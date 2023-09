Notes des joueurs de Liverpool : Nunez, Van Dijk 8/10 contre West Ham

Liverpool a remporté dimanche sa cinquième victoire consécutive en Premier League en remportant une victoire 3-1 contre West Ham United à Anfield.

Les visiteurs ont commencé le match de la meilleure façon puisque Tomás Soucek a failli donner l’avantage aux Hammers, seulement pour qu’Alisson le renie avec un superbe arrêt sur sa droite.

Les Reds semblaient les plus menaçants à la pause, comme cela s’est vu lorsque Luis Díaz a brisé le flanc gauche avant de lancer un ballon dangereux dans la surface à partir duquel Mohamed Salah a gagné et a ensuite marqué un penalty à la 16e minute.

West Ham est resté dangereux alors qu’ils cherchaient à jouer des centres directs dans la surface de réparation, et ils ont finalement obtenu leur récompense alors que la tête précise de Jarrod Bowen sortait du poteau pour égaliser le score à l’approche de la mi-temps.

Darwin Núñez aurait dû redonner l’avantage à Liverpool après la mi-temps après avoir décoché un effort hors cadre, mais il ne s’est pas trompé lors de sa prochaine occasion en reprenant de volée un ballon qui a été parfaitement joué au-dessus de la défense par Alexis Mac Allister.

Le manager Jurgen Klopp était heureux de voir son équipe terminer le match à la 85e minute alors que Virgil van Dijk hochait la tête d’un corner dans la surface de six mètres pour que le remplaçant Diogo Jota se retire à bout portant.

Points positifs

Liverpool est resté patient dans son approche contre une configuration défensive de West Ham et s’est créé de nombreuses occasions pour se donner la meilleure opportunité de gagner le match. Les Reds ont également bien défendu les coups de pied arrêtés, avec quelques livraisons dangereuses effectuées par le spécialiste des balles mortes James Ward-Prowse.

Points négatifs

Liverpool a concédé trop d’occasions à West Ham et a finalement été puni lorsque la tête de Bowen a été dirigée devant Alisson. Les Reds doivent veiller à mieux démarrer le match, car ils auraient pu se retrouver avec un but ou deux de retard un autre jour.

Note du manager (1-10 ; 10 = meilleur)

Jürgen Klopp, 8 ans — L’approche de Liverpool a été plus patiente que d’habitude dans ce match, ce qui a permis à une équipe de Liverpool confiante de paraître assurée dans son approche. Sa décision de débuter avec Nunez a également été récompensée par un but à un moment crucial du match.

Virgil van Dijk et Darwin Nunez ont tous deux joué un rôle clé pour que Liverpool remporte sa cinquième victoire consécutive en Premier League dimanche avec une victoire contre West Ham à Anfield. Matt McNulty/Getty Images

Notes des joueurs

GK Alisson, 8 ans — Liverpool se serait retrouvé mené 1-0 dès le début sans l’excellent arrêt d’Alisson contre Soucek, mais il ne pouvait rien faire contre la tête de Bowen. Une performance fiable qui a permis à son équipe de rester dans le match quand elle avait besoin de lui.

DF Andy Robertson, 6 ans – Il a travaillé dur pour soutenir les attaques sur le flanc gauche, mais n’a pas trouvé suffisamment sa cible avec ses centres dans la surface. A effectué une intervention clé à la 73e minute alors que West Ham semblait menacer à la pause.

DF Virgil van Dijk, 8 ans — Le capitaine de Liverpool a connu une bataille physique avec l’attaquant de West Ham Michail Antonio et a dominé ses duels aériens. Bien organisé la ligne défensive après avoir commencé le match lentement. A aidé le but de Jota à mettre le jeu hors de portée.

DF Joël Matip, 7 ans — Confiant avec le ballon et pris la bonne décision en s’aventurant dans les zones avancées. Une solide deuxième mi-temps a vu Matip alerter, anticipant le moment où les ballons directs étaient sur le point d’être joués dans une zone dangereuse.

DF Joe Gomez, 6 ans — Le joueur de 26 ans a bien défendu sur la droite et a tenté de faire la différence avec des centres vers le deuxième poteau.

M.F. Alexis Mac Allister, 7 ans — L’international argentin a dicté le jeu à la base du milieu de terrain pour donner le tempo du match, mais son moment du match est venu avec une sublime passe décisive sur le but de Nunez à l’heure de jeu.

MF Curtis Jones, 6 ans — A pris soin du ballon et a aidé à maintenir la domination de Liverpool en possession. A montré sa force lorsqu’il a été pressé de manière agressive et a placé le ballon au fond des filets près de la pause, mais était légèrement hors-jeu.

MF Dominik Szoboszlai, 7 ans — Il a toujours cherché à jouer progressivement et n’a pas eu de chance de ne pas terminer la première mi-temps avec une passe décisive pour Jones après un clip précis au deuxième poteau. Bien lié à Salah dans les phases offensives plus patientes de Liverpool.

FW Luis Díaz, 6 — L’international colombien a contesté directement son marqueur mais s’est souvent retrouvé évincé par plusieurs défenseurs. Il prend généralement la bonne décision face à une ligne arrière têtue.

FW Darwin Nunez 8 — Des courses astucieuses derrière ont étiré la défense de West Ham, et c’est la course de l’international uruguayen qui a permis à Salah de remporter le penalty pour le premier but. Il aurait dû marquer avec sa frappe à la 53e minute et il a raté le cadre après un jeu de préparation impressionnant de Liverpool, mais sa course au bon moment et sa volée clinique pour redonner à Liverpool son avance ont plus que compensé.

FW Mohamed Salah, 7 ans — Une menace constante dans les zones offensives et bien liée à Nunez. A remporté le penalty pour le premier match de Liverpool et l’a envoyé avec puissance.

Remplaçants (les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

Ryan Gravenberch (Jones, 77′) N/R — La recrue estivale du Bayern Munich a débuté en Ligue Europa en milieu de semaine, mais était de retour sur le banc dimanche.

Cody Gakpo (Nunez, 81′) N/R — S’est rapidement impliqué lorsqu’il a été présenté avec un jeu de hold-up brillant. J’ai presque joué à Salah pour avoir une chance, mais j’en ai mis un peu trop sur la passe.

Diogo Jota (Diaz, 81′) N/R — Il a trouvé son chemin sur la feuille de match en quelques minutes alors qu’il se connectait avec le coup d’envoi de Van Dijk pour donner à Liverpool un avantage de deux buts.

Wataru Endo (Mac Allister, 88′) N/R — Introduit pour aider à voir le reste du jeu.