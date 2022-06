Notes des joueurs anglais: Joe Root et Jonny Bairstow ouvrent la voie après avoir joué le rôle principal dans le balayage de la série | Nouvelles du cricket

Jonny Bairstow est le premier de la classe après ses centaines consécutives

L’ère du ‘Bazball’ est arrivée – et l’Angleterre est une équipe transformée ! Ce fut un début parfait sous le nouveau régime avec la Nouvelle-Zélande, championne du monde de test, balayée 3-0, mais comment les charges de Brendon McCullum se sont-elles comportées individuellement?

Alex Lee – 6

169 courses @ 28.16, une cinquante, HS 67

Le gaucher de Durham a semblé être un joueur différent de celui qui a fait ses débuts en test dans les Caraïbes plus tôt dans l’année. Depuis la deuxième manche à Lord’s, il a frappé positivement et a commencé à sembler de plus en plus à l’aise à ce niveau. Il a envoyé l’Angleterre sur un dépliant lors de la chasse à Trent Bridge et a enregistré son premier cinquantenaire, mais il sera bientôt après un gros score pour vraiment cimenter sa place. Un jaffa de Trent Boult et une course décevante signifiaient que c’était une fin tranquille de la série.

Zak Crawley – 3

87 passages à 14h50, HS 43

McCullum a décrit Crawley comme un “talent rare” à la fin du test de Headingley et semble prêt à garder sa place pour le test contre l’Inde, mais l’ouvreur du Kent doit commencer à transformer ce talent en courses peu après une autre série décevante. Tous les coups sont là, mais choisir quand les jouer reste un problème, son empressement à conduire s’avérant être un véritable problème ces derniers temps.

Zak Crawley a eu du mal mais a été soutenu par Brendon McCullum à la fin de la série

Ollie Pope – 8

267 pistes @ 44,50, cent, un cinquante, HS 145

Rappelé sur le côté et propulsé au n ° 3, Pope a bien répondu au défi que lui ont lancé McCullum et Ben Stokes. Après un début incertain à Lord’s, il a marqué un merveilleux siècle lors de la première manche à Trent Bridge et, alors qu’il n’a pas atteint un troisième test cent, son coup de 82 en deuxième manche à Leeds était peut-être encore plus impressionnant. Un début de vie très encourageant dans son nouveau poste pour le plus brillant talent au bâton d’Angleterre depuis Joe Root.

Joe Racine – 10

396 passages à 99,00, deux centaines, un cinquante, HS 176

Joe Root a montré ses talents aux fans de Headingley, avec un magnifique balayage inversé du bowling de Neil Wagner

Que peux-tu dire de plus? Après avoir renoncé à la capitainerie, le rôle de Root dans l’équipe a été simplifié pour marquer des points – et il continue de le faire à un rythme effarant. Un siècle à Lord’s, son premier dans la quatrième manche d’un match test, a donné un départ gagnant à la nouvelle ère, un autre a suivi à Nottingham et si Bairstow n’avait pas été aussi pressé le cinquième jour à Headingley, il y a toutes les chances qu’il aurait décroché un tiers. Un joueur sublime dans une forme sublime.

Jonny Bairstow – 10

394 passages à 78,80, deux cents, un cinquante, HS 162

En l’espace de quelques semaines, Bairstow a disputé deux des manches les plus remarquables que vous puissiez souhaiter voir. Ce qui s’est passé à Trent Bridge était tout simplement stupéfiant. L’Angleterre était censée l’affronter lors de la dernière séance du match, avec 160 autres nécessaires pour gagner. Au lieu de cela, ils célébraient 16 overs plus tard après l’assaut brutal de Bairstow – sept six, un siècle à partir de seulement 77 balles et finalement renvoyés pour 136 sur 92 balles.

À Headingley, son terrain natal, et il a réussi à l’égaler. Il est entré avec l’Angleterre 17-3, qui est rapidement devenu 55-6, mais n’a pas cligné des yeux. Pas de six cette fois mais 24 limites dans un superbe coup de 162 sur 157 balles, catapultant l’Angleterre hors d’un trou avec une telle force que la Nouvelle-Zélande y est tombée. Non satisfait de cela, il a matraqué le deuxième Test cinquante le plus rapide d’Angleterre pour terminer la série avec style.

Un regard sur les moments forts du brillant siècle de Jonny Bairstow lors du troisième test contre la Nouvelle-Zélande

Ben Stokes – 8

194 courses @ 48,50, deux cinquante, HS 75no; trois guichets @ 75, BBI 2-85

Trois matchs dans la vie en tant que capitaine d’essai de l’Angleterre et Stokes semble naturel. Mettant de côté son bâton et son bowling pour un moment, il a à peine mis un pied dans son rôle de capitaine. Ses plans ont été clairs, il y a eu des changements inspirés au bowling et il n’a pas eu peur de changer les choses si nécessaire.

Avec la batte, la balle et sur le terrain, il a tenu parole. L’Angleterre n’a pas

fuyant le danger, ils l’ont attaqué de front. Stokes a fait sa part avec la batte, marquant un cinquante crucial dans la poursuite à Lord’s, puis faisant passer l’équipe sur la ligne avec un 75 invaincu à Trent Bridge. La seule critique mineure serait sa réticence à se lancer parfois, mais avec trois victoires sur trois, il pourrait à juste titre affirmer qu’il savait mieux !

Ben Foakes – 7

107 passages à 35,66, un cinquante, HS 56 ; 12 prises

Ben Foakes était là à la fin pour deux des trois courses-poursuites réussies de l’Angleterre

De retour à son meilleur avec les gants après une série inhabituellement bâclée aux Antilles, Foakes a également fait sa marque avec la batte. Root a fait la une des journaux chez Lord’s, mais Foakes était là avec lui pour aider l’équipe à atteindre sa cible et a soutenu ce coup encourageant avec un demi-siècle bien fait dans le deuxième test – et était de nouveau là à la fin de la chasse. Il espère se remettre du combat de Covid-19 qui l’a vu se retirer au milieu de la finale de la série à temps pour reprendre sa place contre l’Inde.

Jamie Overton – 7

97 courses @ 97 ; deux guichets à 73h00, BBI 1-61

Introduit pour ses débuts lors du dernier test de la série, personne ne s’attendait à ce que ce soit le bâton d’Overton qui attire le plus l’attention. Il a joué brillamment dans un record d’Angleterre de 241 courses pour le septième guichet et est tombé terriblement en deçà du siècle que ceux à l’intérieur de Headingley voulaient qu’il atteigne. Avec le ballon, c’était plus un sac mélangé avec un sort nerveux compréhensible le premier matin avant une démonstration plus solide à partir de là.

Matthieu Potts – 8

14 guichets à 23h28, BBI 4-13

L'Anglais Matthew Potts dit qu'il savoure l'opportunité qui lui a été donnée avec l'équipe de test

Une série de blessures aux quilleurs anglais ont donné sa chance à Potts et il est difficile de voir ce qu’il aurait pu faire de plus tout au long de la série. Un début de rêve chez Lord’s l’a vu revendiquer Kane Williamson comme son premier guichet de test – et il l’a renvoyé deux fois de plus avant la fin de la série – et il n’a pas regardé en arrière. Le stimulateur de Durham, âgé de 23 ans, était sans doute le choix des quilleurs anglais à Leeds et la compétence, la cohérence et l’intelligence avec lesquelles il a joué au cours des trois matchs devraient suffire à exciter les fans à l’avenir.

Stuart Broad – 7

12 guichets @ 35.35, BBI 3-62

Le deuxième preneur de guichet le plus prolifique d’Angleterre de tous les temps a eu 36 ans lors du dernier test, mais il est toujours aussi fort. Les sorts magiques qui modifient le jeu sont toujours là, comme le montre le quatrième jour à Lord’s lorsqu’il a renvoyé Daryl Mitchell et Kyle Jamieson dans la même manche, avec Colin de Grandhomme épuisé entre les deux, pour ramener les hôtes dans le match. Broad n’est plus qu’à un timide des 550 guichets de test et a montré à Headingley qu’il reste également d’une grande valeur avec la batte.

James Anderson – 8

11 guichets à 18h63, BBI 4-66

Jimmy Anderson franchit une étape magnifique en prenant son 650e guichet lors de la première manche de la deuxième manche contre la Nouvelle-Zélande

Est-il possible pour quelqu’un d’avoir 19 ans dans sa carrière de Test et de s’améliorer encore ? Avec 651 cuirs chevelus de test et comptant, Anderson fait tout ce qu’il peut pour le prouver. Maître de son métier, il a lancé la série sur un dépliant avec une fabuleuse rafale de nouvelle balle et termine la série avec la meilleure moyenne de tous les quilleurs impliqués. Une blessure mineure à la cheville l’a exclu à Leeds, un doux rappel qu’il ne peut pas durer éternellement. Il aura 40 ans avant la fin de l’été – profitez-en pendant que vous le pouvez !

Jack Leach – 7

13 guichets à 30 h 15, deux parcours à cinq guichets, BBI 5-66

Commotionné au début du premier Test et largement inefficace dans le second, Leach est venu à la fête à Leeds, sur un terrain avec lequel il sera toujours intrinsèquement lié. Un guichet avec sa première balle après avoir reçu un bol tôt aura fait des merveilles pour lui, tout comme la confiance de son capitaine, qui lui a donné 30 overs le premier jour. Il a été récompensé par un premier cinq à domicile et l’a soutenu avec un autre dans la deuxième manche pour remporter un premier match de 10 guichets lors des tests. Après quelques années difficiles, Leach et l’Angleterre espèrent que c’est le début d’une période plus productive pour lui.

Mark Butcher donne son point de vue sur la façon dont Jack Leach a réussi à avoir un tel impact du côté des tests d'Angleterre

Matt Parkinson – 6

Un guichet @ 47, BBI 1-47

Repêché en tant que sous-commotionnel pour Leach, le spinner de jambes du Lancashire a eu peu de temps pour se préparer à ses débuts en test, mais s’est bien acquitté sans épater. La Nouvelle-Zélande était désireuse d’essayer de le poursuivre, mais il a gardé son sang-froid sur le terrain, offrant peu de choses aux spinners. Un premier guichet de test à son actif, les guichets de Leach cette semaine pourraient signifier qu’il doit attendre un moment pour le prochain, mais Parkinson a assez bien réussi à se maintenir en lice au fur et à mesure que l’Angleterre examine ses autres options de rotation.

Sam Billings – N/A

Appelé en remplacement de Covid-19 pour Foakes à Headingley, ce fut une visite éclair pour Billings. Il a gardé le guichet pendant quelques séances et n’a pas été obligé de porter la batte.

