Notes complètes des joueurs du match :

Thibaut Courtois—7 : Il a réalisé quelques arrêts cruciaux, même si son match restera dans les mémoires pour avoir « contrarié » la foule.

Dani Carvajal—7 : Une première passe fantastique en première mi-temps pour faire passer ses coéquipiers au but.

Antonio Rüdiger—6,5: Le seul défaut sera le but encaissé où il a gardé Correa en jeu.

Eder Militao—9: Une performance digne de qualifier Militao de meilleur défenseur central du monde. Sous ce type de forme, il existe très peu de mieux. A marqué une brillante volée et s’est défendu impeccablement tout au long du match.

Ferland Mendy—5 : Mauvaise possession avec un certain nombre de passes lâches concédant la possession dans des zones dangereuses.

Tchouameni—6 : Un jeu étrange pour le Français, qui s’est montré remarquable défensivement mais qui a très peu offert balle au pied.

Luka Modrić—7 : Quelques défis tardifs en première mi-temps qu’il aurait probablement bien chronométrés dans ses jeunes années, mais qui ont été importants dans la préparation avec sa capacité à ralentir le jeu et à donner le contrôle à Madrid.

Fede Valverde—6,5 : A joué plus comme milieu de terrain droit que central, ce qui a limité une partie de son impact. Même s’il n’a pas réalisé son meilleur match, il était toujours un élément crucial du plan de match de Madrid.

Jude Bellingham—8,5: Carlo Ancelotti doit développer un plan tactique qui donne à Jude le ballon plus souvent – ​​en particulier dans des atmosphères difficiles comme celle de Wanda. Jamais mis en phase par la pression et toujours choisi la bonne passe.

Vinicius Junior—6,5 : A enregistré une passe décisive sur le but de Militao et a donné du fil à retordre à Le Normand et Gimenez lors d’opérations centrales.

Rodrygo—5: N’a jamais vraiment démarré le match mais a été renversé dans la surface pour ce qui ressemblait à un penalty clair non accordé ni même examiné par le VAR.

Remplacements :

Lucas Vázquez—5 : A joué trop profondément sur le but encaissé.

Fran García—6 : A provoqué une faute de Marcos Llorente qui a conduit à un carton rouge pour le Atlético Madrid joueur.

Endrick—N/A : Il a failli marquer un autre but comme l’étourdisseur de Stuttgart avec un tir précoce depuis une position de contre-attaque.