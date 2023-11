Notes de la semaine 9 de la NFL : les Jets obtiennent un « C- » pour une vilaine défaite de lundi soir contre les Chargers, CJ Stroud mène les Texans à un « A- »

Bienvenue dans les classes de la semaine 9 !

Si vous vous demandez quel a été le match le plus fou de la semaine, ce serait certainement Buccaneers-Texans. Dans ce qui a été facilement l’une des finitions les plus folles de la saison, Houston a dominé Tampa Bay 39-37, grâce à une performance record de CJ Stroud, qui a lancé une passe de TD à seulement six secondes de la fin pour sceller la victoire.

Le QB recrue des Texans a établi le record du plus grand nombre de verges par la passe par une recrue avec 470. Son total a dépassé l’ancien record de 433, qui était détenu par Andrew Luck.

Stroud n’est également devenu que le troisième QB en NFL historique de lancer au moins 470 verges et cinq touchés sans interception, rejoignant YA Tittle et Ben Roethlisberger.

Comme si ce n’était pas assez impressionnant, les Texans ont également utilisé un RUNNING BACK comme leur kicker dans la seconde moitié. Après une blessure de Ka’imi Fairbairn, les Texans ont fait appel à Dare Ogunbowale, qui a réussi un panier clé de 29 verges au quatrième quart. Et pour couronner le tout, le jeu s’est terminé par un score finalscore final jamais vu auparavant dans l’histoire de la NFL !

Avec le nom, Ogunbowale est devenu :

Le premier non-kicker ou parieur avec un panier depuis 2004, lorsque Wes Welker l’a fait.

Le premier porteur de ballon avec un panier depuis Tony Galbreath en 1979.

Les Texans sont soudainement devenus l’une des équipes les plus excitantes de la NFL. Dans cet esprit, passons aux notes, en commençant par la victoire des Chargers lundi soir contre les Jets.

LA Chargers 27-6 contre les Jets de New York

Kansas City 21-14 contre Miami en Allemagne

Houston 39-37 contre Tampa Bay

Baltimore 37-3 contre Seattle

Minnesota 31-28 contre Atlanta

Cleveland 27-0 contre l’Arizona

Green Bay 20-3 contre les Rams de Los Angeles

Washington 20-17 contre la Nouvelle-Angleterre

La Nouvelle-Orléans 24-17 contre Chicago

Indianapolis 27-13 Caroline

Las Vegas 30-6 contre les Giants de New York

Philadelphie 28-23 contre Dallas

Cincinnati 24-18 contre Buffalo

Pittsburgh 20-16 contre le Tennessee (jeudi)

