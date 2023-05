Notes de Liverpool: Salah marque le vainqueur et marque le 100e but à Anfield

Liverpool s’est déplacé à un point de la quatrième place samedi soir en battant Brentford 1-0 en Premier League à Anfield. Mohamed Salah a ouvert le score à l’intérieur à la 13e minute après avoir bien chronométré sa course de la tête de Virgil van Dijk dans la surface, ajoutant la touche finale à un 100e but d’Anfield pour lui valoir le statut de centurion.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Les Reds auraient dû se retrouver à la pause avec une avance de 2-0, mais Darwin Nunez n’a pas pu apporter la touche finale à une passe exquise de Trent Alexander-Arnold, bien que l’équipe locale ait marqué un but en première mi-temps lorsque Bryan Mbeumo avait le ballon au fond des filets avant qu’il ne soit rapidement rappelé pour hors-jeu.

Diogo Jota a aidé à créer la meilleure chance de la seconde mi-temps avec un centre qui a été frappé avec rythme dans la surface de six mètres, mais Cody Gakpo n’a pas pu le détourner dans un filet vide. La prochaine chance de Liverpool n’est pas venue jusqu’à ce que l’effort à long terme d’Alexander-Arnold ait forcé un arrêt fort de David Raya plongeant à sa droite.

L’introduction de James Milner et Jordan Henderson a aidé à ajouter de la stabilité au milieu de terrain, les Reds contrôlant le reste du match pour assurer les trois points.

Points positifs

L’équipe de Jurgen Klopp a bien contrôlé le jeu et créé suffisamment d’occasions pour assurer une victoire confortable. Contre une équipe contre laquelle ils ont lutté la dernière fois, la performance de Liverpool aujourd’hui indique qu’ils ont franchi un cap depuis leur victoire à Elland Road contre Leeds.

Négatifs

Liverpool a donné trop de coups de pied arrêtés contre l’une des meilleures équipes pour les convertir en Premier League cette saison.

Note du responsable (1-10 ; 10 = meilleur)

Jürgen Klopp, 7 ans — Le système de Klopp a continué à fournir des dividendes en termes de création de chance, Liverpool gardant le contrôle du match, bien qu’il puisse être déçu par certaines des fautes concédées par son équipe. A cherché à déployer plus de ses joueurs les plus grands pour faire face à la menace des coups de pied arrêtés des abeilles.

Notes des joueurs (les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

GK Alisson 6 — Il n’y avait pas grand-chose à gérer pour Alisson, Brentford n’enregistrant qu’un seul tir cadré, mais il était bien positionné et a fait preuve de bravoure lors de l’interception de centres – à un moment donné, il a relevé un défi de taille d’Ivan Toney.

DF Andy Robertson 6 — A étiré le jeu sur le flanc gauche et a été rapide avec ses centres dans la surface, mais ils n’ont pas tout à fait atteint la cible. Il s’est bien lié avec ses coéquipiers lorsqu’ils se sont déplacés à ses côtés.

DF Virgil van Dijk 7 — Une passe décisive pour Virgil van DIjk l’a vu choisir astucieusement Salah au poteau arrière et a pris sa décision en tenant sa ligne contre Bryan Mbeumo, qui avait le ballon dans le filet avant qu’il ne soit ramené pour hors-jeu.

DF Ibrahima Konaté 7 — Il a anticipé des mouvements offensifs pour éliminer le danger et a conservé sa position de manière impressionnante dans la ligne défensive de Liverpool. Ramassé une réservation inutile après avoir botté le ballon après une faute.

DF Trent Alexander-Arnold 7 — A de nouveau excellé dans son nouveau rôle et a été très malheureux de ne pas avoir d’aide lors de la création d’une grande opportunité pour Nunez. Rattrapé par le ballon à un moment donné en première mi-temps, mais Konaté n’a pas tardé à intervenir.

MF Fabinho 7 — Un excellent ballon de l’international brésilien a ouvert la défense de Brentford dans la préparation du premier but de Liverpool, permettant à Van Dijk de réduire pour Salah. Agressif dans le défi, mais a parfois donné des fautes trop facilement.

MF Curtis Jones 6 — Jones a parcouru le terrain pour Liverpool et a souvent pris la bonne décision avec son décès, la majorité de ses jeux se concentrant sur le maintien de la possession plutôt que sur l’ouverture de l’opposition.

FW Diogo Jota 6 — A travaillé dur sur toute la ligne et était une menace avec des courses derrière, forçant d’abord Mbeumo à commettre une infraction de carton jaune avant de faire pression sur Aaron Hickey, qui a dû travailler dur pour éviter de concéder la possession près de son propre but. A envoyé le ballon à travers la surface mais a mis trop de rythme pour que Gakpo se convertisse.

FF Darwin Nunez 6 — Les signes de frustration de Nunez étaient clairs car il a raté une chance avec laquelle il aurait vraiment dû être meilleur en chronométrant sa course derrière la ligne de la passe de Trent Alexander-Arnold. Remplacé par Luis Diaz peu après l’heure de jeu.

FF Cody Gakpo 6 — Déployé dans un rôle plus profond par Jurgen Klopp et était brillant lors de la conduite avec le ballon vers l’avant dans les zones d’attaque. A eu la chance de faire jouer Salah en seconde période, mais a semblé se confondre avec la passe préférée de l’international égyptien.

attaquant Mohamed Salah 7 — Il n’a fallu que 13 minutes à Mohamed Salah pour marquer ce qui était son 100e but à Anfield, où il est également devenu le premier joueur de l’histoire de Liverpool à marquer lors de neuf matches consécutifs à domicile. L’international égyptien a fait preuve de confiance en sa possession et était prêt à courir avec le ballon contre plusieurs défenseurs de Brentford, et il était au cœur de la majorité des meilleurs jeux offensifs de Liverpool.

Un but précoce de Mohamed Salah a scellé la victoire de Liverpool contre Brentford. (Photo de Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

Substituts

Luis Diaz (Nunez, 65′) 6 –– On pour Nunez juste après l’heure de jeu mais n’a pas vraiment eu l’occasion de défier directement son marqueur.

Jordan Henderson (Jota, 73′) 6 — A fourni une stabilité supplémentaire au milieu de terrain de Liverpool alors que le match approchait des phases finales. Le chevauchement des courses sur le flanc droit a aidé à créer de l’espace pour Salah dans les zones d’attaque.

James Milner (Jones, 82′) N/D — C’est parti pour Jones, Klopp choisissant d’utiliser l’expérience de Milner pour aider à voir le match.

Kostas Tsimikas (Robertson, 82′) N/D — Un changement similaire pour Andy Robertson sur le flanc gauche.