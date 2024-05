Notes de Liverpool : Mac Allister un mauvais 4/10 à Aston Villa

Alexis Mac Allister a été le pire joueur de Liverpool lundi contre Aston Villa, mais était-il le seul à avoir réalisé un mauvais match ? Nos notes de joueurs évaluent. John Powell/Liverpool FC via Getty Images

Liverpool et Aston Villa ont partagé le butin lors d’un match nul 3-3 contre la Premier League lundi soir alors qu’un effondrement dramatique tardif à Villa Park a vu les Reds concéder deux fois à cinq minutes du temps plein.

Il n’a fallu que la deuxième minute pour que Liverpool prenne l’avantage lorsque le gardien de but Emiliano Martínez fait un gâchis Harvey Elliottmais les Villains n’ont pas mis trop de temps à égaliser Ollie Watkins réduire pour Youri Tielemans 10 minutes plus tard.

Liverpool a redonné son avance Cody Gakpoqui a puisé dans un filet vide après que Martinez n’ait pas réussi à dégager Joe GomezLes Reds ont réussi à sortir du danger et les Reds ont pris l’avantage grâce à un but manqué de Diego Carlos et un tir au-dessus du bar depuis Moussa Diaby.

Liverpool a marqué son troisième but peu après la mi-temps alors que le coup franc d’Elliott était guidé par Jarell Quansah. Mais ensuite, Villa est revenue en force tard avec un doublé rapide de John Duránle deuxième but était un contrôle dévié d’une passe qui passait au-dessus d’Alisson.

• Diffusez sur ESPN+ : FA Cup, LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

• Lire sur ESPN+ : Comment Liverpool a choisi Arne Slot pour remplacer Klopp

Points positifs

Liverpool n’avait rien à jouer et était assez lent dans son approche, profitant des contre-attaques et ne pressant pas avec beaucoup d’intensité. Ils se sont créés de nombreuses occasions à Villa Park et n’ont peut-être pas eu de chance de ne pas repartir avec trois points.

Points négatifs

La série de Liverpool sans cage inviolée en Premier League se poursuit dans un match où ils auraient dû parfois mieux défendre.

Note du manager (1-10 ; 10 = meilleur)

Jürgen Klopp, 6 ans — Klopp était à un avertissement de rater son départ à Anfield et avait l’air calme tout au long du match au milieu d’une fin effrénée. Il n’aurait pas pu changer grand-chose dans les buts, les erreurs individuelles étant coûteuses pour son équipe.

Notes des joueurs

GK Alisson Becker5 — Il n’aurait pas pu faire grand-chose contre la frappe de Tielemans. Battu deux fois par Jhon Duran après la reprise, mais il n’a pas eu de chance avec la seconde. Il a ensuite réalisé un arrêt important contre Diaby.

DF Virgile van Dijk6 — Posé en possession lors de la progression du ballon vers l’avant et imperturbable dans les duels. A bien organisé la ligne en attrapant le hors-jeu adverse.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

DF Jarell Quansah7 — En partie responsable du but d’Aston Villa après avoir été battu par Watkins, mais a fait amende honorable en seconde période avec une tête imparable devant Martinez.

DF Joe Gomez7 — Il avait l’air le plus alerte de la défense de Liverpool et devait souvent suivre le rythme de Watkins. Impliqué sur le deuxième but après que son effort ait été redirigé dans la trajectoire de Gakpo. Il a bien utilisé son rythme pour arrêter de développer les attaques d’Aston Villa.

DF Trent Alexander-Arnold6 — A pris son temps en possession et a souvent pris la bonne décision, aidant à débloquer systématiquement les attaquants de Liverpool dans les zones dangereuses.

MF Wataru Endo6 — Bien pressé pour perturber le jeu de préparation d’Aston Villa. Assuré et en sécurité en possession. Une solide performance avant d’être remplacé à la 76e minute.

MF Alexis MacAllister4 — A donné le ballon pour la contre-attaque du but d’Aston Villa et aurait pu se rapprocher de Tielemans. Pas aussi influent que d’habitude, et responsable du deuxième but de Villa après avoir perdu sa concentration avant que Duran ne dépasse Alisson.

MF Harvey Elliott7 — A joué un rôle dans le premier match de Liverpool alors que son centre était dévié par Pau Torres et que Martinez dans le but ne pouvait pas s’accrocher. A obtenu une passe décisive avec un ballon précis sur un coup franc pour la tête de Quansah en seconde période.

FW Cody Gakpo7 — Gakpo a récupéré le ballon dans les zones centrales pour aider à lier le jeu et a donné l’avantage à Liverpool pour la deuxième fois en première mi-temps en se plaçant dans la bonne zone. Encore une performance prometteuse de l’attaquant, qui a retrouvé la forme ces derniers temps.

FW Luis Diaz6 — L’international colombien a occupé des positions prometteuses mais aurait pu être meilleur avec sa touche finale. De peu hors-jeu lors de la course avant de réduire le but refusé d’Elliott.

FW Mohamed Salah7 — Une menace constante sur le flanc droit pour Liverpool où il a souvent pris le dessus sur son marqueur Lucas Digne. A pris des positions intelligentes pour troubler la défense d’Aston Villa et a impressionné par son jeu de liaison.

Remplaçants (joueurs introduits après 70 minutes = pas de classement)

Ryan Gravenberch (Elliott, 75″), N/R — Il a aidé à terminer le match, mais a rapidement vu son équipe en concéder deux coup sur coup.

Darwin Nuñez (Gakpo, 75″), N/R — Il n’a pas pu obtenir suffisamment de contact sur son effort à distance, ce qui était assez simple à gérer pour Martinez. Le ballon est entré dans les filets peu de temps après mais il était hors-jeu.

Dominik Szoboszlai (Endo, 76″), N/R — Presque immédiatement impliqué dans un effort levé qui a obligé Martínez à le toucher.

Curtis Jones (Diaz, 76″), N/R — Peu impliqué lors de son introduction, Aston Villa profitant de l’élan.