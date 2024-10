Notes de version d’Arkesia Ignited – Actualités | Arche perdue

Héros d’Arkesia,

La mise à jour Arkesia Ignited arrive le 9 octobre, annonçant le début d’une nouvelle ère pour les joueurs nouveaux et vétérans. Le moment est venu pour les forces alliées de se rassembler dans le Kurzan du Nord et de s’unir dans la bataille contre les légions démoniaques de Kazeros. La bataille du Kurzan Nord servira de point d’entrée au Tier 4 (T4), L’arche perdue évolution de la fin de partie, qui introduit une multitude de nouveaux systèmes de fin de partie permettant aux joueurs de se mettre sous tension avant d’affronter les nombreux défis à l’horizon proche.

La vaste gamme de nouveaux équipements, systèmes et capacités n’est pas la seule chose qui vous aidera à vous préparer à affronter les forces de Kazeros : les renforts sont également essentiels pour vaincre les hordes démoniaques. Pour renforcer les rangs des joueurs prêts à entrer dans le niveau 4, un événement de progression spécial arrive sous la forme de serveurs Ignite. Ces serveurs spéciaux permettront rapidement aux joueurs d’atteindre le niveau 1620 et leur donneront les outils nécessaires pour entrer dans la mêlée. De plus, pour offrir aux joueurs une augmentation majeure de puissance au niveau 4, des Hyper Awakenings seront également inclus dans cette mise à jour !

Le temps d’arrêt débutera le 9 octobre à minuit PT (7 h UTC) et devrait durer 15 heures. Plongez dans la liste complète des nouveaux contenus, événements, skins et autres modifications ainsi qu’un épisode spécial de « Notes de mise à jour avec Henry » ou lisez tous les détails. Avec la plus grande mise à jour jamais publiée pour Arche perdue en Occident, il y a beaucoup à découvrir !

