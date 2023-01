Notes de Liverpool contre les Wolves: Alisson médiocre, Gakpo fait ses débuts

Liverpool a été tenu en échec 2-2 par les Wolverhampton Wanderers à Anfield dans une mauvaise performance défensive qui va maintenant organiser une rediffusion de leur match de troisième tour de la FA Cup.

Liverpool, détenteur de la FA Cup et premier nouvel attaquant néerlandais Cody Gakpo, a commencé brillamment avant qu’un certain nombre d’erreurs à l’arrière ne soient finalement punies lorsque la passe d’Alisson a été facilement coupée par Goncalo Guedes, qui a profité d’une finition facile pour mettre les loups dans le mener.

Les visiteurs semblaient brillants d’élan, mais ils n’ont pas pu tenir avant la pause alors que Darwin Nunez guidait habilement le ballon devant Matija Sarkic dans le temps supplémentaire après un excellent ballon de Trent Alexander-Arnold, rétablissant la parité quelques instants avant le coup de sifflet de la mi-temps. .

Liverpool n’a pas tardé à prendre la tête après le redémarrage car une erreur de Toti Gomes a été punie par Mohamed Salah, et un moment de rédemption a suivi alors qu’Alisson a sauvé de Rayan Ait-Nouri.

Les loups sont revenus à égalité grâce à Hwang Hee-Chan après une défense naïve des Reds, qui ont ensuite dû passer un examen VAR lorsque Toti Gomes a vu ce qui aurait pu être le but gagnant exclu pour un hors-jeu marginal.

Les deux équipes joueront une fois de plus à Molineux pour voir qui se qualifiera pour le quatrième tour de la compétition.

Points positifs

Un début positif pour Gakpo indique que Liverpool a finalement trouvé une alternative solide sur le flanc gauche, alors que les Reds continuent de faire face aux absences pour blessure de Diogo Jota et Luis Díaz. Ibrahima Konaté également impressionné avant un sort où il devrait figurer régulièrement avec Virgile van Dijk mis à l’écart. Un but pour Nunez pourrait également être le catalyseur d’une série prometteuse de forme.

Négatifs

Trop de moments d’insouciance ont vu Liverpool douteux de sa prise de décision, notamment pour le match d’ouverture où Alisson semblait encore être dans la saison des vacances, offrant un but à Guedes. Ces erreurs devront être évitées si les Reds veulent conserver la FA Cup cette saison avant la rediffusion à Molineux.

Le gardien de Liverpool Alisson avait un match à oublier contre les Wolves en FA Cup samedi. AFP/Getty Images

Note du manager sur 10

Jürgen Klopp, 7 ans — Le manager de Liverpool a montré son intention d’aller loin dans le tournoi en déployant son équipe la plus forte possible, et Nunez a cherché à bénéficier de l’ajout de Gakpo sur le flanc gauche. Les remplacements positifs ont également donné à son équipe la meilleure chance d’obtenir un résultat du match.

Notes des joueurs (1-10 ; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

GC Alisson5 — Un moment de folie d’Alisson a vu sa passe facilement captée par Gonçalo Guedes, qui a fini de mettre les loups devant. A produit un arrêt fort contre Rayan Aït-Nouri pour garder Liverpool en tête en seconde période, mais il a été malheureux avec le deuxième but encaissé par les Reds.

DF Andy Robertson6 — Une première mi-temps difficile pour l’international écossais l’a vu se battre contre Adama Traoréqui a connu un certain succès sur son flanc lors des 45 premiers matchs, mais l’arrière gauche a réussi à remettre le pendule en sa faveur après une démonstration assurée en seconde période.

DF Ibrahima Konaté7 — A gardé son calme lorsqu’il était isolé et a remporté la majorité de ses batailles. Konate était de retour en meilleure forme après une mauvaise performance contre Brentford la dernière fois. Le meilleur défenseur de Liverpool dans la soirée.

DF Joël Matip5 — Presque rattrapé par Guedes en essayant de le dribbler depuis l’intérieur de sa propre boîte. Cela illustre parfois une mauvaise prise de décision de la part d’un défenseur normalement cohérent.

DF Trent Alexandre-Arnold 8 — Alexander-Arnold a avancé autant que possible et a laissé de l’espace pour Henderson et Salah. Sa passe décisive pour Nunez a été un moment magique pour aider à assurer l’égalisation, et il a également bien défendu lorsqu’il a été sollicité.

MF Fabinho 6, — L’international brésilien a pris des positions intelligentes en trouvant un équilibre positif entre une pression agressive depuis le rôle de numéro six sans céder de l’espace au centre de la contre-attaque.

MF Thiago 6, — Un jeu imprudent avant le premier match a vu Thiago concéder la possession sans aucune pression d’une mauvaise passe, le joueur de 31 ans n’étant pas tout à fait à son meilleur dans la nuit, bien qu’il ait grandi dans le match.

MF Jordan Henderson, 6 — Le capitaine de Liverpool s’est avancé et a pris de bonnes positions pour lier le jeu à Salah, mais son influence s’est estompée dans le jeu au fil du temps. Finalement remplacé par Naby Keita.

FW Cody Gakpo6 — Le débutant a donné un aperçu de sa qualité tout au long du match et a contribué au deuxième but de Liverpool lorsque sa passe prévue pour Salah a été aidée par Toti Gomes.

FW Darwin Nunez, 7 — Nunez a troublé les loups avec ses courses derrière et a produit une finition de classe mondiale pour faciliter le ballon devant le gardien des Wolves. Calme en seconde période.

FW Mohamed Salah, 6 — Salah est entré et sorti du match en sorts tout en restant un danger, et il n’a commis aucune erreur avec l’arrivée lorsqu’il a eu une chance à la 52e minute, mais son jeu dans le dernier tiers aurait pu être meilleur dans l’ensemble.

Cody Gakpo a fait ses débuts à Liverpool et a aidé à mettre en place le but de Mohamad Salah. Naomi Baker/Getty Images

Substituts

Naby Keita (Henderson, 68″), 7 — Keita avait l’air calme en possession et a bien fait progresser le ballon vers l’avant. Une autre démonstration positive de l’international guinéen qui gagne toujours en netteté de match.

Harvey Elliott (Fabinho, 75″), N/R — Introduit à la 75e minute avec Liverpool cherchant à gagner le match.

Alex Oxlade-Chamberlain (Gakpo, 84″), N/R — Déployé sur le flanc gauche à la place de Gakpo.

Joe Gomez (Alexander-Arnold, 85″), N/R — Amené pour Alexander-Arnold qui avait travaillé dur tout au long du match.