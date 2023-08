Notes de l’USWNT contre le Portugal: Smith résume les difficultés lors du tirage au sort

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – L’équipe nationale féminine des États-Unis n’avait qu’à éviter la défaite contre le Portugal pour se qualifier pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde féminine. Ils l’ont fait, mais au strict minimum avec un match nul 0-0 et une performance loin d’inspirer les champions en titre.

Évaluation du gestionnaire (échelle de 1 à 10)

Vlatko Andonovski, 4 — Lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur américain a déclaré qu’il ne lisait ni n’écoutait aucune des couvertures médiatiques entourant l’équipe, mais il avait l’impression d’avoir entendu dire que tout le monde réclamait que Lynn Williams commence. Elle était brillante pour entrer dans la surface et trouver des occasions, mais elle a souffert des mêmes jappements de finition qui ont affecté le reste de l’équipe.

Le plus inquiétant, c’est plutôt que l’USWNT ne semblait pas avoir de plan de match cohérent et encore une fois, c’était à des moments individuels de décider du match. Mais ce n’est pas nouveau à l’ère de l’USWNT sous Andonovski.

Au moins, il se souvenait qu’il pouvait utiliser des sous-marins cette fois. L’USWNT est passé tardivement à un double pivot pour s’accrocher au tirage au sort.

Notes des joueurs (0-10 ; 10 = meilleur ; 5 = moyen)

GK Alyssa Naeher, 5 — A fait ce qu’elle devait faire mais n’a pas été beaucoup testée. Le premier poteau de Naeher a réalisé le plus gros arrêt du match dans les arrêts de jeu, privant Ana Capeta alors qu’elle était au but.

Le Portugal était si proche 😬 pic.twitter.com/UMIZnAqyib – Football FOX (@FOXSoccer) 1 août 2023

DF Emily Fox, 5 — Même si elle n’était pas parfaite, elle a fait de bons jeux pour tenir le Portugal à distance et a généralement fait son travail.

DF Julie Ertz, 5 — Une présence constante pour gagner des balles et briser des attaques – jusqu’à manquer le duel qui a permis à Capeta d’obtenir ce qui aurait été le vainqueur du match du Portugal, sinon pour le poteau.

DF Naomi Girma, 6 — Le meilleur joueur de l’USWNT de la première mi-temps, ce qui montre comment cette mi-temps s’est déroulée. Elle était fiable pour gagner des duels aériens, couper des attaques et passer à ses coéquipières. Son carton jaune était le seul défaut.

DF Crystal Dunn, 5 — Elle a été battue plusieurs fois mais n’était pas la cause des problèmes de l’USWNT.

MF Rose Lavelle, 4 — Elle n’a pas été en mesure d’influencer le jeu de la même manière qu’elle l’a fait lors des deux matchs précédents – sa passe était annulée et son premier carton jaune l’a non seulement empêchée de rester vraiment coincée défensivement, mais la verra également suspendue pour le prochain jeu.

MF Andi Sullivan, 5 — Dans un rôle ingrat, elle a bien fait de briser les attaques et de gagner le ballon, même si elle n’a pas reçu beaucoup d’aide de ses coéquipières du milieu de terrain central.

Groupe E généraliste O D L GD STP 1 – Pays-Bas 3 2 1 0 +8 7 2 – États-Unis 3 1 2 0 +3 5 3 – Portugal 3 1 1 1 +1 4 4 – Viêt Nam 3 0 0 3 -dix 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

MF Lindsey Horan4 — Elle a eu du mal avec le ballon et n’a pas pu connecter ses passes assez.

FW Lynn Williams, 5 — Elle a eu des chances de qualité qu’elle n’a pas pu terminer, mais elle était la seule joueuse de l’USWNT à se mettre constamment dans des positions de but dangereuses.

Attaquant Alex Morgan, 5 — N’a rien pu faire avec les quelques regards qu’elle avait devant le but, mais a travaillé dur pour garder le ballon et générer des opportunités pour ses coéquipières.

FW Sophia Smith, 3 — Semblait un peu lente et manquant de mordant, échouant souvent à atteindre 50 à 50 balles et n’obtenant pas ses passes ou ses croix rapidement. A obtenu le crochet à la 61e minute après un quart de travail inefficace.

Sophia Smith a eu du mal en attaque alors que les États-Unis se qualifiaient pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine avec un match nul et vierge contre le Portugal. Carmen Mandato/USSF/Getty Images

Remplaçants (les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

FW Megan Rapinoe (pour Smith, 61 minutes), 4 — Elle a eu quelques bonnes touches et passes tôt, mais s’est essoufflée au fur et à mesure que le match avançait.

MF Emily Sonnett (pour Horan, 84 minutes), N/R — A déplacé l’USWNT dans un double pivot, mais la meilleure chance du match du Portugal est de toute façon survenue dans le temps d’arrêt.

FW Trinity Rodman (pour Williams, 84 minutes), N/R — Je n’ai pas pu faire grand-chose pour changer le match.

DF Kelley O’Hara (pour Dunn, 90+6 minutes), N/R — Entré apparemment en panne d’horloge.

FW Alyssa Thompson, N / R (pour Morgan, 90 + 6 minutes) – Entré apparemment en panne d’horloge.