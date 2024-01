Notes des joueurs : Atletico Madrid 4 – 2 Real Madrid ; Quarts de finale de la Copa del Rey 2024

Notes complètes des joueurs du match :

Andreï Lounine—3 : Sera au centre des critiques sur les buts de Lino et Morata, en particulier sur ce dernier où il « s’est éteint » et a choisi d’écraser le ballon plutôt que d’utiliser ses deux mains pour sauver. J’ai eu une bonne distribution de passes longues.







Dani Carvajal—8 : Il s’est battu avec acharnement contre Lino et Greizmann, s’imposant souvent dans des duels 50/50.

Toni Rüdiger—7 : Le but encaissé par Lino sera le seul défaut du livre de Rudiger. Sinon, il a été bloqué et a obtenu un record de jeu de 8 dégagements.

Nacho—8,5 : Performance phénoménale – ne laissez jamais Morata respirer. Nuit et jour contre l’apparition d’Alaba au Metropolitano plus tôt cette année. A réussi un certain nombre de plaqués lorsqu’il a été posé 1 contre 1 contre Greizmann.

Mendy-7 : Poursuit sa solide forme avec une autre performance solide, notamment défensivement.

Camavinga-7 : A formé un bon partenariat avec Fede au milieu du parc et des lignes brisées avec son transport de ballon. A terminé le match à l’arrière gauche.

Fede Valverde—6,5 : A travaillé sans relâche pour combler les écarts et limiter l’espace au milieu de terrain de l’Atleti.

Luka Modrić—6,5 : Bien combiné avec ses coéquipiers et trouvé des poches d’espace sur la droite avec Rodrygo et Carvajal. Ancelotti a changé de position avec Fede en seconde période et les deux joueurs ont souffert.

Jude Bellingham—9: Sensationnel. Quel joueur, nous l’avons dit toute la saison. Presque marqué après que son tir ait ricoché sur la barre transversale. Il a glissé sur le terrain avec ses dribbles soyeux et a réussi à se sortir habilement des situations les plus serrées. A produit la passe décisive d’égalisation tardive à Joselu.

Vinicius Junior—5 : Mauvais jeu – trop impliqué avec l’arbitre, les supporters adverses et les joueurs de l’Atleti.

Rodrygo—7 : Frappez la barre transversale avec un moment qui aurait changé la donne à la 75e minute. C’était la meilleure option pour la soirée du duo Vinicius-Rodrygo et a peut-être été injustement remplacé.

Remplacements :

Brahim—6.5 : Combiné avec Rodrygo, il a été l’architecte du jeu qui a conduit le tir de Rodrygo à toucher les boiseries. J’ai travaillé très dur défensivement et j’ai passé un moment en tant qu’arrière droit en jouant 1 contre 1 contre Morata et en remportant le ballon.

Toni Kroos—7,5 : 3 passes clés et de nombreuses interceptions cruciales au cours de ses 50 minutes sur le terrain.

Tchouameni—5 : Il manquait l’intensité et la concentration nécessaires au match.

Joselu—7 : Une fois de plus, il a marqué un but égalisateur tardif sur le banc.

Dani Ceballos—N/A : Remplacement tardif à la 106e minute pour Eduardo Camavinga.

Fran Garcia—N/A : en retard remplacement à la 106 minute pour Nacho.

