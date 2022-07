Notes des joueurs Angleterre vs Suède: Super sub Alessia Russo brille alors que les Lionnes réservent la place finale à l’Euro | Nouvelles du football

Les femmes d’Angleterre auront leur chance dimanche alors qu’elles ont réservé leur première finale de l’Euro depuis 2009 avec une victoire scintillante 4-0 sur la Suède à Bramall Lane. Alors qui s’est démarqué du côté de Sarina Wiegman ?

Marie Earps – 9

A été occupé dès la première minute. Il a fallu un arrêt brillant pour refuser Sofia Jakobsson alors que l’Angleterre était surprise en train de faire la sieste au début, alors qu’elle repoussait également un effort rapide de Stina Blackstenius. Elle ne s’est pas trompée de gant pendant tout le tournoi et cela a continué contre la Suède – une merveilleuse improvisation a également permis à Blackstenius d’être contrecarré en seconde période avec un arrêt sensationnel du bout des doigts. Commandant.

Image:

Beth Mead et Lauren Hemp se joignent à Fran Kirby (au centre) pour célébrer son but qui a donné l’avantage à l’Angleterre 4-0 contre la Suède





Millie Bright – 7

Seulement semblé menacé pendant les 10 premières minutes de la rencontre, mais était beaucoup plus en sécurité après que l’Angleterre ait subi une première vague de pression. Sa relation avec Leah Williamson est le fondement de l’impressionnante stabilité défensive des Lionnes.

Léa Williamson – 8

Assuré. Pas grand chose de plus à dire. Partenaires Bright parfaitement au cœur de la défense et c’est en grande partie la raison pour laquelle l’Angleterre n’a été violée qu’une seule fois ce tournoi. Une vraie performance de capitaine.

Rachel Daly – 7

Performance assurée en première mi-temps – beaucoup pensaient qu’elle pourrait manquer après une démonstration nerveuse contre l’Espagne. Semblait prometteur à l’avenir dans les patchs et se combinait bien avec Lauren Hemp. Elle a également tenu bon physiquement.

Lucie Bronze – 7

Image:

Lucy Bronze célèbre le deuxième but de l’Angleterre contre la Suède





Pris à plusieurs reprises par le rythme de Fridolina Rolfo, mais a fourni la passe décisive pour le premier match de Beth Mead et a marqué le deuxième but de l’Angleterre. Elle a été exposée par la stratégie de la Suède en première mi-temps, surchargeant le canal gauche et exploitant l’espace libéré. Son influence dans le dernier tiers a cependant été déterminante et sa gestion du jeu est toujours excellente.

Géorgie Stanway – 7

Si fiable. Son but au dernier tour a fait la une des journaux et à juste titre. Elle est la raison pour laquelle l’Angleterre est dans cette position. Elle n’a pas tout à fait atteint les mêmes sommets contre la Suède, mais elle est toujours stable. Elle était heureuse de perturber le rythme de la Suède au milieu de terrain et a interrompu l’approvisionnement de Blackstenius et Kosovare Asllani – l’influence de ce dernier a été sévèrement réduite après la pause.

Keira Walsh – 8

Image:

Beth Mead célèbre avec Keira Walsh





A tout dépossédé sur son passage. Ne fait pas souvent la une des journaux, mais est un élément si important du succès de l’Angleterre. Puissant, autoritaire et calme et composé sur le ballon. Sa gamme de passes passe également inaperçue à côté de l’exubérante Stanway, mais elle est tout aussi habile à choisir une passe utile. Il n’y avait probablement pas un brin d’herbe de Sheffield qu’elle n’ait pas couvert.

Lauren Chanvre – 6

A raté un but béant lors de la reprise par Alessia Russo en seconde période, mais a travaillé sans relâche. Elle s’est bousculée et harcelée tout au long mais n’a pas eu le hic du green devant le but. Elle est sans aucun doute une menace, mais a certainement plus à donner – qu’a-t-elle économisé pour la pièce maîtresse finale ?

Beth Mead – 7

Image:

Beth Mead célèbre après avoir marqué le premier but de l’Angleterre contre la Suède





Pas aussi calme en possession que d’habitude, mais sa touche devant le but était toujours aussi infaillible. A marqué le premier but, sans doute contre le cours du jeu, alors que la Suède a connu une ouverture positive de 45 minutes. La finition était symptomatique d’une joueuse dans la forme de sa vie. Son but a changé la dynamique de la rencontre et elle a délivré le corner pour le but de la tête de Bronze – le Soulier d’or est bien en vue et elle a déjà dépassé les cinq buts de Jodie Taylor à l’Euro 2017, avec un match à jouer.

Fran Kirby – 8

Exécuté admirablement le rôle de meneur de jeu, utilisant sa touche adhésive pour choisir des poches d’espace et inviter les joueurs à se joindre aux attaques. Son jeu de hold-up a été crucial pour le deuxième but de l’Angleterre, nourrissant Hemp, qui a remporté le corner qui a fourni l’occasion. Elle a ensuite marqué le quatrième des Lionnes avec un lob effronté pour sauvegarder la victoire. La cerise sur un gâteau très sucré.

Image:

L’Anglaise Fran Kirby se bat pour le ballon avec la Suédoise Nathalie Bjoern





Ellen White – 5

N’a pas eu beaucoup d’impact, mais a eu quelques occasions en première mi-temps – grâce à un mouvement intelligent. A été remplacé par Alessia Russo avant l’heure de jeu mais n’a jamais cessé de courir. Sa place pourrait, seulement pourrait, être menacée, tel est le génie de Russo.

Substituts

Alessia Russo (pour Ellen White, 57) – 9

Super sub a encore frappé ! Une finition ridiculement audacieuse, qui a stupéfié tous les spectateurs à l’intérieur de Bramall Lane. Elle a lancé Hemp quelques secondes après son entrée sur le terrain, avant de marquer avec un coup arrière qui a trompé Hedvig Lindahl dans la soumission. Son introduction a toujours eu un impact, mais sa finition devient difficile à ignorer. Elle ne pouvait plus rien faire pour gagner une place de titulaire.

Ella Toone (pour Fran Kirby, 79) – 7

N’a pas eu énormément de temps pour avoir un impact, mais a fait son travail avec diligence. Elle est toujours un paquet d’énergie du banc et a joué un rôle majeur dans le succès de l’Angleterre jusqu’à présent. Attendez-vous à voir l’attaquant, d’une manière ou d’une autre, lors de la finale de Wembley dimanche.

Chloe Kelly (pour Beth Mead, 86 ans) – n/a

Jill Scott (pour Georgia Stanway, 87 ans) – n/a

Alex Greenwood (pour Rachel Daly, 87 ans) – n/a

La phase à élimination directe…

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Angleterre 2-1 Espagne (AET)

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Allemagne 2-0 Autriche

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Suède 1-0 Belgique

samedi 23 juillet

Quart de finale 4 : France 1-0 Pays-Bas (AET)

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Angleterre 4-0 Suède

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Allemagne vs France – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Angleterre vs Allemagne ou France – coup d’envoi 17h, Wembley

