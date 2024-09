Notes de mise à jour de Helldivers 2 de septembre, date de sortie, heure et NOUVEAU Warbond | Jeux vidéo | Divertissement

Le développeur de Helldivers 2, Arrowhead, se prépare à publier une nouvelle mise à jour massive sur PS5 et PC via Steam. La grande nouvelle mise à jour de Helldivers 2 est prévue pour le 17 septembre et sera lancée à 10 heures du matin au Royaume-Uni. Elle sera suivie de la sortie du nouveau Chemical Weapons Warbond, qui sera disponible le 19 septembre. Selon les notes de mise à jour de Helldivers 2 (que vous pouvez voir plus bas sur la page), la mise à jour rendra certains ennemis plus gratifiants à tuer, tout en rendant certaines des armes les plus lourdes plus efficaces. Cela comprend le canon automatique, la mitrailleuse lourde et le fusil anti-matériaux, ainsi que le lance-flammes. D’après les réactions à la dernière mise à jour majeure, c’est quelque chose qui devrait s’avérer populaire auprès des fans.

Les points forts incluent 33 % de dégâts supplémentaires pour les lance-flammes et les mécanismes des lance-flammes rétablis à l’état antérieur à la mise à jour Escalation of Freedom.

Notes de patch préliminaires de la mise à jour du 17 septembre de Helldivers 2…

GÉNÉRAL

• Pénétration d’armure, armes antichars, armure ennemie et valeurs de santé retravaillées.

– Inclut un équilibrage initial sur plus de 30 armes et stratagèmes.

• Prendre en compte les nouveaux fantasmes des joueurs et les objectifs de conception des armes et des stratagèmes en fonction des tendances et des retours

ENNEMIS

• Refonte d’un certain nombre d’ennemis différents pour les rendre plus gratifiants à tuer lorsque vous utilisez les outils appropriés pour les gérer, tout en veillant à ce qu’ils soient toujours redoutables.

– Les robots ennemis, y compris les Hulks, auront une armure inférieure

– Le nombre de roquettes tirées par des ennemis comme le Devastator et le Gunship sera limité, rendant le combat plus équilibré.

– Les valeurs d’armure des ennemis particulièrement coriaces comme le Chargeur, l’Empaleur et le Titan biliaire seront réduites.

ARMES

• Les armes telles que le canon automatique, la mitrailleuse lourde et le fusil anti-matériel seront plus efficaces, offrant une plus grande polyvalence de chargement.

• Dégâts du lance-flammes augmentés de 33 %

– Les mécanismes des lance-flammes seront rétablis à l’état antérieur à la mise à jour Escalation of Freedom et les armes à base de flammes pourront désormais endommager les ennemis plus lourds comme les Chargers, les Bile Titans, les Empalers et les Hulks.

• Les dégâts durables du Railgun seront augmentés de 60 à 225

– Les dégâts de surcharge complète seront augmentés de 150 % à 250 %.

• Le disjoncteur est livré avec un chargeur étendu qui contient 16 cartouches

– La force de décalage du disjoncteur a été augmentée de 10 à 15.

• Retour des éclats de l’Eruptor

– Les éclats d’origine ont été remplacés par des éclats de grenades à fragmentation pour ne plus tuer instantanément les Helldivers en un seul coup.

– La quantité d’éclats est également augmentée et le rayon d’explosion est augmenté de 33 %.

• Rocket Devastator dispose désormais d’un nombre limité de roquettes, et vous pouvez les voir disparaître lorsqu’elles sont épuisées.

– Un mécanisme de rechargement est ajouté à partir de leur sac à dos pour réapprovisionner les roquettes.

– Les collisions physiques des fusées sont désormais plus petites, ce qui les rend plus faciles à éviter.

• Arc Thrower ajoute un effet d’étourdissement modéré qui s’accumule sur ses cibles et la portée a été augmentée de 35 à 55.

– Les dégâts durables seront également augmentés de 50 à 100.

• Le rayon d’explosion de la bombe Eagle de 500 kg est désormais augmenté pour mieux correspondre aux visuels.