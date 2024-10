Notes de mise à jour de la mise à jour Jungle Getaway

Salut les villageois de la vallée !

Nous espérons que vous avez apprécié le récent Mise à jour des développeurs vidéo! Avec notre prochaine mise à jour de contenu publiée un peu plus tard cette semaine, il est temps de se pencher sur les notes de mise à jour.

Non seulement nous reviendrons dans un royaume familier pour une nouvelle aventure sous un nouveau jour, mais nous avons également une superbe collaboration à venir dans le jeu et de nombreuses améliorations de la qualité de vie qui s’appuient sur les commentaires très importants des joueurs. .

Disney Dreamlight Valley La mise à jour « Jungle Getaway » arrive le 9 octobre 2024, alors consultez tous les détails ci-dessous :

NOUVEAU CONTENU (DISPONIBLE À TOUS LES JOUEURS*) :

– Retour à Disney Le Roi Lion Realm et découvrez le Royaume sous un nouveau jour avec un cycle jour et nuit, de nouvelles quêtes et de nouveaux amis. En parlant de…

– Deux nouveaux personnages ! Adoptez à parts égales la détente et les pitreries comme Timon et Pumbaa de Disney’s Le Roi Lion arrivez dans la vallée, aux côtés de nouvelles quêtes d’amitié et de nouveaux objets uniques.

– Un nouveau chemin des étoiles ! Transformez votre vallée en festival de musique avec The Night Show Star Path, comprenant des meubles qui vous aideront littéralement à préparer le terrain, un compagnon animal Rockstar Turtle, ainsi que des vêtements inspirés des méchants de Disney, des princesses Disney et de la musique rock.

– Habillez-vous pour impressionner ! Plongez dans une collaboration passionnante avec Loungefly, dans laquelle des reconstitutions des sacs à dos remarquables de Loungefly arriveront dans le jeu via Star Path, la boutique Premium et les réseaux sociaux. Gardez un œil sur plus de détails sur le blog du jour du lancement !

– Préparez vos citrouilles ! L’événement en jeu Trick or Treat revient dans la Vallée du 23 au 31 octobre, avec une toute nouvelle récompense !

– Des rotations hebdomadaires à espérer ! Gardez un œil sur les nouveaux objets optionnels dans la boutique premium (ainsi que certains favoris récurrents), ainsi que sur les nouveaux défis et récompenses DreamSnaps hebdomadaires.

– Nouvelle alerte expédition ! Le magasin Scrooge McDuck’s a reçu un nouveau lot de marchandises à vendre, y compris des décors de royaume supplémentaires !

– Ajustement des packs de pierres de lune disponibles pour introduire une nouvelle option qui comprend à la fois des pierres de lune et un objet cosmétique saisonnier inspiré de la Vallée. Ce pack sera proposé pour une durée limitée et différents objets cosmétiques saisonniers pourront être proposés avec de futures mises à jour.

* Veuillez noter: Disney Dreamlight Valley Arcade Édition n’inclut pas les Star Paths saisonniers ni la Boutique Premium.

AMÉLIORATIONS (DISPONIBLES À TOUS LES JOUEURS) :

CONTRÔLES :

– Ajout d’une bascule au menu Paramètres > Contrôles pour choisir entre deux méthodes de contrôle de caméra différentes lors de l’utilisation d’une manette de jeu en mode Édition. Les joueurs pourront choisir entre une option qui s’apparente au style de contrôle original et fluide du jeu, ou une nouvelle approche hybride qui verrouille le curseur au centre de l’écran, tout en donnant également la possibilité de le déplacer librement en maintenant un bouton.

Veuillez noter : cette sélection de méthodes de contrôle s’appliquera aux espaces extérieurs. Le mode édition lorsque vous êtes dans la maison du joueur utilisera par défaut le style de contrôle d’origine.

– Ajout d’une bascule au menu Paramètres > Contrôles pour choisir entre deux méthodes de contrôle de sprint différentes lors de l’utilisation d’une manette de jeu, permettant aux joueurs de revenir au mappage de boutons précédent ou d’utiliser le mappage de boutons mis à jour (pare-chocs gauche) introduit lors de la dernière mise à jour.

– Ajout d’une bascule au menu Paramètres > Gameplay pour activer une option de contrôle « Appuyer pour sprinter », permettant aux joueurs de démarrer et d’arrêter le sprint en appuyant simplement sur un bouton sans avoir besoin de le maintenir enfoncé.

– Ajout de la prise en charge complète des contrôleurs sans fil sur Steam sans nécessiter l’activation de Steam Input. Si vous n’avez pas préalablement ajusté cette option, le jeu utilisera désormais par défaut le support « Intégré » (notre recommandation) et pourra être ajusté si nécessaire dans le menu Paramètres > Contrôles.

MAGASIN DE SCROOGE MCDUCK :

– Le Scrooge’s McDuck’s Store affichera désormais des meubles à la place des mannequins vides, y compris dans les vitrines.

CAPTURES DE RÊVES ET MODE PHOTO :

– Ajout d’un bouton « ignorer » à l’écran de vote DreamSnaps, permettant aux joueurs de sauter jusqu’à 10 votes par jour.

– Ajout de la possibilité pour les avatars de tenir des accessoires à main (par exemple des parapluies) et des outils royaux en mode photo.

BOUTIQUE PREMIUM :

– Ajout d’une nouvelle section « Recommandé » à la Boutique Premium, qui proposera quatre articles ou lots supplémentaires chaque semaine. Le contenu de cette section différera d’un joueur à l’autre, en fonction de ses intérêts dans la Boutique Premium.

AUTRE:

– Ajout de la possibilité d’équiper des ailes portables en tant que planeur dans la garde-robe. Toutes les ailes actuellement disponibles dans le jeu pourront être équipées de cette manière, remplaçant l’animation de planeur « surfant » par une animation de battement plus adaptée aux ailes.

– Ajout de la possibilité de suivre votre progression dans les tâches individuelles Dreamlight et Star Path, ainsi que la collection de matériaux pour l’élaboration de recettes via le Quest Tracker à l’écran.

– Diverses améliorations de l’interface utilisateur ont été apportées au menu Star Path.

PRINCIPAUX CHANGEMENTS ET CORRECTIONS DE BUG :

– Correction de cas supplémentaires dans lesquels les joueurs pouvaient rencontrer « Erreur d’initialisation n°6 ».

– Quête « Bibbidi-Bobbidi-Oops » : Correction d’un problème dans lequel le parasol d’Olaf n’apparaissait pas sur la plage.

– Quête « Les secrets de l’île éternelle » : Correction d’un problème dans lequel certains joueurs ne pouvaient pas accéder à la porte de l’île éternelle.

– Quête « La porte antique » : Correction d’un problème dans lequel le jeu ne reconnaissait pas que les roches grises flottantes avaient été supprimées.

– Quête « L’étincelle de l’imagination » : Correction d’un problème dans lequel le joueur restait bloqué entre les étapes de la quête.

– Quête « Le diamant brut » : Correction d’un problème dans lequel certains joueurs d’Apple Arcade ne pouvaient pas récupérer le Joyau du temps.

– Quête « Le programme MUSHU » : Correction d’un problème dans lequel certains joueurs ne pouvaient pas progresser après l’étape « Détruisez de vieux meubles près de la maison de la Bête » de la quête.

– Quête « Le programme MUSHU » : Correction d’un problème dans lequel « La vieille tenue de la bête » pouvait être trouvée et collectée dans Disney’s La Belle et la Bête Royaume avant d’accepter la quête correspondante.

– Quête « De retour du Bayou » : Correction d’un problème à cause duquel le fait de placer le ruban d’inauguration au mauvais endroit le rendait immobile.

– Quête « Laboratoire de Jafar » : Correction d’un problème dans lequel le sablier ne tournait pas.

– Quête « Scrapbook Blitz » : Correction d’un problème dans lequel l’album de Goofy’s Dreamlight Valley ne pouvait pas être placé.

– Correction de divers problèmes qui pouvaient, dans de rares cas, provoquer un crash du jeu lors du chargement sur les consoles PlayStation.

– Correction d’un problème à cause duquel il était possible qu’une pièce de la maison du joueur n’ait pas de porte.

– Correction d’un problème dans lequel certaines manettes de jeu ne répondaient pas lors d’une connexion sans fil.

– Correction de plusieurs cas dans lesquels les joueurs pouvaient rester coincés sur des murs invisibles.

– Correction d’un problème dans lequel le filtre « Objets similaires » s’ouvrait lorsque vous essayiez de naviguer avec le D-pad.

– Correction d’un problème à cause duquel le porc n’apparaissait pas à l’achat sur l’étal de Gaston.

– Correction d’un problème à cause duquel les plantes pouvaient pousser sous certains meubles de tonnelle.

– Correction d’un problème à cause duquel le filtre Halloween ne fonctionnait pas correctement dans le menu Livraison et le catalogue de meubles du magasin Scrooge McDuck.

– Correction d’un problème à cause duquel une partie du mur disparaissait lors de l’interaction avec la table de maîtrise du temps sur la plage isolée de l’île de l’éternité.

– Correction d’un problème à cause duquel certains repas requis pour les livraisons spéciales de Rémy apparaissaient avec un marqueur de quête après avoir cuisiné le repas.

– Correction d’un problème dans lequel l’animation de fabrication pouvait être ignorée.

– Correction de divers problèmes audio et visuels impliquant des cinématiques dans Disney’s Mulan Royaume.

– Correction d’un problème à cause duquel l’environnement autour du joueur pouvait devenir flou lors d’une visite de la vallée après que le joueur hôte soit entré ou sorti d’un bâtiment.

– Correction d’un problème dans lequel Jafar était partiellement hors écran sur l’écran de mise à niveau de l’amitié.

– Correction d’un problème dans lequel le filtre de recherche dans les menus Meubles et Armoire ne pouvait pas être mis en surbrillance après avoir tenté d’y accéder depuis le bas du menu.

– Correction de divers bugs visuels dans le mode Édition, ainsi que des aperçus des articles de la Boutique Premium et de Scrooge McDuck’s Store.

– Correction de problèmes d’écrêtage présents sur divers vêtements.

– Correction d’un problème à cause duquel l’éclairage du palais de Tiana apparaissait trop sombre.

– Correction d’un problème dans lequel les éléments de fonds d’écran et de revêtement de sol n’étaient pas affichés dans les catégories Favoris/Cachés.

– Correction d’un problème dans lequel le mini-jeu de pêche ne se terminait pas après avoir relâché le bouton lorsque le paramètre « Maintenir pour terminer la pêche » était activé.

– Correction d’un problème dans Scramblecoin, dans lequel le montant des pièces collectées pouvait ne pas être affiché ou être affiché au mauvais endroit.

– Correction d’un problème à cause duquel déplacer le coffre par défaut de l’Île de l’Éternité vers l’inventaire du joueur alors qu’il contenait encore des objets déclenchait un message d’erreur.

– Diverses corrections de bugs supplémentaires liés aux problèmes audio, visuels, de localisation, de contrôle de la manette de jeu et d’interface utilisateur, en plus des améliorations de stabilité.

