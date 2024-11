Notes de mise à jour de Black Ops 6 du 1er novembre : nerf des balles de fusil de chasse, correction de bugs de camouflage diamant et plus

Black Ops 6 a reçu une mise à jour mineure qui corrige le problème d’écran noir, résout un problème de notifications pour les badges Diamant et Maîtrise et plus encore.

Au début des matchs multijoueurs ou Zombies, les joueurs rencontraient un problème frustrant qui rendait leur écran complètement noir. Heureusement, il existait quelques solutions simples pour résoudre le problème, mais Treyarch est finalement intervenu et a définitivement supprimé le problème.

De plus, les joueurs ne pouvaient pas terminer les défis de camouflage Maîtrise en raison d’une erreur qui affichait incorrectement le nombre de camouflages Diamant qu’ils avaient débloqués. Cette mise à jour corrige ce problème, afin que les joueurs puissent à nouveau relever leurs défis sans aucun problème.

L’article continue après la publicité

Passons à tout le reste inclus dans la mise à jour.

Activision

Voici les notes de mise à jour officielles.

MONDIAL

Stabilité

Correction d’un problème où certains joueurs pouvaient rencontrer un écran noir lors du chargement dans une partie publique ou privée pour le multijoueur et les zombies.

Paramètres

Résolution d’un problème lors de la tentative de sélection de DLSS ou DLAA dans les options de mise à l’échelle.

Interface utilisateur

Résolution d’un problème avec la notification de déverrouillage des badges Diamond Mastery.

MULTIJOUEUR

Cartes

Lowtown a été supprimé du pool de cartes infectées.

Modes

Ajout d’Infected à la sélection du mode Private Match.

Résolution d’un problème dans Free-For-All où le score était basé sur le score total plutôt que sur le nombre de points d’élimination.

Correction d’un problème dans Search and Destroy où les joueurs pouvaient glisser trop loin tout en désamorçant ou en posant la bombe.

Armes

Correction d’un problème avec l’accessoire Slug sur les fusils à pompe infligeant des dégâts incorrects. C’est peut-être une correction de bug, mais c’est définitivement un nerf de la pièce jointe.



Progression

Correction d’un problème où les défis nécessitant des Dive Kills n’étaient pas attribués correctement.

Stabilité

Résolution d’un problème de stabilité lors de l’utilisation du drone.

Résolution d’un problème de stabilité dans Infected lors de l’obtention de médailles.

Résolution d’un problème de stabilité lors de l’utilisation de l’avantage Vigilance.

ZOMBIES

Gameplay

Correction d’un exploit qui permettait aux joueurs de réactiver des GobbleGums chronométrés.

Ennemis

Les spéciaux et les élites tués par des séries de scores ne lâcheront plus d’objets.

Terminus

Correction d’un exploit qui permettait aux joueurs de bloquer le cheminement des zombies avec le radeau tactique.

Chutes de la Liberté

Correction d’un problème qui empêchait l’utilisation des Scorestreaks après avoir terminé la quête principale.

Correction d’un problème qui laissait le joueur en mode spectateur lorsqu’il mourait après avoir terminé la quête principale.

Stabilité

Résolution d’un problème de stabilité lors de la modification des mises à niveau sur le terrain.

Ajout de divers correctifs de stabilité côté serveur.

Interface utilisateur