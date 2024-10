Notes des Clippers : Leonard, Powell, Bamba, Van Gundy

Le Tondeuses » L’ouverture de la saison n’est que dans une semaine, et il y a très peu de clarté concernant Kawhi Léonardécrit Broderick Turner du Los Angeles Times. Leonard souffre toujours d’une inflammation du genou droit qui l’a éliminé de la première ronde des séries éliminatoires de l’équipe au printemps dernier et l’a empêché de participer aux Jeux olympiques. Entraîneur Tyronn Lue a déjà confirmé que Leonard ne sera pas utilisé pendant la pré-saison, mais son statut est trouble au-delà de cela.

« Continuez à vous réadapter, continuez à vous améliorer et continuez à cocher les cases » Lue a répondu lorsqu’on lui a demandé comment l’équipe gérait Leonard.

Au-delà du besoin des Clippers de prendre un bon départ dans ce qui semble être une course intense aux séries éliminatoires de la Conférence Ouest, les douleurs persistantes au genou de Leonard suscitent des inquiétudes quant à son avenir. Il s’agit de la première saison de sa prolongation de contrat de trois ans d’une valeur de 152 millions de dollars, et l’équipe aura besoin de lui sur le terrain autant que possible pour rester compétitive après avoir perdu. Paul Georges en agence libre.

Il y en a plus de Los Angeles :