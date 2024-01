Notes des joueurs : AC Milan 2-2 Bologne

L’AC Milan n’a pas réussi à décrocher les trois points contre Bologne samedi soir après avoir concédé l’égalisation dans le temps additionnel. Ruben Loftus-Cheek a ouvert la voie aux Rossoneri avec un doublé et vous trouverez ci-dessous les notes des joueurs.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, assurez-vous de vérifier comment nous décidons des notes des joueurs. De l’échelle à ce qui affecte la note, nous y avons tout compilé.

XI de départ

Maignan (5,5) : On pourrait dire qu’il aurait dû faire mieux sur les deux buts. Le premier était sous un angle très étroit et le tir a frappé le gardien de but. Et même si l’on ne peut jamais vraiment exiger des gardiens qu’ils arrêtent les penaltys, on a l’impression qu’il aurait dû en faire plus après avoir plongé dans le bon sens.

Calabre (6,5) : Prestation défensive décente du capitaine qui a décroché une très belle passe décisive pour le premier but de Loftus-Cheek. Il a été remplacé tôt en raison du carton jaune, ce qui a en fait joué en faveur de Milan (nous en reparlerons plus tard).

Kjaer (6) : Il a réalisé deux énormes blocs pour refuser Bologne, mais cela n’a pas vraiment aidé puisque Zirkzee a marqué dans la même séquence. Il a également remporté le premier penalty, mais a raté une belle occasion d’égaliser les scores avant cela. Et au début de la seconde période, il a complètement mal évalué un centre et a seulement eu de la chance que Zirkzee le rate d’une manière ou d’une autre.

Gabbie (6) : Le produit académique a été brillant depuis son retour de Villarreal et a fait ce qu’il fallait ce soir, avec quelques bons défis ici et là. Cependant, il s’est également retrouvé plus hors de position que d’habitude.

Hernández (5): Il n’a pas réussi à revenir sur le premier but de Bologne, laissant la défense milanaise très vulnérable, et Zirkzee aurait facilement pu être arrêté plus tôt. Le penalty raté n’a fait qu’empirer les choses pour le Français, décevant ce soir.

Adli (5,5) : Le milieu de terrain n’a pas vraiment eu d’impact sur le match ce soir. Bien sûr, il a eu quelques moments avec un bon contrôle du ballon, mais nous savons tous qu’il peut être encore plus incisif dans ses passes.

Reijnders (6): Il a frappé la barre avec un magnifique effort en seconde période et s’est bien comporté dans l’ensemble, juste sur le point de recevoir une passe ici.

Pulisique (6) : L’Américain a raté une grosse occasion en première mi-temps, tentant de prendre le dessus sur le gardien, mais il était au moins en bonne possession dans l’ensemble. Il a contribué à marquer le premier but et aurait probablement dû rester sur le terrain, Terracciano étant son remplaçant.

Loftus-Joue (8 – MOTM) : Très, très malchanceux de repartir avec un seul point ce soir. Il était fort en possession et a vraiment aidé Milan dans la phase de transition. Les buts étaient également parfaits, démontrant une grande conscience pour se placer dans les bonnes positions.

Léao (6) : Quelques mauvais moments, quelques bons de la part de l’ailier portugais. Il a obtenu un penalty après une très belle course en solo et a également contribué à inscrire le deuxième but avec une jolie petite passe pour Florenzi. Cependant, il a également raté quelques occasions ce soir.

Giroud (5) : Il a bien commencé le match, avec quelques belles actions, mais a eu du mal à mesure que le match prenait de la vitesse et a également raté un penalty.

Substituts

Jovic (5,5) : Nous n’avons pas vraiment vu grand-chose de la part du Serbe, luttant contre une solide défense de Bologne.

Florenzi (6,5) : Il a bien joué dès le premier instant et a décroché une passe décisive après un centre absolument magnifique dans la surface.

Moussa (6) : Il a fait une grande partie du sale boulot ce soir, couvrant beaucoup de terrain et s’assurant que Bologne n’ait pas trop d’espace dans la phase de transition.

Terracciano (4,5) : Il avait l’air très mauvais avec le ballon et a coûté les trois points à Milan avec un stupide tiraillement sur le maillot, entraînant un penalty.

Okafor (N/A) : Nous n’en avons pas vu assez pour lui attribuer une note.

Le directeur

Pioli (6) : La plupart des remplaçants ont eu l’effet escompté ce soir, avec Florenzi obtenant la passe décisive, mais celle de Terracciano lui a coûté cher. Il n’y avait pas non plus de véritable raison de retirer Pulisic. D’un autre côté, l’entraîneur ne peut pas faire grand-chose contre les pénalités manquées par ses joueurs.