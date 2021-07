Notes des joueurs d’Angleterre Euro 2020: Raheem Sterling étoiles pour Three Lions | Actualités footballistiques

L’Angleterre a produit sa meilleure performance de tournoi depuis 55 ans en terminant deuxièmes jusqu’à l’Italie à l’Euro 2020 – alors comment les joueurs de Gareth Southgate se sont-ils comportés globalement au Championnat d’Europe ?

Jordan Pickford – 8

Matchs joués : 7

A joué à chaque minute du tournoi, mettant à peine un pied dans l’erreur puisqu’il est devenu le premier gardien de l’histoire à garder sa cage inviolée lors des cinq premiers matchs d’un Championnat d’Europe.

Les deux buts qu’il a finalement marqués sont venus tous les deux sur coups de pied arrêtés, tandis que ses deux arrêts lors des tirs au but dimanche n’étaient toujours pas suffisants pour voir l’Angleterre remporter son premier trophée depuis 1966.

Kyle Walker – 8

Matchs joués : 6

Utilisé à la fois comme arrière droit conventionnel dans une défense à quatre, ainsi que comme arrière central droit dans une ligne arrière à trois, le défenseur polyvalent de Manchester City était l’un des joueurs les plus remarquables de l’Angleterre.

En particulier, le joueur de 31 ans a brillé lors de la victoire en demi-finale contre le Danemark, tandis que son rythme électrique était souvent affiché pour aider son équipe à se sortir du pétrin.

Luke Shaw – 8

Matchs joués : 6

Après avoir raté la sélection pour l’affrontement du groupe d’ouverture avec la Croatie, le joueur de 26 ans a ensuite effectué une série de démonstrations de boucanier pour devenir le pilier de l’Angleterre à l’arrière gauche.

Non seulement le défenseur de Manchester United a contribué trois passes décisives en cours de route, y compris pour le premier match crucial lors de la victoire 2-0 contre l’Allemagne lors des 16 derniers, mais il a également ouvert le score contre l’Italie avec le but le plus rapide jamais réalisé dans un championnat d’Europe. final.

John Pierres – 8

Matchs joués : 7

Immaculée au cœur de la ligne arrière parcimonieuse de l’Angleterre – que ce soit dans le cadre d’une défense à quatre ou à trois, ou aux côtés de Tyrone Mings, Walker ou Harry Maguire.

Malchanceux de ne pas avoir marqué dans l’impasse de la phase de groupes avec l’Écosse lorsque sa tête est revenue sur un poteau, mais plus important encore, il a éliminé les manques de concentration qui avaient caractérisé certaines de ses précédentes performances semées d’erreurs pour son pays.

Harry Maguire – 8

Matchs joués : 5

Il a dû attendre le dernier match de groupe avec la République tchèque pour sa première apparition dans le tournoi sous un nuage de forme après avoir endommagé les ligaments de la cheville vers la fin de la saison dernière.

Cependant, une fois en forme, l’arrière central de Man Utd a superbement mobilisé la défense anglaise, réalisant un match d’homme du match lors de la victoire 2-0 contre l’Allemagne, avant de marquer lors de la victoire 4-0 contre l’Ukraine en quart. -finales, ainsi que de tirer son penalty lors de la fusillade de dimanche.

Kieran Trippier – 7

Matchs joués : 5

A montré sa polyvalence en jouant à la fois sur les côtés gauche et droit de la défense anglaise pendant le tournoi alors que Southgate a choisi de commencer l’arrière latéral de l’Atletico Madrid pour les matches les plus difficiles de son équipe.

Et cela incluait la finale, pour laquelle le joueur de 30 ans a été rappelé, créant le premier match de Shaw à la deuxième minute avec un délicieux centre flottant pour que son compatriote ailier puisse frapper à bout portant.

Tyrone Ming – 7

Matchs joués : 3

A obtenu le feu vert à la fois sur Ben White et Conor Coady pour couvrir initialement Maguire blessé lors des deux premiers matches de groupe, le défenseur central d’Aston Villa a été assuré à l’arrière alors que l’Angleterre gardait deux draps propres.

Reece James – 6

Matchs joués : 1

Le défenseur de Chelsea, 21 ans, a été recruté pour débuter au poste d’arrière droit lors de la deuxième rencontre de groupe de l’Angleterre contre l’Écosse, en remplacement de Walker, mais cela s’est avéré être sa seule implication dans le tournoi.

Riz Declan – 8

Matchs joués : 7

A joué dans les sept matches du tournoi, éteignant les tirs devant la défense et liant intelligemment le jeu à la ligne avant.

Certains se sont demandé si le milieu de terrain de West Ham pouvait vraiment le couper lorsqu’il affronterait des nations d’élite comme l’Allemagne et l’Italie, mais le joueur de 22 ans a prouvé que ces sceptiques avaient tort et devrait maintenant être un incontournable en tant que n ° 6 de son pays pendant des années. venir.

Jack Grealish – 7

Matchs joués : 5

Bien qu’il fasse partie de la grande majorité des équipes de supporters pour commencer le tournoi, Southgate a utilisé le meneur de jeu d’Aston Villa comme substitut d’impact, une tactique qui a bien fonctionné lors de la victoire des huitièmes de finale contre l’Allemagne lorsqu’il a joué un rôle essentiel dans les deux buts de son équipe. .

Il est également sorti du banc en demi-finale, pour ensuite être accroché en prolongation alors que Southgate cherchait à protéger l’avance 2-1 de l’Angleterre et la finale.

Jordan Henderson – 6

Matchs joués : 5

Le capitaine de Liverpool n’a commencé aucun match, ayant tout juste récupéré à temps pour le tournoi après une blessure à l’aine de trois mois, mais il est venu cinq fois, y compris dans tous les matchs à élimination directe.

Et à l’une de ces occasions, le joueur de 31 ans a marqué de la tête son tout premier but international alors que l’Angleterre a repoussé l’Ukraine 4-0 lors des huit derniers.

Kalvin Phillips – 8

Matchs joués : 7

Quelques sourcils se sont levés lorsque Southgate a commencé le joueur de 25 ans dans un rôle de milieu de terrain plus avancé pour la première victoire de l’Angleterre en phase de groupes contre la Croatie, seulement pour qu’il réalise une impressionnante performance à Wembley.

Cependant, par la suite, le milieu de terrain de Leeds United s’est replié pour former un brillant partenariat aux côtés de Rice devant la défense – un facteur clé dans la course de l’Angleterre à la finale – en jouant tous les matchs en cours de route.

Jadon Sancho – 6

Matchs joués : 3

L’attaquant de 21 ans n’a commencé qu’un seul match, la victoire 4-0 contre l’Ukraine au cours des huit derniers, et on se souviendra surtout d’avoir raté le quatrième penalty de l’Angleterre lors de sa défaite en tirs de barrage contre l’Italie en finale après avoir été amené en dernier. minute de prolongation spécifiquement pour tirer un coup franc.

Monture maçon – 6

Matchs joués : 5

Après avoir entamé les deux premiers affrontements de groupe, l’attaquant de Chelsea a ensuite raté la rencontre finale avec la République tchèque après avoir été contraint de s’auto-isoler après être entré en contact avec l’Écossais Billy Gilmour, qui avait été testé positif pour Covid après le tirage au sort à Wembley.

Le joueur de 22 ans est revenu sur le banc contre l’Allemagne, avant de commencer les trois derniers matchs à élimination directe de l’Angleterre, bien qu’ayant peu d’impact.

Phil Foden – 6

Matchs joués : 3

A frappé le poteau au début du match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie, mais c’était à peu près aussi bon que dans le tournoi pour le jeune de Man City, qui n’a disputé que deux autres matches par la suite, perdant sa place sur le côté droit du ligne avant vers Bukayo Saka et Sancho.

Et pour aggraver les choses, le joueur de 21 ans a ensuite raté la finale en raison d’une blessure.

Bukayo Saka – 8

Matchs joués : 4

A produit une performance d’homme du match après avoir été amené à commencer le dernier affrontement de groupe avec la République tchèque, ainsi que les victoires en huitièmes de finale et en demi-finale.

Et malgré son échec aux tirs au but en finale, le joueur de 19 ans s’est désormais fermement établi dans la ligne avant de l’Angleterre pour les années à venir.

Jude Bellingham – 6

Matchs joués : 3

A eu son premier aperçu du football de tournoi en tant que remplaçant en trois matchs, dont la première victoire contre la Croatie à l’âge de 17 ans et 349 jours, il est devenu à la fois le plus jeune Anglais à jouer dans un tournoi majeur et le plus jeune joueur de toute nationalité à figurer à un championnat d’Europe.

Harry Kane – 7

Matchs joués : 7

A attiré quelques critiques après avoir échoué à marquer lors des trois rencontres de groupe de l’Angleterre, seulement pour répondre avec quatre buts en phase à élimination directe – dont le vainqueur des prolongations en demi-finale contre le Danemark – pour terminer à un derrière les meilleurs buteurs du tournoi, Cristiano Ronaldo et Patrik Schick.

Rahim Sterling – 9

Matchs joués : 7

Joueur anglais du tournoi après avoir marqué trois fois – dont des vainqueurs lors des deux matches de groupe avec la Croatie et la République tchèque, ainsi que le premier match essentiel lors du triomphe des huitièmes de finale contre l’Allemagne – et présent dans les sept matchs.

L’attaquant de Man City a également remporté le penalty de son équipe en prolongation que Kane a converti pour les envoyer à leur première finale majeure depuis 1966, un match qu’ils avaient gagné l’aurait sûrement vu sacré joueur du tournoi.

Marcus Rashford – 6

Matchs joués : 5

A joué seulement 84 minutes dans l’ensemble du tournoi après avoir souffert d’une blessure à l’épaule vers l’arrière de la saison dernière, le tout en tant que remplaçant, y compris la finale lorsqu’il est sorti du banc à la dernière minute de la prolongation afin de prendre un penalty dans le fusillade, seulement pour frapper l’extérieur du poteau.

Dominique Calvert-Lewin – 6

Matchs joués : 2

Avec seulement deux fois sur le banc lors des victoires contre la Croatie et l’Ukraine, l’attaquant d’Everton n’a joué que 18 minutes de football dans l’ensemble du tournoi.

