Onana, à gauche, et Hojlund, à droite, ont été les pires et les meilleurs joueurs lors d’une soirée de Ligue des champions châtiante pour Man United. Michael Regan/Getty Images

Les malheurs de Manchester United se sont poursuivis alors que les Diables Rouges ont été battus 3-2 par Galatasaray en Ligue des Champions, lors d’une soirée misérable sous la pluie de Manchester pour les hommes d’Erik ten Hag.

Les hôtes ont tiré le premier sang lorsque Rasmus Hojlund a tonné le centre parfait de Marcus Rashford au-delà de Fernando Muslera, seulement pour que Galatasaray égalise en six minutes alors que le vieux garçon de United, Wilfred Zaha, a ignoré Diogo Dalot pour marquer son troisième but en autant de matchs contre son ancienne équipe.

Hojlund a redonné l’avantage à United avec un moment magique lorsqu’il s’est libéré de la défense visiteuse et a calmement soulevé le ballon au-dessus de Muslera, mais Kerem Aktürkoglu s’est converti pour porter le score à 2-2 quatre minutes plus tard. Les choses ont empiré encore pour les hôtes lorsque Casemiro a reçu un deuxième carton jaune pour avoir frappé Dries Mertens dans la surface et — malgré le penalty qui en a résulté — Mauro Icardi a réalisé un retour époustouflant en battant Onana pour porter le score à 3. -2 et offre aux visiteurs leur première victoire sur le sol anglais.

Points positifs

Rasmus Hojlund, souviens-toi du nom. Le remarquable joueur de 20 ans n’a pas tardé à faire la une des journaux depuis son transfert à Old Trafford, mais cela ressemblait à une véritable démonstration de maturité alors qu’il dansait devant les défenseurs et hypnotisait le public local, couronné par un superbe deuxième but.

Points négatifs

Les Diables Rouges n’ont désormais enregistré qu’une seule victoire en sept sorties toutes compétitions confondues, ce qui les laisse croupir en dernière position du groupe A, à quatre points des deux premiers. Leur première avance a duré six minutes, leur deuxième n’est même pas allée aussi loin.

Note du manager (sur 10)

Erik dix Hag, 4 ans — Il ne pleut jamais, mais il verse. Il y a eu des moments où United avait l’air si bon, mais en fin de compte, cela restera dans les mémoires comme une autre démonstration malheureuse alors que la pression continue de monter sur le Néerlandais sous le feu.

Notes des joueurs (1-10 ; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 60 minutes n’obtiennent aucune note)

GK André Onana, 3 — A laissé tomber un bruit absolu lorsqu’il a donné le ballon directement à Mertens, ce qui a forcé Casemiro à se lancer dans un défi maladroit. Il a été libéré sur place, pour être facilement battu par Icardi trois minutes plus tard.

DF Diogo Dalot, 3 — Première règle de la défense : ne laissez pas le ballon rebondir, mais c’est exactement ce que Dalot a fait en permettant à l’ancien joueur de United Zaha de le pincer devant lui et de tirer un rebond sur Onana. Une mauvaise performance de Dalot qui a été retenu trop facilement, et il a vu jaune pour avoir claqué le même homme.

DF Raphaël Varane, 4 — N’a pas réussi à montrer son expérience ou à prendre les commandes à l’arrière. Aussi pauvre que soit Dalot, aucun soutien ne lui a été offert lorsqu’il a été éliminé du match par un simple ballon vers l’avant alors que les hôtes égalisaient pour la deuxième fois.

DF Victor Lindelöf, 4 — C’était une soirée où United avait besoin que ses joueurs expérimentés se lèvent, mais le joueur de 29 ans n’était nulle part en vue alors qu’Akturkoglu tapait au-delà d’Onana pour porter le score à 2-2.

MF Sofyan Amrabat, 6 ans — La star marocaine était absolument partout dans une première mi-temps haletante qui l’a vu jouer à trois postes différents, mais s’est essoufflée après la pause, permettant aux visiteurs de prendre le dessus.

MF Hannibal Mejbr, 4 ans — Moins Messi, plus Messy de la part du jeune milieu de terrain qui a offert une ouverture aux visiteurs. Il s’est vu voler la possession à l’entrée de la surface à la suite d’un corner médiocre, avant de gêner un effort de Mason Mount lié au but.

Man United a laissé échapper des avances de 1-0 et 2-1 à domicile contre Galatasaray, ce qui en fait deux défaites en deux matchs pour ouvrir sa campagne en Ligue des champions. Alex Livesey/Getty Images

MF Casemiro, 5 ans — A enroulé un beau ballon derrière pour libérer Rashford qui n’a eu besoin d’aucune seconde invitation pour charger et aider le premier but. Expulsé pour avoir éliminé Mertens dans la surface après un choc d’Onana.

Monture Mason MF, 7 — Une brillante performance de la part de l’Anglais, qui a participé à des échanges intéressants avec Hojlund et a failli décrocher l’or à deux reprises, pour être contrecarré par quelques déviations malheureuses.

MF Bruno Fernandes, 6 ans — Il est entré dans toutes les bonnes zones sans infliger de dégâts, même si Rashford aurait dû le choisir pour un tap en première mi-temps. A produit la meilleure passe du match au plus profond des braises mourantes, mais c’était trop peu, trop tard.

MF Rasmus Hojlund, 9 ans — Une étincelle de brillance toujours croissante. Le centre de Rashford s’est écrasé avec insistance pour ouvrir le score et le deuxième était hors de ce monde alors que l’éblouissant Danois courait sur la moitié de la longueur du terrain avant de s’écraser sur Muslera.

FW Marcus Rashford, 6 – Il a montré tous ses meilleurs atouts lorsqu’il a couru derrière et a lancé un centre précis dans la surface qui a été converti par Hojlund, mais il a été beaucoup trop lent pour affronter Fernandes lors d’un nettoyage plus tard dans le match, ce qui a permis à Boey de récupérer et de coûter cher à United. une part du butin.

Remplaçants :

MF Christian Eriksen, 7 ans — A remplacé Hannibal à la pause alors que les hôtes avaient désespérément besoin d’une étincelle, et c’est exactement ce qu’il a fourni lorsqu’il a transformé une superbe passe en corner pour jouer contre Rashford, seulement pour que Rashford traîne et gaspille l’occasion.

MF Alejandro Garnacho, 7 ans — Vivant. Il s’est fait une nuisance, mais n’a pas réussi à créer le but dont United avait tant besoin.

MF Antony, NR — Peu d’opportunité d’avoir un impact.

FW Anthony Martial, NR — Il a forcé un dernier arrêt dramatique de Muslera, mais il était quand même hors-jeu.