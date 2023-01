Notes d’entraîneur de football universitaire pour chaque embauche en 2022 après la première année

Avec un an de moins, distribuons quelques notes aux entraîneurs de football universitaire de l’année dernière !

Lors de la dernière intersaison, ces 30 programmes de football universitaire ont fait savoir qu’ils avaient leur mec.

Maintenant que nous avons eu une saison complète de manigances à suranalyser au maximum, il est logique de revoir les embauches d’entraîneurs-chefs d’il y a une saison. Bien qu’aucun nouvel entraîneur-chef n’ait été mis en conserve après la première année, un seul a mené son équipe aux éliminatoires de football universitaire. Ce serait Sonny Dykes au TCU. Ses grenouilles cornues sont allées 13-2 au total 9-0 dans le Big 12 et ont remporté le Fiesta Bowl.

Si vous ne vous souvenez pas qui a été embauché au dernier cycle, ce sont les 30 entraîneurs-chefs qui ont obtenu un emploi.

Fermetures éclair Akron : Joe Moorhead

Joe Moorhead Rams de l’État du Colorado : Jay Norvel

Jay Norvel Duc Blue Devils : Mike Elko

Mike Elko Panthères de la CRF : Mike Mac Intyre

Mike Mac Intyre Alligators de Floride : Billy Napier

Billy Napier Bouledogues de l’État de Fresno : Jeff Tedford

Jeff Tedford Aigles du Sud de Géorgie : Argile Helton

Argile Helton Les guerriers arc-en-ciel d’Hawaï : Timmy Chang

Timmy Chang Ragin’ Cajuns de Louisiane : Michel Desormeaux

Michel Desormeaux Bulldogs de Louisiane Tech : Sonny Cumbie

Sonny Cumbie Tigres LSU : Brian Kelly

Brian Kelly Ouragans de Miami : Mario Cristóbal

Mario Cristóbal Meute de loups du Nevada : Ken Wilson

Ken Wilson Aggies de l’État du Nouveau-Mexique : jerry tue

jerry tue Notre Dame Fighting Irish : Marcus Freeman

Marcus Freeman Bobcats de l’Ohio : Tim Albin

Tim Albin Oklahoma Sooners : Brent Venables

Brent Venables Canards de l’Oregon : Dan Lanning

Dan Lanning Mustang SMU : Rhett Lashlee

Rhett Lashlee Grenouilles cornues TCU : Sonny Dykes

Sonny Dykes Chouettes des temples : Stan Drayton

Stan Drayton Raiders rouges de Texas Tech : Joey McGuire

Joey McGuire Troie chevaux de Troie : Jon Sumral

Jon Sumral UConn Huskies : Jim Mora

Jim Mora Minutemen UMass : Don Brown

Don Brown Chevaux de Troie USC : Lincoln Riley

Lincoln Riley Cavaliers de Virginie : Tony Elliot

Tony Elliot Virginia Tech Hokies : Brent Pry

Brent Pry Huskies de Washington : Kalen De Boer

Kalen De Boer Cougars de l’État de Washington : Jacques Dickert

Notons quelques embauches d’entraîneurs-chefs de football universitaire après leur première année à la barre, d’accord ?

Jo Moorhead Fermetures éclair Akron 2-10 (1-7)

Akron n’est pas un bon programme, mais ce n’est pas non plus le premier rodéo de Joe Moorhead

Alors qu’Akron ressemblait à un point de rentrée décent pour Joe Moorhead en tant qu’entraîneur-chef, les Zips ont enregistré un misérable 2-10 au cours de sa première année à la barre. Bien qu’Akron ne soit pas un champion du monde d’un programme du MAC, ce n’est pas non plus la première course de Moorhead en tant qu’entraîneur-chef de football universitaire. Les Zips doivent être nettement meilleurs au cours de la deuxième année sous lui pour que nous puissions penser que Moorhead peut renverser la vapeur.

Note : C-

Geai Norvell Béliers de l’État du Colorado 3-9 (3-5)

Jay Norvell a quitté le Nevada en conférence pour l’État du Colorado et son équipe a empiré

Cela peut s’avérer être une merveilleuse pièce de théâtre à long terme pour Jay Norvell, mais cela ne fait aucun doute, il a eu une première année difficile à Fort Collins. L’État du Colorado est allé 3-9 au total lors de la première saison de Norvell. Bien que ce soit la même marque lors de sa première année au Nevada, Norvell a fait gagner environ 7,5 matchs par an au Wolfpack à Reno avec moins de ressources. Le temps nous dira si Norvell a fait le bon appel pour changer d’équipe.

Note : C-

