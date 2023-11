Notes des joueurs : AC Milan 2-1 PSG

L’AC Milan a rebondi avec une prestation très impressionnante contre le Paris Saint-Germain ce soir, remportant les trois points après avoir marqué deux buts. Plusieurs joueurs ont très bien réussi, dont Rafael Leao, et vous trouverez ci-dessous les notes des joueurs des Rossoneri.

XI de départ

Maignan (7) : Il a réalisé quelques très bons arrêts ce soir et était très calme en possession, gérant la distribution exactement comme Milan en avait besoin. Sur le but, il ne pouvait rien faire.

Calabre (7,5) : Le capitaine a perdu le tout premier duel contre Mbappe mais s’est certainement rétabli par la suite, gardant la star du PSG à distance avec ses coéquipiers et réalisant une fantastique démonstration défensive. Il a également bien fait dans l’attaque, comme le centre pour Musah (qui aurait dû marquer).

Tomori (7.5) : Tout comme la Calabre, il a montré ses meilleures qualités ce soir avec un marquage masculin incroyablement agressif. Il a fini par réaliser de nombreuses interceptions et a également dégagé le ballon à plusieurs reprises, menant son équipe par l’arrière.

Thiaw (7) : L’international allemand a prouvé ce soir qu’il est toujours un défenseur central très talentueux qui mérite du temps pour grandir. Il est resté calme dans presque toutes les situations et a utilisé sa force de la meilleure façon possible.

Hernández (7): Il a fait preuve de passion ce soir et s’est montré décisif sur le deuxième but en adressant un joli centre vers Giroud. Surtout, la liaison avec Leao était absolument là ce soir et cela a beaucoup aidé Milan.

Joue Loftus (7,5) : Une performance monstrueuse de la part de l’Anglais et il aurait probablement été le MOTM sans le premier but. Il a activement abandonné son marquage sur Skriniar, alors que tous ses coéquipiers ont conservé leur marquage respectif, et cela s’est avéré coûteux. Mais sans aucun doute, il a été crucial ce soir dans la phase offensive et défensive à part ça.

Reijnders (6): Le Néerlandais a eu quelques bons moments avec le ballon où il a permis à Milan de respirer, mais il a également commis quelques erreurs stupides qui auraient pu nuire davantage aux Rossoneri. Il a bien défendu, cependant, c’est donc certainement une passe pour lui.

Moussa (6.5) : Il a raté une grosse occasion au début de la première mi-temps, également à bout portant. Il s’est cependant racheté par la suite, travaillant sans relâche jusqu’à son remplacement et ajoutant de la valeur surtout dans la phase défensive. Sur le ballon, il était également suffisamment habile pour affronter Milan dans des situations délicates.

Pulisique (6.5) : On ne peut pas se plaindre de son éthique de travail, car il court beaucoup et n’abandonne jamais. Il aurait pu être un peu plus dangereux lorsqu’il était en possession, mais c’était néanmoins une bonne performance.

Giroud (7,5) : Une autre belle tête du vétéran, qui a bien combiné avec ses coéquipiers tout au long du match et a également été fortement impliqué sur le premier but avec un bon tir. Continue comme ça, Ollie.

Léao (8 – MOTM) : Aujourd’hui, il a travaillé dur dans les deux phases du match et cela a payé. Le premier but lui appartenait depuis le début et cette finition était exactement ce dont il avait besoin. Il a continué à causer des ennuis au PSG tout au long du match et s’est finalement présenté aux Rossoneri.

Substituts

Krunique (6) : Il a fait ce qu’il fallait en phase défensive mais pas grand-chose de plus.

Okafor (6.5) : Il a forcé Donnarumma à un arrêt incroyable juste après son entrée et avait l’air correct avec le ballon.

Florenzi (N/A) : Il n’a pas assez joué pour obtenir une note.