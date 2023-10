Notes des joueurs anglais contre Italie : le milieu de terrain du Real Madrid Jude Bellingham joue alors que Kalvin Phillips se débat | Actualités footballistiques

Jordan Pickford – 7

A réalisé un arrêt crucial juste avant la mi-temps pour maintenir le niveau à 1-1 alors qu’il descendait bas pour arrêter intelligemment le tir de Destiny Udogie avec une forte main gauche. Impressionné également par ses pieds car il a joué de belles passes longues et précises pour préparer les attaques.

Kyle Walker – 7

L’Italie n’a jamais eu de joie à ses côtés. L’arrière droit est un élément très fiable de la défense anglaise et a prouvé une fois de plus son expérience et son leadership lors de cette victoire.

John Pierres – 6

Faisant son premier départ depuis le Community Shield le 6 août, la rouille des Stones s’est manifestée lorsqu’il a perdu Gianluca Scamacca pour le premier but de l’Italie. Mais le défenseur de Manchester City a bien récupéré pour évoluer dans le match et a appris de son erreur de Scamacca pour repousser Davide Frattesi au premier poteau.

Harry Maguire – 7

Image:

Harry Maguire a fait une solide prestation contre l’Italie





Solide performance du défenseur de Manchester United. Il était bon avec le ballon et a bien défendu en effectuant un bon bloc pour arrêter un dangereux tir enroulé de Domenico Berardi en première mi-temps.

Une solide performance qui a apporté une belle réponse à son cauchemar affiché la dernière fois sous le maillot de l’Angleterre contre l’Écosse en septembre.

Kieran Trippier – 6

Jouant hors de position à l’arrière gauche, Trippier a été ciblé par l’Italie avec bon nombre de ses attaques venant de la droite. Il a parfois eu du mal à s’en sortir en première mi-temps mais le capitaine de Newcastle s’est montré beaucoup plus assuré en seconde période.

Declan Riz – 7

Belle performance au milieu du parc alors qu’il éliminait le danger et dictait le jeu depuis la base du milieu de terrain. Se tromper rarement.

Kalvin Phillips – 5

Image:

Kalvin Phillips a eu du mal contre l’Italie





Il avait l’air bien en retard dès la première minute alors qu’il donnait le ballon, puis commettait une faute imprudente avec une botte haute.

Le milieu de terrain a ensuite été averti à la neuvième minute pour un mauvais défi intempestif sur Frattesi – une faute qui incarne son affichage rouillé, et qui n’est pas surprenant compte tenu de son manque de temps de jeu à Manchester City. Et quant à cette faute en seconde période qui aurait pu donner lieu à un rouge direct, sans parler d’un deuxième jaune, même Phillips lui-même a admis par la suite qu’il était « chanceux » de ne pas avoir été expulsé.

Phil Foden – 7

Affichage lumineux de l’ailier de Manchester City. Sa vigilance l’a vu bondir sur une balle lâche pour forcer Udogie à effectuer un avertissement. Foden a été plus efficace en seconde période en échappant aux défenseurs italiens fatigués et en s’associant très bien avec Jude Bellingham.

Jude Bellingham – 9

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lee Hendrie a été impressionné par le rôle de Jude Bellingham dans le but de Marcus Rashford contre l’Italie



Un code de triche absolu.

Le milieu de terrain du Real Madrid a dirigé ce match et a conduit l’Angleterre à la victoire. Il y a juste un air d’excitation chaque fois que le joueur de 20 ans récupère le ballon parce que les supporters anglais savent que quelque chose de bien va se produire.

Bellingham a remporté le penalty égalisateur avec une course au volant qui incarnait sa démonstration dominante. Il a ensuite aidé le deuxième but de l’Angleterre, non seulement avec sa passe pour Marcus Rashford, mais aussi avec une course intelligente pour éloigner Udogie et créer l’espace permettant à l’attaquant de marquer.

Il était au cœur de tout ce qui était positif pour l’Angleterre et a, à juste titre, été ovationné. Quel talent particulier.

Marcus Rashford – 8

Cela ressemblait plus au Rashford de la saison dernière. Il a produit une finition clinique pour donner l’avantage à l’Angleterre en seconde période et il a porté beaucoup de menace tout au long du match. C’était comme une performance dont l’attaquant de Manchester United avait cruellement besoin et cela fera du bien à sa confiance.

Harry Kane – 9

Image:

Le capitaine anglais Harry Kane a joué un rôle déterminant dans la victoire





Captain Fantastic a livré comme il le fait toujours. Il a calmement marqué sur place pour ramener l’Angleterre à égalité, puis est devenu extrêmement influent en seconde période alors qu’il tombait profondément pour causer de nombreux problèmes à l’Italie.

Mais en fin de compte, Kane est un numéro neuf mortel et son objectif de sceller la victoire l’a prouvé en faisant preuve de force, de sang-froid et de cruauté pour mettre le jeu au lit et sceller la qualification pour l’Euro 2024 pour l’Angleterre.

Remplacements

Marc Guéhi – 6

Entré à la 63e minute pour les Stones. Le défenseur de Crystal Palace s’est rapidement intégré au jeu en écartant le danger à plusieurs reprises, puis en effectuant un blocage vital dans les arrêts de jeu pour refuser une puissante frappe de Moise Kean.

Jordan Henderson – 6

L’ancien capitaine de Liverpool a reçu un accueil beaucoup plus positif cette fois-ci après avoir été hué contre l’Australie vendredi. Il y a eu quelques huées pour l’introduction du milieu de terrain d’Al Ettifaq alors qu’il remplaçait Phillips, mais elles ont été noyées par les acclamations de la foule.

Jack Grealish – n/a

Entré à la 85e minute pour remplacer Bellingham.

Quelle est la prochaine étape pour l’Angleterre ?

Angleterre revenir à l’action le mois prochain pour disputer ses deux derniers matchs de qualification pour l’Euro 2024 alors qu’ils accueillent Malte à Wembley le 17 novembre ; coup d’envoi à 19h45.

L’équipe de Gareth Southgate termine ensuite sa campagne dans le Groupe C avec un match à l’extérieur contre Macédoine du Nord le 20 novembre ; coup d’envoi à 19h45.