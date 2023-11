Notes de mi-saison de la NFL : réévaluation des plus grosses signatures de 2023 et échanges à mi-parcours de l’année

Une demi-saison ne suffit pas pour juger correctement les mouvements intersaisons des grands noms. Ou est-ce? Neuf semaines jusqu’en 2023 NFL campagne, certains des vétérans les mieux payés du printemps et de l’été se sont déjà révélés essentiels au succès de leurs équipes, ou ont été mis sur le banc pour manque d’impact.

Beaucoup de choses peuvent changer d’ici la fin de la saison, mais voici comment nous pourrions reclasser certains des meilleurs vétérans au milieu de 2023 – en particulier, les 10 agents libres qui ont obtenu les plus gros contrats pour changer d’équipe, et cinq des les vétérans les plus remarquables qui seront échangés avant la semaine 1 :

Commerce: Un choix de première ronde, deux choix de deuxième ronde et un choix de sixième ronde pour Rodgers, un choix de première ronde et un choix de cinquième ronde

“Incomplet” semble juste étant donné que Rodgers a duré les quatre jeux avant de subir une déchirure d’Achille, mais là encore, New York ne devrait pas nécessairement être excusé de parier sur un QB de près de 40 ans derrière une ligne O visiblement de mauvaise qualité. Rodgers a encore le bras nécessaire pour réécrire son héritage des Jets, mais il reste à voir si cela se produira avant 2024. La seule raison pour laquelle son ajout n’a pas été un échec total est le sang-froid et la conviction sous-jacente qu’il apporte au vestiaire.

Note de mi-saison : D

Contracter: 4 ans, 150 millions de dollars

Carr a passé près d’une décennie en tant que titulaire courageux mais mercuriel avec les Raiders avant que la Nouvelle-Orléans ne le signe pour remplacer Andy Dalton et Jameis Winston. Le contrat semble un peu plus important qu’il ne l’est en réalité ; il est actuellement le 14e mieux payé parmi les QB en termes de salaire annuel moyen. Mais la production n’a même pas nécessairement justifié cela, retardant une reconstruction complète pour des résultats pour la plupart conservateurs et inefficaces. Un peu amélioré ces derniers temps, il maintient au moins la Nouvelle-Orléans en lice pour les séries éliminatoires.

Note de mi-saison : C-

Contracter: 3 ans, 72,75 millions de dollars

Il n’y a pas grand-chose à débattre ici. Garoppolo était une excellente figure de proue pour l’offensive des 49ers de Kyle Shanahan, mais il allait toujours être un pari risqué derrière une ligne O douteuse à Vegas. Les blessures ont fait leur apparition tôt, mais même lorsqu’il était debout, il n’a pas semblé s’installer sous la direction de l’ancien copain des Patriots Josh McDaniels, dont le licenciement en cours de saison a pratiquement obligé Garoppolo sur le banc pour de bon.

Note de mi-saison : F

Commerce: Un choix de quatrième ronde et un choix de septième ronde pour Swift et un choix de septième ronde

Laissé de côté par Detroit après l’arrivée de David Montgomery et Jahmyr Gibbs à Motown, Swift a retrouvé son éclat en tant que porteur de ballon le plus dynamique des Eagles, se classant troisième pour les verges au sol (614), en passe de faire exploser ses précédentes notes en carrière hors de l’eau. . Un peu plus de cohérence situationnelle serait peut-être bien, mais il a réussi son pari jusqu’à présent.

Note de mi-saison : B+

Commerce: Un choix de première ronde pour Moore, deux choix de première ronde et deux choix de deuxième ronde

L’ineptie offensive générale de Chicago a éclipsé la capacité de Moore en WR1, et même encore, l’ex-Panthers se classe juste en dehors du top cinq pour les verges sur réception (735), au rythme des chiffres en carrière, avec une moyenne bien supérieure à 15 verges par capture. De plus, son arrivée ne peut être séparée du package commercial qui permettra probablement à Chicago de posséder deux des 10 meilleurs choix en 2024.

Note de mi-saison : UN

Commerce: Un choix de troisième ronde pour Waller

New York a inversé le choix acquis pour Kadarius Toney pour faire atterrir Waller, qui s’est révélé plus fiable en tant que soupape de sécurité mais tout aussi troublé par des blessures. L’ajout de Waller aurait été plus attrayant si les Giants avaient fait quelque chose pour combler correctement les trous qui les accompagnent au niveau de la ligne O et du receveur large, mais après avoir demandé à être le n°1 à lui seul, il a encore une fois eu du mal à rester actif.

Note de mi-saison : J+

Contracter: 5 ans, 87,5 millions de dollars

La première tâche de Sean Payton en tant qu’entraîneur-chef des Broncos était de rééquiper les tranchées, et McGlinchey en était le plus grand bénéficiaire. Une entorse au genou a précédé un début d’année difficile, mais il s’est depuis installé pour aider Denver à rebondir après une séquence de 1-5. Pourtant, le jury ne sait pas si l’ancien vétéran des 49ers peut justifier son prix annuel de 17,5 millions de dollars, classé sixième parmi les RT.

Note de mi-saison : C

Contracter: 4 ans, 80 millions de dollars

Seul Eagles All-Pro Lane Johnson gagne plus chez RT, mais Taylor a été plus un handicap qu’un atout pour Kansas City après avoir quitté les Jaguars. Il a fait la une des journaux pour éviter des pénalités « flagrantes » lors de ses débuts lors de la semaine 1, a été brièvement mis sur le banc lors de la semaine 2, et des mois plus tard, les Chiefs apportent toujours une aide supplémentaire à leurs deux plaqués pour maintenir Patrick Mahomes debout.

Note de mi-saison : D-

Contracter: 4 ans, 64 millions de dollars

L’ancien Chiefs LT est considéré comme un simple bloqueur passable lors de ses débuts avec les Bengals, par PFF, mais peu de rushers de bord ont réellement battu sa protection contre les passes pour vaincre Joe Burrow. C’est doublement impressionnant compte tenu de la fréquence à laquelle Cincinnati l’a lancé et des limites de Burrow en tant que coureur et prolongateur de jeu lors de sa blessure au mollet en début de saison.

Note de mi-saison : B+

Contracter: 4 ans, 84 millions de dollars

Les 49ers ont été salués comme des batteurs mondiaux potentiels lorsqu’ils ont ajouté Hargrave à leur front défensif déjà redouté, mais l’ex-star des Eagles a été relativement silencieuse même lorsqu’elle travaillait aux côtés de Nick Bosa, avec trois sacs en huit matchs. Pourtant, il est sur le point d’égaler son record en carrière en matière de plaqués pour perte et devrait avoir encore plus d’opportunités avec Chase Young également à ses côtés.

Note de mi-saison : C+

Contracter: 3 ans, 51,5 millions de dollars

La défense de Seattle n’a pas fait le saut constant que ses investissements hors saison auraient pu prédire. Jones en fait partie, enregistrant sept coups sûrs au QB mais seulement deux sacs – en bonne voie pour un potentiel plus bas en carrière dans cette catégorie après quatre années prometteuses à Denver. Il est considéré comme un simple défenseur intermédiaire, par PFFmais il est encore temps de faire volte-face.

Note de mi-saison : C

Contracter: 4 ans, 57 millions de dollars

L’ancien vétéran des Giants et des Vikings a été un point d’ancrage dans les tranchées, en passe d’atteindre des sommets en carrière en matière de sacs et de coups sûrs QB. Ce n’est qu’une des nombreuses raisons pour lesquelles la défense de Jim Schwartz a été l’une des plus avares de la NFL au milieu de 2023. Aux côtés de Myles Garrett and Co., sa poussée a aidé Cleveland à céder le moins de verges de toutes les équipes entrant dans la semaine 10.

Note de mi-saison : UN

Contracter: 4 ans, 72 millions de dollars

Edmunds a toujours été un passionné d’athlétisme, et une partie de cela s’est manifestée au cœur du « D » de Chicago, où l’ancien partant des Bills a fait partie de plusieurs plats à emporter. Mais en tant que l’un des quatre LB hors-ballon les mieux payés de la NFL, son impact n’a pas aidé Chicago à éviter d’être l’une des pires défenses marquantes du match. Et maintenant, il est également en panne.

Note de mi-saison : C-

Commerce: TE Hunter Long et un choix de troisième ronde pour Ramsey

Comme Aaron Rodgers, il est d’une qualité difficile uniquement à cause d’une blessure ; l’ancienne star des Rams n’a disputé que deux matchs depuis son retour d’une opération chirurgicale hors saison. Mais son impact s’est fait davantage sentir, avec un choix et un score dans une séquence de 1-1 qui comprenait une bonne performance défensive contre les Chiefs. Tant qu’il reste en bonne santé, il sera également essentiel à la réussite de Miami en séries éliminatoires.

Note de mi-saison : C+

Contracter: 4 ans, 64 millions de dollars

Atlanta n’a pas compris les choses offensivement, et les Falcons ne sont pas non plus parfaits en « D ». Mais leur défense contre la passe en particulier se classe dans le top 10, et Bates est resté autour du ballon pour soutenir les cornerbacks. Avec cinq passes détournées, deux échappés forcés et trois choix, il a été un catalyseur de gros jeux de ce côté du ballon.

Note de mi-saison : UN-