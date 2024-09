Notes des Blue Jays : Wagner, Bichette

Les Blue Jays ont placé Will Wagner Il a été placé sur la liste des blessés pour 60 jours hier, mettant ainsi un terme prématuré à sa saison de recrue. Keegan Matheson de MLB.com tweets Le joueur de champ intérieur subira une arthroscopie du genou gauche demain. Il s’agit d’une intervention arthroscopique mineure qui devrait empêcher Wagner de participer aux activités de baseball pendant un mois. Il devrait avoir suffisamment de temps pour progresser pendant la majeure partie de l’intersaison et être prêt pour l’entraînement de printemps.

Toronto a acquis Wagner aux côtés de Jake Bloss et Joey Loperfido dans un package commercial solide pour le démarrage en location Yusei Kikuchi. Wagner était en Triple-A avec les Astros au moment de l’échange. Les Jays l’ont brièvement envoyé à leur meilleure filiale avant de le rappeler à la mi-août. Le frappeur gaucher de deuxième but a fait une bonne première impression, avec une moyenne au bâton de .305/.337/.451 et une paire de circuits en 24 matchs.

Wagner a connu une très bonne saison en Triple-A pour mériter son statut de joueur de la MLB. Il a cumulé une moyenne de .315/.432/.444 en 355 apparitions au bâton dans les ligues mineures. Wagner a obtenu 59 buts sur balles tout en ne se retirant que 37 fois sur des prises. En supposant que la rééducation chirurgicale se déroule comme prévu, il pourrait concourir pour le poste de deuxième base au camp. Davis Schneider, Léo Jiménez et Ernie Clément devrait y passer le reste de la saison.

De l’autre côté du champ intérieur, les Jays ont rayé Bo Bichette minutes avant la défaite de mercredi contre les Rangers. Le joueur d’arrêt-court a subi une contusion au majeur droit. Le gérant John Schneider a déclaré après le match que Bichette s’était blessé alors qu’il prenait des balles au sol lors des échauffements d’avant-match (lien via Ben Nicholson-Smith de Sportsnet). Il passera des radios demain.

Bichette vient de revenir de la liste des blessés mardi. Une blessure au mollet l’avait tenu à l’écart des terrains depuis la mi-juillet. C’était la deuxième fois qu’il était sur la liste des blessés en raison d’une blessure au mollet au cours d’une saison extrêmement frustrante. S’il souffrait d’une quelconque fracture du doigt, les Jays le mettraient probablement à l’écart pour le reste de la saison. Bichette a disputé 81 matchs et possède la pire moyenne au bâton de sa carrière, .225/.277/.322.