Notes des joueurs Angleterre vs Espagne: Georgia Stanway joue avec un superbe vainqueur après une impressionnante performance au milieu de terrain | Nouvelles du football

Après que l’Angleterre a atteint les demi-finales de l’Euro 2022 avec une victoire spectaculaire en prolongation contre l’Espagne au stade Amex, comment les Lionnes de Sarina Wiegman se sont-elles comportées à son retour en pirogue ?

Marie Earps – 7

A géré avec confiance mais confortablement le jeu offensif de l’Espagne et n’a laissé aucune chance sur le but d’Esther Gonzalez. Presque attrapé par Athenea del Castillo de ce qui aurait pu être un lob involontaire avant de se remettre pour se dégager. A souvent été mis sous pression par la ligne de front espagnole, mais dans l’ensemble, il s’en est sorti confortablement.

Image:

Mary Earps n’a eu aucune chance avec le premier but qu’elle avait concédé pendant tout le tournoi





Lucie Bronze – 6

Désireux d’avancer sur le flanc droit, comme toujours. Ne s’est pas associée à Beth Mead ou Lauren Hemp autant qu’elle l’a fait dans le passé et a trouvé la vie particulièrement difficile avant la mi-temps contre Mariona Caldentey. Amélioré en deuxième période, et alors que l’Angleterre cherchait son égaliseur, il devenait de plus en plus impliqué et efficace dans le dernier tiers.

Millie Bright – 7

Forte dans le défi lorsqu’elle est sollicitée, mais sans les passes à longue distance typiques, nous l’avons déjà vue si efficacement dans ce tournoi. Seulement testé en partie jusqu’à ce que l’Espagne jette l’évier de la cuisine sur l’Angleterre en prolongation et reste forte, bloquant un effort de Sarriegi en particulier, pour les mener à bien.

Léa Williamson – 6

Rattrapée légèrement par Gonzalez pour le premier match, bien qu’elle ait beaucoup à faire lorsque Rachel Daly a été battue. Comme Bright, ses dépassements à longue distance figuraient rarement et son radar autour de la ligne de fond était également un peu nerveux. Resté fort aux côtés de Bright pour empêcher Earps d’être plus troublé, surtout en prolongation.

Image:

La capitaine Leah Williamson n’a pas connu son meilleur match sous le maillot des Lionnes – mais a fourni une solide unité défensive aux côtés de Millie Bright





Rachel Daly – 5

Bien traité avec Marta Cardona avant la mi-temps, ce qui a conduit à son retrait à la pause – mais écorché si facilement par Del Castillo pour marquer le but de Gonzalez. A continué à lutter avec la remplaçante tout au long de la deuxième période avant qu’elle ne soit retirée.

Keira Walsh – 7

Pas aussi influente qu’elle puisse l’être pour les Lionnes pendant une grande partie du match et bien enchaînée par le milieu de terrain espagnol – mais alors que l’Angleterre a saisi l’élan de l’égalisation d’Ella Toone, a commencé à tirer les ficelles après l’ouverture du match. A fourni un écran défensif de qualité aux côtés de Georgia Stanway.

Géorgie Stanway – 8

Un affichage plein de défis typiquement forts et de conscience défensive pour empêcher le talentueux trio espagnol du milieu de terrain de contrôler la possession comme ils ont été autorisés à le faire dans d’autres matchs. Et ce but… s’il y a un moment pour frapper un vainqueur comme ça, c’est ce soir.

Image:

Georgia Stanway bénéficiait déjà d’une solide performance au milieu de terrain avant d’apparaître avec un superbe vainqueur





Fran Kirby – 6

N’ayant pas eu l’espace ou le temps d’opérer dans les poches d’espace dans lesquelles elle aime tomber par le milieu de terrain espagnol, et a été remplacée peu après l’heure de jeu après avoir effectué seulement 10 passes.

Beth Mead – 5

Exceptionnellement inefficace dans le lien avec Bronze et basculé vers la gauche avant la mi-temps. Il a toujours eu du mal à produire et est devenu sans surprise le premier remplaçant de Wiegman.

Ellen White – 6

A raté une tête précoce d’un magnifique coup franc de Mead. Elle s’est battue durement et a brièvement semblé avoir marqué le premier match avant la pause, mais sans Mead ou Hemp autour d’elle dans la boîte pour se nourrir, elle était souvent laissée isolée et sans ce soutien, elle était autant victime des circonstances que de tout ce qui devait être pris. à l’arrêt.

Lauren Chanvre – 6

Avait beaucoup d’énergie, mais a fait face à une soirée difficile contre Ona Batlle de Manchester United. En grande partie pauvre des coups de pied arrêtés, dont il y en avait pas mal. Remboursé la foi de Wiegman en la gardant sur la croix qui a conduit à l’égalisation, dans une performance par ailleurs inhabituellement infructueuse.

Image:

Lauren Hemp a eu une nuit difficile sur les deux flancs – mais a fourni le centre qui a conduit à l’égalisation de l’Angleterre





Substituts

Chloé Kelly (pour Mead, 58) – 6

A trouvé la vie presque aussi difficile que Hemp et Mead contre Batlle, mais était toujours plus présente sur le flanc droit que ceux qui l’avaient précédée.

Alessia Russo (pour Blanc, 58) – 7

Ajouté un peu plus de mouvement qui manquait dans le dernier tiers simplement à cause du style de son jeu, et égalisé par Toone avec une tête amortie habile.

Ella Toone (pour Kirby, 64) – 7

La femme du moment – et quel moment. Bon moment, bon endroit pour envoyer le match en prolongation avec une finition cool après avoir déjà donné à Daly ce qui était le premier tir cadré de l’Angleterre du match.

Alex Greenwood (pour Daly, 82) – 6

La nuit de Daly ne faisant qu’empirer, a fourni une influence constante à l’arrière gauche quand c’était nécessaire. Se demande si elle a été amenée pour ses capacités à partir de jeux arrêtés, mais elle n’a jamais vraiment pu les mettre en valeur.

Jill Scott (pour Walsh, 116) – n/a

Nikita Parris (pour le chanvre, 116) n/a