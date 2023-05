Notes de Liverpool: 9/10 pour Jones, Alexander-Arnold en victoire

Liverpool s’est déplacé à moins d’un point des quatre premiers lundi soir en battant Leicester City 3-0 en Premier League au King Power Stadium.

Les hôtes ont commencé le match sur le pied avant et ont eu le meilleur des échanges d’ouverture dans les 10 premières minutes, mais l’équipe de Jurgen Klopp a commencé à dicter la procédure par la suite et a pris les devants lorsque le centre de Mohamed Salah a été rencontré par Curtis Jones au poteau arrière.

Il n’a fallu que trois minutes aux Reds pour doubler leur avance, et c’est Jones qui a de nouveau rejoint Salah, le joueur de 22 ans produisant une excellente touche et terminant devant Daniel Iversen avant la pause.

Leicester a eu l’occasion d’en retirer un en seconde période lorsque Harvey Barnes a forcé Alisson à faire basculer le ballon au-delà du poteau à distance, et ce fut la dernière des chances des Foxes avant que le sublime effort de Trent Alexander-Arnold sur un coup franc ne mette le jeu hors de portée.

Un trois points important pour Liverpool, qui poursuit sa quête dans la course aux quatre premiers.

– Comment les équipes de Premier League peuvent se qualifier pour l’Europe

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Points positifs

Après une ouverture brillante à 10 minutes des hôtes, Liverpool a rapidement pris le contrôle du match et était en contrôle de croisière après avoir pris une avance de deux buts avant la pause. Ils ne sont plus qu’à un point de Manchester United et de Newcastle United dans la course à la compétition de la Ligue des champions la saison prochaine.

Négatifs

Il n’y a pas de points négatifs notables de celui-ci, Liverpool faisant le travail avec style contre un club de Leicester qui regarde la relégation.

Note du responsable (1-10 ; 10 = meilleur)

Jürgen Klopp, 8 ans — Sa stratégie a parfaitement fonctionné au King Power Stadium alors que Liverpool contrôlait le jeu sans jamais vraiment concéder de chances de trop de danger. Les Reds ne sont pas devenus complaisants après l’avance de deux buts et ont fait preuve de patience pour éviter de donner trop de contre-attaques.

Trent Alexander-Arnold et Curtis Jones ont fourni les trois buts de la victoire de Liverpool. DARREN STAPLES/AFP via Getty Images

Notes des joueurs (les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

GK Alisson, 7 — S’est précipité hors de sa ligne pour rencontrer Jamie Vardy pour arrêter la meilleure chance de Leicester de la première mi-temps, fermant l’angle avant de faire l’arrêt et de récupérer le ballon. Une main forte a refusé une frappe bien frappée de Harvey Barnes. A montré sa capacité de distribution avec une excellente passe dans la préparation du premier but de Liverpool.

Tableau de Premier League généraliste GD STP 1 – Manchester City 35 +61 85 2 – Arsenal 36 +41 81 3 – Newcastle 35 +32 66 4 – Man United 35 +10 66 5 – Liverpool 36 +28 65 6 – Brighton 34 +21 58 7 – Tottenham 36 +6 57 8 – Villa Aston 36 +4 57 – 9 Brentford 36 +9 53

DF Andy Robertson, 7 — A utilisé les courses intérieures de Luis Diaz sur le flanc gauche en se déplaçant dans des zones avancées, et était une option de réinitialisation constante dans les moments où les défenseurs faisaient pression sur les milieux de terrain de Liverpool. Presque remporté un penalty avec une course en maraude dans la surface de Leicester à la fin de la seconde période.

DF Virgil van Dijk, 7 –– Un jeu anticipé sur des cut-offs qui ralentit l’adversaire en contre-attaque, et s’annonce toujours favorable pour gagner ses duels aériens. Un affichage assuré à l’arrière de van Dijk.

DF Ibrahima Konaté, 7 — A excellé dans les situations où il était isolé avec Jamie Vardy, le défenseur central étant décisif et souvent en tête. Semblait déphasé lors des contre-attaques, où il n’a pas tardé à couvrir les espaces derrière.

DF Trent Alexander-Arnold, 9 –– Alexander-Arnold était de retour pour hanter le King Power Stadium avec une performance définie par son effort étonnant sur un coup de pied arrêté qui était enroulé dans le coin le plus éloigné. Presque ramassé une passe décisive en jouant avec Cody Gakpo en première mi-temps.

MF Fabinho, 7 — L’international brésilien a été agressif dans le défi, et cela l’a vu donner quelques coups francs à certains moments, même si c’était une solide démonstration globale de Fabinho dans son rôle d’ancrage de la défense. J’ai eu un effort à distance qui a été skié au-dessus de la barre.

MF Curtis Jones, 9 — Une excellente performance de Curtis Jones l’a vu marquer deux buts en l’espace de trois minutes, le deuxième venant après une première touche élégante et une finition emphatique dans le coin le plus éloigné.

MF Jordan Henderson, 7 ans — A bien joué au milieu du terrain et s’est bien lié avec Salah, l’aidant à mettre le ballon dans les zones avancées. Travaillé dur lors du suivi défensif. Une course positive vers la surface de réparation a aidé à remporter un coup franc dangereux à la 70e minute.

Attaquant Luis Diaz, 7 — L’ailier gauche s’est bien battu dans ses duels et cela a aidé à compenser la forme défensive de l’adversaire lors de la coupe sur son pied droit. Battez Ricardo Pereira en seconde période et coupez le ballon dans le but, mais aucun joueur de Liverpool n’a pu en profiter.

FW Cody Gakpo, 7 — A choisi ses moments pour courir dans l’espace avec le ballon et a eu la malchance de ne pas obtenir de coup franc au début du match. Dérivé dans des zones plus profondes et aidé à relier les jeux ensemble, s’avérant difficile à reprendre pour les défenseurs de Leicester City qui ont également eu du mal à le déposséder.

FW Mohamed Salah, 9 — L’international égyptien était confiant avec ses courses sur le ballon, mais la partie la plus impressionnante de son match de ce soir a été son jeu de liaison, produisant deux passes exquises pour enregistrer les deux passes décisives pour le doublé de Jones, avant d’obtenir son triplé de passes tout en relâchant le ballon pour Alexander-Arnold. Aurait dû marquer mais mettre son une sur une occasion à côté du poteau gauche.

Remplaçants (les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

James Milner (Henderson, 74′) — Introduit pour Jordan Henderson après le but de Trent Alexander-Arnold qui a porté le score à 3-0.

Diogo Jota (Diaz, 74′) — Maintien de la pression sur la ligne arrière de Leicester et jeu positif à une touche lors de la liaison avec Andy Robertson.

Fabio Carvalho (Jones, 84′) –– Remplacé par Curtis Jones pour le dernier sort du match, avec sa deuxième apparition depuis la pause internationale de mars.

Harvey Elliot (Salah, 87′) — Un échange direct pour Salah. Coupé à l’intérieur sur son pied gauche bien pour créer de l’espace, mais son effort a été bloqué par la défense.