comme ce fut le cas avec Robinson, il n’y avait pas grand-chose à défendre dans ce match.

DF Sergiño Dest, 7 — Un tir déchiré a conduit au premier but et il a été constamment impliqué dans l’attaque jusqu’à ce qu’il soit remplacé tardivement.

MF Weston McKennie 8 — Un McKennie pleinement engagé fait la différence pour les États-Unis et c’est la version qui s’est présentée mardi soir. Une occasion manquée tardivement était à peu près tout ce qui n’allait pas.

Weston McKennie était le meilleur joueur sur le terrain alors que l’USMNT a clôturé la première fenêtre de Gregg Berhalter dans l’abri de l’USMNT avec une victoire. Accolade Hemmelgarn/Getty Images

MF Malik Tillman, 5 ans — Sans Tyler Adams et Gio Reyna impliqués dans cette fenêtre, cela lui a ouvert une opportunité de débuter au milieu de terrain central, mais il n’a pas menacé dans le tiers offensif comme on aurait pu s’y attendre contre une équipe du calibre d’Oman.

MF Yunus Musah, 7 ans — Il était assis beaucoup plus profondément qu’il ne le fait habituellement pour les États-Unis et semblait à l’aise dans ce rôle.

FW Christian Pulisic, 6 ans — Ce n’était pas un match – ou une fenêtre – mémorable pour Pulisic, qui n’a pas réussi à avoir un impact sur le jeu comme il en est capable. Est sorti pour Aaronson à la mi-temps, à dessein.

FW Folarin Balogun 7 — Bon endroit, bon moment pour Balogun à la 13e minute, lorsqu’il a calmement martelé un rebond sur une frappe de Dest pour porter le score à 1-0. C’était aussi un sous-marin prévu à la mi-temps.

FW Tim Weah, 7 ans — A fait avancer le jeu et était généralement bon en possession.

Remplaçants (les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

FW Ricardo Pepi, 7 — Encore un but sur le banc pour Pepi, qui semble destiné à en faire une compétition intéressante avec Balogun pour le rôle d’attaquant titulaire.

MF Brenden Aaronson, 6 ans — De bonnes choses peuvent arriver lorsque vous placez le ballon sur le cadre. Le coup franc d’Aaronson aurait dû être facilement stoppé par le mur d’Oman, mais il s’est séparé juste après que le ballon ait été lancé et glissé par le gardien de but.

DF Mark McKenzie — On ne lui demandait pas grand-chose après son arrivée à la 71e minute,

M.F. Benjamin Cremaschi — De jouer avec Lionel Messi à Miami à ses débuts en équipe nationale américaine. Quelle année pour le jeune de 18 ans. Il a failli obtenir une passe décisive après son entrée à la 71e minute.

DF DeJuan Jones– Jones a aidé sur le but de Pepi peu de temps après son entrée en jeu.

FW Kevin Paredes — Juste après son entrée en jeu, son centre est venu d’un joueur d’Oman pour un but contre son camp.