Notes des joueurs anglais contre la Roumanie: James Ward-Prowse réclame l’équipe d’enjeux alors que Jack Grealish plaide en faveur de la place de départ | Actualités footballistiques

Une Angleterre expérimentale a terminé ses préparatifs pour l’Euro 2020 avec une victoire étroite 1-0 sur la Roumanie, mais comment chaque joueur s’est-il comporté lors de la répétition générale ?

Sam Johnstone – 7

A fait ses débuts internationaux alors que Dean Henderson regardait depuis le banc. Jordan Pickford débutera contre la Croatie après avoir rappelé sa qualité de distribution avec une masterclass de passage contre l’Autriche, mais Southgate voulait donner des minutes au gardien de West Brom et il a géré intelligemment ce qui s’est passé. Excellent réflexe d’arrêt avec une main droite puissante en seconde période.

Ben Godfrey – 5

Nerveux sur le banc contre l’Autriche et rattrapé à nouveau dans les premiers stades. A grandi dans le jeu et a cherché à aller de l’avant mais un déploiement maladroit à l’arrière droit.

Ben Blanc – 7

Image:

Ben White a été assuré lors de ses débuts en Angleterre



Assuré lors d’une apparition tardive contre l’Autriche et composé ici depuis le début, contrairement à son partenaire de défenseur central. Il est sorti et a cherché à soutenir le jeu offensif là où il le pouvait, tout en étant solide là où cela comptait – personne dans les couleurs de l’Angleterre n’a remporté plus de tacles ou d’interceptions.

Tyrone Ming – 4

Prise de décision hâtive parfois contre l’Autriche et a subi une autre mauvaise après-midi à Riverside. Le désir n’a jamais fait de doute mais a eu des problèmes de concentration, n’était pas assez proche de l’homme à certains moments et continue de posséder un penchant inquiétant pour charger hors de position.

Luc Shaw – 6

Forte descente à gauche, relance du partenariat avec Rashford et plusieurs interceptions pratiques. Remplacé par Kieran Trippier à 15 minutes de la fin.

Kalvin Phillips – 6

Retour opportun dans le XI après une blessure à l’épaule pour le milieu de terrain de Leeds, qui a débuté les trois internationaux anglais en mars. Remplacé par Jordan Henderson à la mi-temps mais solide jusque-là. A montré la plage de dépassement et bien pressé.

James Ward-Prowse – 8

Lors de cette projection, pourquoi l’homme de Southampton n’était-il pas dans l’équipe en premier lieu? Bien rangé sur le ballon, infatigable en dehors, résistant à la presse roumaine et aux séries de livraisons méchantes. Remplacé en seconde période par une tape dans le dos de Southgate mais voudra une place au tournoi plutôt que des platitudes.

Jack Grealish – 8

Il a recommencé dans le rôle de n ° 10, mais avec un peu entre les dents lors de sa dernière chance de réclamer davantage avant le tournoi, était partout. Un jeu d’enchaînement intelligent et avant-gardiste et des courses familières pour attirer les défenseurs, y compris pour un penalty décisif. Alors que Ward-Prowse prétendait remplacer Trent Alexander-Arnold dans l’équipe, Grealish a fait avancer son dossier pour une place dans le onze de départ. Homme du match.

Marcus Rashford – 7

Image:

Marcus Rashford a été capitaine de l’équipe à Middlesbrough



Capitaine de l’Angleterre pour la première fois et avait l’air vif sur la gauche, s’associant bien avec Shaw et Grealish et effectuant des courses dangereuses derrière. Mais frustrant dans des positions menaçantes car il a trop souvent eu des ennuis. A traîné une bonne chance en deuxième mi-temps après une course d’assaut. Déplacé vers la droite après le remplacement de Sancho et obtient une note supplémentaire pour un penalty sans nerfs tout droit sorti du livre de jeu de Bruno Fernandes.

Dominique Calvert-Lewin – 6

Périphérique dès le début, car les attaquants en soutien n’ont pas réussi à s’approcher suffisamment de lui, mais n’ont pas eu la chance de frapper la barre transversale après un superbe saut et une tête du centre de Ward-Prowse. A manqué de service avant la pause mais n’a pas réussi à faire compter les bonnes occasions par la suite – et pourquoi n’a-t-il pas lutté contre le ballon d’Henderson?

Jadon Sancho – 6

Image:

Dominic Calvert-Lewin et Jadon Sancho ont tous deux touché la barre transversale



L’équilibre et les pieds rapides sont agréables à regarder mais, comme Rashford de l’autre côté, la balle finale ou la finition lui ont trop souvent échappé. Il est regrettable de voir l’effort de curling frapper la barre après un jeu de liaison intelligent avec Grealish, mais sera finalement jugé sur la sortie. Remplacé peu après l’heure.

Abonnés :

Jordan Henderson – 5

A fait un retour tant attendu de blessure en deuxième mi-temps. Balayé lorsqu’il a été appelé mais a naturellement pris du temps pour attirer l’attention et après avoir réclamé un penalty, il l’a fouetté directement sur le gardien de but.

Riz Declan – 6

Déployé dans un rôle plus profond d’un milieu de terrain au look frais peu après l’heure de jeu, flanqué de Jordan Henderson et Jude Bellingham. Fournit la plate-forme pour ceux qui vont plus loin.

Jude Bellingham – 7

Camée animé, rappelant sa menace des coups de pied arrêtés et sa capacité à gagner le ballon en haut du terrain. Superbe prestation pour Calvert-Lewin avant de se voir refuser à bout portant.

Kieran Trippier – 6

Remplacement tardif de Shaw et a livré quelques virages dangereux.

Jesse Lingard – 6

N’a donné qu’une chance éphémère d’impressionner, mais a injecté de la vitesse et a montré des touches habiles dans des mouvements d’attaque prometteurs.

Ollie Watkins – 5

Compte tenu d’une fin de course pour Calvert-Lewin, mais a repoussé les bonnes chances tardives avec une botte tendue.

Choisissez votre Angleterre XI pour l’ouverture de l’Euro

Gareth Southgate a des décisions à prendre, mais qui ferait votre onze de départ ?

Choisissez et partagez votre équipe pour le match d’ouverture contre la Croatie le 13 juin à Wembley.