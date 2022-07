Notes des joueurs Angleterre vs Allemagne: Chloe Kelly vole la vedette, l’influence d’Ella Toone mérite des applaudissements | Nouvelles du football

Alors que l’Angleterre célébrait la levée de son premier trophée de tournoi majeur avec une foule de 87 000 personnes à l’intérieur du stade de Wembley, nous jetons un coup d’œil à qui a brillé pour les Lionnes lors de leur couronnement à l’Euro 2022.

Marie Earps – 9

A très bien commandé sa boîte, comme elle l’a fait dans tous les tournois. Sa maniabilité était si impressionnante qu’elle a réduit la menace aérienne de l’Allemagne à presque rien. Cela a sans aucun doute été renforcé lorsque l’équipe de Martina Voss-Tecklenburg a perdu Alexandra Popp sur blessure lors de l’échauffement, mais Earps avait encore un travail considérable à faire pour empêcher les nombreux joueurs dangereux de l’Allemagne. Elle orchestre constamment sa ligne de fond et n’a été violée que deux fois pendant tout le tournoi, consolidant sa place de n ° 1 anglaise.

Regardez certaines des célébrations des vestiaires de l'Angleterre alors qu'elles faisaient la fête après avoir battu l'Allemagne pour remporter l'Euro féminin 2022



Millie Bright – 8

Encore un autre match solide pour l’imposant défenseur central anglais, malgré le fait qu’il ait été rattrapé pour l’égalisation de l’Allemagne. Lina Magull s’est faufilée devant elle au premier poteau pour ramener à la maison un centre de Tabea Wassmuth. Mais le but ne peut pas être attribué au marquage du défenseur de Chelsea, c’était le produit d’une pression allemande soutenue combinée à un jeu large complexe de Wassmuth et à une course au bon moment de Magull – sans doute le joueur allemand du tournoi. Bright est le symbole de la solide colonne vertébrale de l’Angleterre et sera un pilier de l’équipe pour les tournois à venir.

Léa Williamson – 9

Image:

La capitaine anglaise Leah Williamson soulève le trophée du Championnat d’Europe après la victoire de son équipe contre l’Allemagne à Wembley





Effacé une routine de corner particulièrement dangereuse hors de la ligne en première mi-temps, avec le ballon flippant autour de la zone de six mètres. Il est bien sorti de la ligne de fond, transformant la défense en attaque. Son jeu positionnel est toujours intelligent – c’est la marque d’un bon capitaine. Elle a également été vue en train de donner des discours d’encouragement aux jeunes joueurs tout au long, ce qui vient encore une fois avec son rôle de leader. Elle prend ses responsabilités et ses coéquipières répondent. Dans des flots de larmes au coup de sifflet à plein temps, Williamson a pu couronner son premier tournoi en tant que skipper en soulevant le trophée de l’Euro 2022. Son investissement dans cette équipe est clair pour tous et ne servira qu’à améliorer la situation future de l’Angleterre.

Le capitaine anglais Leah Williamson a déclaré que l'Angleterre méritait de remporter l'Euro 2022 et que chaque joueur a adoré "chaque seconde" de sa victoire finale contre l'Allemagne



Rachel Daly – 7

Lumineux tout le jeu. Avait un travail sur ses mains pour rassembler Magull et remplacer Nicole Anyomi en deuxième période, mais l’a fait avec virilité. N’était-elle pas tellement une menace à l’avenir – certainement pas aussi expressive qu’elle l’était contre la Suède – mais avait beaucoup plus à défendre. Étant donné qu’elle n’est pas une arrière gauche naturelle, Daly a fait sienne cette position dans ce tournoi et peut être fière de sa contribution.

Lucie Bronze – 7

Image:

Chloe Kelly, Lucy Bronze et Alex Greenwood photographiés lors de la finale de l’Euro 2022





Je me suis fait prendre plusieurs fois au début. Cela semble être une tactique d’opposition pour cibler l’espace entre Bronze et Bright dans les premiers échanges de jeux. Elle a bien récupéré et était une tête expérimentée alors que l’Angleterre négociait des prolongations sans accroc. Elle a gardé le silence sur l’abondance de talents offensifs de l’Allemagne, pour la plupart – un exploit qu’aucune autre équipe de la compétition n’a réussi.

Lucy Bronze et Chloe Kelly décrivent les «scènes absolues» alors que l'Angleterre remportait l'Euro féminin 2022.



Géorgie Stanway – 7

Légèrement erratique défensivement mais n’a jamais cessé de courir. Elle a travaillé sans relâche pour la cause et a dû rester disciplinée après avoir été avertie au début de la première mi-temps. Une grande partie des discussions avant le tournoi portait sur le rôle de Stanway, qu’elle joue dans la position n ° 10 ou ailleurs. En fait, elle a opéré aux côtés de Walsh et cela a parfaitement fonctionné. Un jeune partenariat, mais qui a travaillé et peiné sans fin. Elle a une tête extrêmement mature pour une jeune de 23 ans et sera une autre cheville ouvrière de cette jeune équipe passionnante pour les années à venir.

La patronne de l'Angleterre, Sarina Wiegman, a déclaré que leur victoire à l'Euro 2022 avait tant fait pour les femmes dans la société du monde entier.



Keira Walsh – 10

A tout donné une fois de plus. N’a pas manqué une seule minute de ce tournoi et vous pouvez voir pourquoi. Personne ne peut jouer le rôle qu’elle joue pour l’équipe, elle est indispensable. L’Allemagne a remporté la bataille du milieu de terrain à chaque match joué à l’Euro 2022. Pas contre l’Angleterre. Walsh a remporté la journée à Wembley. Elle a choisi la poche de Lena Oberdorf et co à chaque occasion et a ensuite eu la présence d’esprit de regarder vers l’avant et de choisir une passe intelligente. Son aide pour le premier match d’Ella Toone était extrêmement pondérée. Elle a ensuite eu l’audace de faire passer le ballon au-dessus de la tête d’Oberdorf à la 98e minute, avant de lancer l’attaque de l’Angleterre. Un écran complet fantastique.

L'équipe d'Angleterre a écrasé la conférence de presse de Sarina Weigman en chantant "Le football rentre à la maison" après avoir remporté l'Euro 2022



Lauren Chanvre – 8

N’a jamais atteint les sommets de la facturation avant le tournoi, mais a tout de même offert beaucoup à l’Angleterre. Elle a été utile lorsque les Lionnes avaient besoin d’une coureuse volontaire, en particulier en deuxième période. Le chanvre a tout le temps d’exercer son influence sur la scène internationale dans les années à venir et deviendra l’un des atouts les plus précieux de Sarina Wiegman. Sur le plan créatif, elle n’a pas été aussi efficace qu’elle l’est généralement pour Man City au niveau des clubs, mais a tout de même attiré les défenseurs de l’opposition en nombre. L’Allemagne a doublé sur elle, offrant de l’espace pour les autres. Elle a également effectué une intervention salvatrice à la 114e minute, se précipitant pour détourner le ballon derrière alors que Svenja Huth tentait de le coincer entre elle et le poteau.

Beth Mead – 7

Pas aussi influente que lors des matchs précédents, mais se souviendra affectueusement du tournoi pour la surabondance de buts qu’elle a marqués tout au long. Ayant été exclue des équipes des Lionnes aussi récemment que l’année dernière, elle est maintenant assurée qu’elle est un élément permanent. Elle possède le flanc droit. Malheureusement, après s’être lancée dans un lourd tacle à la 64e minute, elle a été expulsée tôt mais a quitté le terrain sous les applaudissements enthousiastes de la foule à l’intérieur de Wembley. Elle termine la compétition en tant que co-meilleure buteuse, aux côtés de Popp. L’Angleterre a marqué 22 buts à l’Euro 2022, un record pour une équipe en une seule édition des championnats (masculins ou féminins) – Mead en a marqué six.

Image:

Millie Bright et Leah Williamson, en Angleterre, célèbrent la victoire de la finale de l’UEFA Women’s Euro 2022 au stade Wembley, à Londres. Date de la photo : dimanche 31 juillet 2022.



Fran Kirby – 7

Le meneur de jeu désintéressé. Cela n’allait jamais être un tournoi où Kirby allait pouvoir libérer son meilleur niveau, après une saison gâchée par des problèmes de fatigue. Mais même apparaître à l’Euro 2022 était un marqueur de l’ambition de la star de Chelsea. Contre la Suède, elle était presque injouable et a montré des aperçus contre l’Allemagne, bien que fugaces. C’est une autre joueuse sur laquelle Wiegman peut compter, même lorsqu’elle n’est pas à son meilleur niveau.

Fran Kirby dit qu'elle est fière de tout le monde après que l'Angleterre a remporté l'Euro 2022.



Ellen White – 7

A eu une chance de sortir de l’impasse à la quatrième minute après avoir été bien trouvé par Kirby au second poteau. Des mouvements constamment intelligents ont étiré la ligne arrière de l’Allemagne, mais le service n’a pas toujours été au rendez-vous dans une première période méfiante. Elle a fait place à Alessia Russo plus tôt que d’habitude, mais a joué un rôle énorme dans un été couronné de succès pour les femmes d’Angleterre. Son service est louable, même si elle n’en a pas marqué autant qu’elle l’aurait souhaité. Elle a mené de front et peut enfin dire – après avoir fait ses débuts internationaux en 2010 – qu’elle a remporté un trophée majeur avec l’Angleterre.

Sous-marins

Alessia Russo (pour Ellen White, 56) – 7

Personne n’oubliera jamais la talonnade inspirée de Russo contre la Suède. Ce fut un moment marquant du tournoi. Il y a toutes les chances qu’il devienne l’un des meilleurs buts à marquer dans un match à élimination directe de l’Euro féminin. Elle a marqué cette compétition de son empreinte, même si sa performance face à l’Allemagne n’a pas eu autant d’influence. Ce n’est que le début pour l’attaquant de Man United, qui a déjà marqué son autorité sur cette nouvelle vague de talents des Lionnes et prouvé qu’elle est prête à prendre le relais de White – quand cela pourrait être.

Ella Toone (pour Fran Kirby, 56) – 9

Image:

Ella Toone célèbre après avoir ouvert le score pour l’Angleterre en finale de l’Euro 2022





A marqué le but qui a changé la donne, s’accrochant à une passe incisive de Walsh avant de soulever froidement le ballon au-dessus de Merle Frohms. Le toucher a été exécuté comme un attaquant, intuitif mais instinctif. Son énergie est contagieuse et déteint sur ses coéquipières, c’est pourquoi elle est toujours présentée autour de l’heure de jeu – lorsque l’Angleterre a besoin d’une injection de rythme. Elle mérite tous les applaudissements pour deux buts d’une qualité et d’une importance immenses lors de ce tournoi.

Chloé Kelly (pour Beth Mead, 64) – 8

Image:

Chloe Kelly est étreinte par Ellen White après la victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne en finale de l’Euro 2022





Le sauveur de l’Angleterre en prolongation. La raison pour laquelle les Lionnes ont remporté leur premier trophée de tournoi majeur. L’arrivée d’un braconnier à la suite d’un dédouanement raté par l’Allemagne, mais ils comptent tous. Et aucun ne comptera aussi incommensurablement que celui-là. Cela représente la touche la plus influente de sa carrière à ce jour, et il y en aura beaucoup d’autres à venir de la part de la jeune femme de 24 ans. Son jeu de hold-up était également excellent et a permis à l’Angleterre de franchir la ligne sans trop de frayeurs à l’extrémité opposée. Quand l’Angleterre avait besoin d’un héros, elle l’était, clôturant un retour de conte de fées après avoir raté la majorité de 2021/22 avec une blessure au LCA.

Alex Greenwood (pour Rachel Daly, 88) – n/a

Jill Scott (pour Georgia Stanway, 89) – n/a

La phase à élimination directe…

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Angleterre 2-1 Espagne (AET)

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Allemagne 2-0 Autriche

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Suède 1-0 Belgique

samedi 23 juillet

Quart de finale 4 : France 1-0 Pays-Bas (AET)

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Angleterre 4-0 Suède

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Allemagne 2-1 France

dimanche 31 juillet

Final: Angleterre 2-1 Allemagne (AET)