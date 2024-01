Notes de mise à jour de Diablo IV — Diablo IV — Actualités Blizzard

Note du développeur : Il est important pour nous que lorsqu’un joueur choisit d’investir pleinement dans une compétence, les bénéfices soient immenses. Dans la poursuite de cet objectif, plusieurs de nos nouveaux objets uniques et légendaires ciblent des compétences qui n’ont pas encore atteint leur plein potentiel. Nous sommes impatients de voir ce que les joueurs accompliront avec nos nouveaux objets uniques pour Barbarian’s Rend, Druid’s Lightning Storm et Sorcerer’s Meteor. Nous ciblons également certains problèmes urgents pour chaque classe. Les Nécromanciens avec Culte Leader devraient voir leurs serviteurs frapper un peu plus fort, les Barbares ne devraient pas penser que 3 Cris sont une condition nécessaire à leur succès, et les Sorcières appliquant Vulnérable avec Lightning Spear devraient ouvrir de nouvelles opportunités de construction. Il existe également des mises à jour de classe pour les objets et les compétences qui sont sous-performants, tels que les objets uniques à distance du voleur et le Golem du nécromancien.