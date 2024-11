Notes de WWE Crown Jewel 2024 : Sami Zayn revient sous l’angle Bloodline

La WWE a présenté Crown Jewel aujourd’hui à la Mohammed Abdo Arena de Riyad, en Arabie Saoudite.

En plus du fait que Liv Morgan et Cody Rhodes ont remporté les premiers championnats WWE Crown Jewel, nous avons également assisté à un développement significatif dans le scénario de Bloodline et à la poursuite de quelques autres angles. Vous trouverez ci-dessous les notes de l’émission, les fins des matchs et les mises à jour du scénario.

La couverture en direct de l’émission est disponible ici.

Sami Zayn revient sous l’angle Bloodline.

The Bloodline contre Roman Reigns & The Usos ont donné le coup d’envoi du spectacle. L’arrivée a vu Jacob Fatu donner à Reigns plusieurs moonsaults, suivi de Solo Sikoa frappant des Samoan Spikes consécutifs, puis obtenant l’épingle sur Reigns.

Après le match, The Bloodline a continué l’assaut sur Reigns et les Usos jusqu’à ce que Sami Zayn sorte. Après avoir brièvement taquiné Sikoa dans ses bras, Zayn lui a donné un suplex explosif. Reigns et The Usos débarrassent le ring de Fatu et des Tongans, laissant Sikoa entouré des babyfaces. Zayn a chargé Sikoa avec un Helluva Kick mais en même temps, Reigns a chargé Sikoa avec une lance. Sikoa bougea et Zayn et Reigns se frappèrent.

Zayn et Reigns vont désormais devoir « écraser le bœuf » avant Survivor Series, et cela se jouera probablement à la télévision au cours des prochaines semaines.

Jade Cargill et Bianca Belair conservent les championnats par équipe féminine de la WWE.

Après avoir perdu les titres dans un match triple menace au Clash at the Castle à Glasgow plus tôt cette année, Cargill et Belair ont conservé les titres dans un quadruple fatal aujourd’hui à Crown Jewel. À la fin du match, les champions ont donné à Piper Niven un appareil Doomsday.

Seth Rollins bat Bronson Reed

Rollins avait besoin d’un super finisseur pour battre Reed. Il a remporté le match avec un Curb Stomp depuis la troisième corde. Après le match, Reed s’est levé et a regardé Rollins d’un air menaçant, avec l’idée qu’il avait peut-être perdu, mais il a résisté à toute cette punition et est toujours debout. Peut-être que cela mène à un match Last Man Standing ?

Michael Cole a vraiment joué sur le commentaire selon lequel Reed a montré qu’il appartenait à l’événement principal.

Le Jour du Jugement aide Liv Morgan à remporter le WWE Women’s Crown Jewel Championship

Nia Jax semblait avoir Morgan là où elle la voulait, mais l’interférence de Judgment Day et de Tiffany Stratton a été prise en compte dans l’arrivée.

Stratton est sortie et semblait prête à encaisser sa mallette jusqu’à ce que Nia l’attrape. Plus tard, Dominik s’est retrouvé avec la mallette après que Stratton et Raquel Rodriguez se soient disputés pour l’obtenir. Il a glissé la mallette dans le ring juste au moment où Nia se dirigeait vers l’Annihilator, distrayant l’arbitre pour que Rodriguez puisse faire tomber Nia du tendeur. Morgan a ensuite frappé Oblivian et a remporté la victoire. Morgan a reçu le titre de Triple H sur le ring.

Lors d’une cérémonie organisée après Crown Jewel, la ceinture de titre a été remise dans le coffre-fort lors de la WWE Fan Experience à Riyad, et une bague lui a été remise. Elle était émue lors du spectacle d’après-événement.

« Je suis tout en haut de cette division féminine, et je n’arrive pas à y croire, mais je peux tout à fait y croire », a déclaré Morgan lors de l’après-spectacle.

Elle s’est ensuite assurée que Jackie Redmond mentionnait qu’elle avait retiré Becky Lynch lors de la liste de ses réalisations.

Kevin Owens et Randy Orton n’ont pas eu de match au WWE Crown Jewel; plusieurs officiels de la WWE prennent des RKO ou des Stunners

Owens, portant un T-shirt « Cowboy » de Bob Orton, a attaqué Randy Orton avec une chaise avant que la cloche ne sonne, et le match n’a jamais été officialisé.

Owens a étourdi l’arbitre et certains officiels qui sont sortis pour l’arrêter. Orton s’en est ensuite pris à Owens avec une chaise, et la bagarre a continué. Adam Pearce est sorti pour les séparer et Orton lui a donné un RKO.

Ils se sont battus à travers la foule et le segment s’est terminé avec Owens installant Orton sur des tables et lui donnant un coup de coude volant contre la balustrade.

À un moment donné, Cole a mentionné que le match avait été annulé.

LA Knight conserve le championnat des États-Unis

Dans un match amusant et rapide de 10 minutes, Knight a conservé son titre dans un match à triple menace contre Andrade et Carmelo Hayes. L’arrivée a vu Knight donner le BFT à Hayes alors qu’il se préparait à un facebuster sur Andrade.

Cody Rhodes remporte le WWE Crown Jewel Championship masculin

Rhodes et Gunther ont réalisé un excellent match. À l’arrivée, Gunther a inversé un Cody Cutter en dormeur, ce qui a conduit Rhodes à contrer une combinaison d’épinglage, similaire à Bret Hart contre Roddy Piper à WrestleMania 8, pour la victoire. Ils se sont serré la main après le match et Gunther a fait preuve d’un bon esprit sportif lors de la défaite.

Après le spectacle, une petite cérémonie a eu lieu. Les deux ceintures de titre Crown Jewel ont été remises en exposition lors de la WWE Fan Experience, et Morgan et Rhodes ont reçu leurs bagues. Ils en faisaient définitivement un exploit plus important que de remporter un match champion contre champion à l’ère marque contre marque des Survivor Series. Morgan semblait mettre de côté son caractère talonneur et disait qu’elle était fière et honorée de cette victoire, et parlait des progrès réalisés dans la façon dont la division féminine est présentée dans les émissions en Arabie Saoudite.

La WWE a également annoncé lors de la diffusion que le prochain prétendant au titre de Gunther serait déterminé lundi à Raw. Ce sera un match fatal à quatre entre Seth Rollins, Damian Priest, Sheamus et Dominik Mysterio.

