Eddie Nketiah a réussi son premier tour du chapeau en Premier League avec un style exquis alors qu’Arsenal maintenait la pression sur son rival du nord de Londres, Tottenham Hotspur, en tête du classement avec une victoire écrasante 5-0 sur Sheffield United, sans victoire.

Le diplômé de l’académie d’Arsenal a contrôlé le ballon et l’a calmement passé devant Wes Foderingham pour ouvrir le score juste avant la demi-heure, avant d’écraser une superbe seconde dans le toit du filet peu après la reprise.

Et le meilleur était encore à venir lorsque l’attaquant a récupéré la passe d’Emile Smith Rowe et a tiré un piledriver imparable de 25 mètres au-delà de Foderingham, impuissant, qui ne pouvait que regarder le ballon se nicher dans le coin supérieur.

Arsenal n’avait pas fini et il était encore temps pour Fabio Vieira d’en ajouter un quatrième sur penalty, avant que l’arrière droit Takehiro Tomiyasu ne réalise un cinq fantastique dans les dernières secondes pour couronner un après-midi à couper le souffle aux Emirats.

Points positifs

Il n’y a pas assez de superlatifs pour décrire cette démonstration de Nketiah. L’attaquant injouable a époustouflé les Blades avec une performance individuelle phénoménale qui avait un peu de tout.

Points négatifs

Malgré leur domination, Arsenal a semblé lent pendant environ 25 minutes alors que les hommes de Mikel Arteta avaient du mal à trouver leur étincelle créative habituelle. Mais au coup de sifflet final, leur plus grande déception aura été de ne pas avoir marqué encore plus.

Note du manager

8 – Arsenal devra faire tourner ses meilleurs joueurs s’ils veulent aller jusqu’au bout cette fois-ci et Arteta l’a fait avec quelques changements intelligents, bien que l’introduction de Nketiah ait été forcée par la blessure de Gabriel Jesus. Cependant, personne ne sera plus ravi pour l’attaquant que le patron d’Arsenal qui a continué à le soutenir.

Notes des joueurs (1-10 ; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

GK David Raya, 8 ans — A commandé sa zone avec confiance et a rapidement mis les Gunners sur le devant de la scène avec une distribution précise. Il n’a pas eu un seul arrêt à faire en route vers sa cinquième feuille blanche de la saison.

DF Ben White, 8 ans — Peut-être devrions-nous commencer à l’appeler “Whitinho”. L’arrière droit a placé la barre plus haut cette saison et a de nouveau attiré l’attention lorsqu’il a dansé avec aisance dans le milieu de terrain de Sheffield United. Plus tard, il a réalisé un bel arrêt de Foderingham avec un effort tourbillonnant.

DF William Saliba, 7 ans — Les 90 minutes les plus faciles qu’il passera toute la saison. À peine perturbé, mais il avait l’air classe et avait un taux de réussite de 96,1 %.

DF Jakub Kiwior, 6 ans – Une 10e apparition en Premier League pour le joueur de 23 ans, et probablement sa plus facile jusqu’à présent contre une attaque de Sheffield United pratiquement inexistante.

DF Oleksandr Zinchenko, 7 — On aurait dit qu’il jouait à trois postes différents. Il s’est démené lors d’une sortie non-stop et a toujours fourni une bonne option à ses coéquipiers. Il a passé un temps ridicule dans la surface de Sheffield United, ce qui incarnait son rythme de travail.

Riz MF Declan, 8 — Une performance typiquement affirmée au milieu du parc. Il a bousculé et dominé l’opposition, et a envoyé un centre invitant entre les jambes du défenseur pour trouver Nketiah qui a ouvert le score.

MF Emile Smith Rowe, 8 ans — Une démonstration industrieuse pour son retour dans le onze de départ. Il a fallu une intervention intelligente de l’ancien Gunner Auston Trusty pour le maintenir en dehors de la feuille de match et il a obtenu une passe décisive grâce au hurleur de Nketiah.

Maître de conférences Kai Havertz, 6 ans – A accompli beaucoup de travail au milieu alors que les hôtes étouffaient leurs adversaires en difficulté, mais il n’a pas réussi à fournir une grande sortie offensive. Il a été impitoyablement piraté Ben Osborn qui a été averti immédiatement après son entrée en jeu.

FW Bukayo Saka, 7 ans — Le jeune capitaine a repéré Rice, dont le centre a marqué le premier but, et a obtenu un autre retour offensif lorsque son corner a été ramené à la maison pour 2-0.

FW Gabriel Martinelli, 8 – Le soyeux Brésilien a dépassé ses adversaires et a fréquemment choisi ses coéquipiers dans les zones dangereuses avec une vision franchement scandaleuse. A piqué les paumes de Foderingham avec un effort sourd alors que les hôtes continuaient à appliquer la chaleur.

Eddie Nketiah a été la star du spectacle avec trois buts. Catherine Ivill/Getty Images

FW Eddie Nketiah, 10 ans — Stupéfiant; quelle façon de réussir son premier triplé ! L’attaquant a commencé à ressembler à un vrai joueur cette saison, mais ce fut de loin sa meilleure heure à ce jour, pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers et des fidèles des Gunners.

Remplaçants (les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

DF Takehiro Tomiyasu, 7 ans – A remplacé l’impressionnant Blanc et a marqué sa 50e apparition à Arsenal avec son premier but pour le club lorsqu’il a dirigé un effort tardif au-delà de Foderingham lors de la rotation.

MF Léandro Trossard, 6 ans – A remplacé Martinelli, peut-être pour le sauver d’un coup de pied alors que la discipline des visiteurs commençait à décliner. S’est fait une nuisance lors de sa sortie de 30 minutes.

MF Fabio Vieira, NR – A remplacé Smith Rowe et a valu à son équipe un penalty lorsqu’il a été rattrapé tardivement par Oliver Norwood. Il s’est relevé du gazon pour envoyer Foderingham dans le mauvais sens et porter le score à 4-0.

MF Mohamed Elneny, NR – Une apparition tardive de l’international égyptien qui a remplacé Rice dans les dernières minutes.

FW Reiss Nelson, NR – A remplacé Saka pour sa quatrième apparition en Premier League de la saison.