Notes des joueurs anglais : Kyle Walker brillant contre l’Ukraine alors que Jordan Henderson gère bien la pression d’avant-match | Actualités footballistiques

L’Angleterre a été tenue en échec 1-1 contre l’Ukraine lors de son dernier éliminatoire européen, mettant ainsi fin à son bilan de 100 pour cent. Ici, Sports aériens évalue les Trois Lions en Pologne…

Jordan Pickford – 6

Pickford n’avait pas grand-chose à faire avant ou après le but d’Oleksandr Zinchenko, mais a été battu par une bonne finition pour mettre fin à la séquence de cinq heures et demie de l’Angleterre sans encaisser de but.

Kyle Walker – 8

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ce fut une soirée mémorable pour Kyle Walker puisque le défenseur anglais a marqué son premier but international lors du match nul 1-1 contre l’Ukraine.



Une très belle performance de la part de l’arrière droit de Manchester City, avec notamment un premier but anglais. Course brillante, contrôle brillant, finition brillante lorsque son équipe était sous pression.

Défensivement, il avait Mykhailo Mudryk sur le toast. Walker a superbement bloqué l’homme de Chelsea de plusieurs millions de livres dans presque tous les duels et a continué à paraître positif à l’avenir.

De loin le meilleur joueur anglais de la soirée.

Ben Chilwell – 6

Il a bien commencé dans un rôle offensif sur la gauche, mais s’est retrouvé en infériorité numérique alors que l’Ukraine surchargeait l’aile droite lors de la préparation de son premier match. Après cela, il n’y a pas eu beaucoup de moments marquants ni d’erreurs à expliquer non plus.

Harry Maguire – 6

La distribution de Maguire a parfois causé des problèmes à ses coéquipiers et son manque de temps de jeu en club était évident, surtout en première mi-temps.

Cependant, il constituait une bonne menace aérienne pour l’Angleterre alors qu’elle faisait pression pour un vainqueur en seconde période. Maguire a placé une tête sur le toit du filet à la 51e minute, avant qu’un autre effort de la tête ne soit récupéré par Heorhiy Bushchan 20 minutes plus tard.

Averti à la 86e minute après une collision avec le gardien, même si cela a été extrêmement dur.

Marc Guéhi – 7

Dans l’ensemble, une bonne performance du défenseur de Crystal Palace. A bien inauguré des ballons dangereux lorsque l’Ukraine était en tête en première mi-temps et a justifié son inclusion en tant que partenaire central de Maguire.

Riz Declan – 6

Sera accusé de ne pas avoir suivi son coéquipier d’Arsenal, Zinchenko, lors du premier match de l’Ukraine et de ne pas avoir été à son meilleur tout au long. Rice a connu de meilleurs matchs sous le maillot de l’Angleterre.

Jordan Henderson – 7

Image:

Jordan Henderson a disputé son premier match contre l’Angleterre depuis son déménagement en Arabie Saoudite





Une semaine mouvementée pour Henderson, mais ce fut une solide performance lors de son premier match contre l’Angleterre depuis un transfert controversé en Arabie Saoudite.

Il y a eu une litanie d’erreurs dans la préparation du premier match de l’Ukraine, et il sera également accusé de ne pas avoir réussi à suivre son homme et les hôtes ont ouvert l’Angleterre.

Par la suite, cependant, Henderson semblait le plus susceptible de créer quelque chose, tirant par dessus peu de temps après. Il a également réalisé deux superbes centres dans la surface dans les 10 minutes suivant la seconde période, montrant peu de signes de la pression d’avant-match qui l’affectait.

Jude Bellingham – 7

Image:

Jude Bellingham n’a pas réalisé son meilleur match pour l’Angleterre samedi soir





Le nouveau joueur du Real Madrid a bien débuté en Pologne, mais il avait besoin de l’aide de son capitaine alors que l’Ukraine frustrait l’Angleterre en première mi-temps. Cependant, une tête peu après la pause a nécessité un arrêt du gardien ukrainien.

Ce n’est pas sa meilleure performance, mais il y a quand même eu des moments brillants de la part du milieu de terrain, remplacé à la 65e minute.

James Maddison – 6

Malgré un brillant début de vie à Tottenham, Maddison n’a pas apporté cette forme en Pologne. Un manque de recul sur la gauche a vu l’ancien coéquipier de Leicester, Chilwell, trop souvent exposé, en particulier pour le premier match.

Réservé à la 35e minute pour un défi terrible sur Yukhym Konoplya et semblait parfois faire trop d’efforts, ce qui a conduit à des moments perdus. Il y avait du cœur, mais pas beaucoup de finition. Remplacé à la 65e minute.

Image:

James Maddison a été réservé à Wroclaw et n’a pas apporté sa forme à Tottenham en Angleterre





Bukayo Saka-6

Le joueur anglais de l’année a démarré brillamment – ​​le premier tir du match étant bloqué à la 13e minute – mais un défi de taille de Vitalii Mykolenko d’Everton a vu son influence diminuer.

C’était jusqu’à la 60e minute où il décochait un tir sur la barre transversale. Saka s’est légèrement animé après, mais a été remplacé à la 86e minute par le défi de Mykolenko qui semblait l’avoir secoué.

Harry Kane – 7

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Bien qu’il ait déploré son jeu offensif, le manager anglais Gareth Southgate était satisfait de la résilience dont son équipe a fait preuve en revenant pour faire match nul 1-1 contre l’Ukraine lors de leur qualification pour l’Euro 2024.



Dans les 40 premières minutes, le capitaine anglais était plus un pacificateur errant qu’un attaquant. Mais une merveilleuse passe pour l’égalisation de Walker a permis à Kane de faire une nouvelle fois la différence lorsque son équipe avait besoin de lui.

Il a tiré large à la 64e minute avant qu’un centre dangereux peu de temps après soit bien bloqué, mais a eu un match largement calme.

Remplacements

Marcus Rashford – 4

Image:

Phil Foden n’a pas réussi à saisir sa chance pour l’Angleterre





Heureusement de ne pas donner de coup franc peu de temps après avoir remplacé Maddison après un défi sur Mudryk. A joué sur un coup franc tardif qui a forcé un arrêt de Bushchan, mais n’a pas eu l’impact gagnant que lui ou l’Angleterre auraient souhaité.

Phil Foden – 4

Quelques moments bâclés lorsque l’Ukraine était en possession après avoir remplacé Bellingham, avec peu de choses à raconter. Il n’a pas réussi à convaincre Gareth Southgate qu’il devrait être un titulaire régulier.

Conor Gallagher – n/a

Un remplaçant tardif pour Saka.

Et après?

L’Ukraine le prochain match est un match de qualification pour l’Euro 2024 contre Italie à San Siro mardi – coup d’envoi à 19h45.

Angleterre maintenant, assume Écosse en match amical à Hampden Park mardi – coup d’envoi à 19h45.