Notes de l’Atlantique : Nets Big Lineup, Simmons, Towns, Barnes

Le Filets ont expérimenté une gamme plus large et jusqu’à présent, les résultats sont prometteurs, Bridget Reilly du New York Post remarques. La zone avant de Nicolas Claxton, Ziaire Williams et Noé Clowney a affiché une note nette de plus-24,3. « C’est super parce que Noah s’était engagé à tirer le 3. Ziaire va le laisser voler. Et si vous regardez ces trois gars, c’est comme beaucoup de longueur, de taille. entraîneur-chef Jordi Fernández dit. « Nous avons parlé de notre petite taille, mais en ce moment, vous voyez ces trois gars sur le terrain et vous vous dites, wow, il n’y a pas de place. Ils volent partout. Leur effort a été incroyable. Ils sont très, très heureux de voir ces gars-là travailler bien ensemble et faire les bonnes choses pour l’équipe.

