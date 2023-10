Bienvenue dans les classes de la semaine 8 !

Cette semaine a été sponsorisée officieusement par “le Bon, la Brute et le Truand” parce que c’est ce que nous avons eu dans le NFL le dimanche. Le bien est venu des Cowboys, qui ont complètement détruit les Rams dans une victoire de 43-20. Les Bengals ont également semblé bons avec un démantèlement 31-17 des 49ers.

Le mal est venu des Steelers et des Packers, deux équipes qui n’ont réussi à marquer que 10 points lors de la semaine 8.

Et puis nous avons le laid. Le laid venait du match Jets-Giants et il y avait BEAUCOUP de laid. Jetons un coup d’œil rapide à la laideur des choses à New York :

Il y a eu plus de bottés de dégagement (24) que de points (23). Les 24 bottés de dégagement combinés étaient plus que deux Équipes de la NFL ont combiné dans un jeu depuis 1998.



Il y a eu 16 trois-et-outs combinés, ce qui était à égalité pour le plus grand nombre dans un match depuis 2000.

Les deux équipes ont réalisé un total combiné de 4 pour 34 au troisième essai, ce qui était le pire taux de conversion combiné en troisième essai depuis 2009 dans un match où les deux équipes ont combiné pendant au moins 30 tentatives.

Les Giants ont terminé avec -9 verges par la passe, ce qui était le plus bas de toutes les équipes depuis 2000, lorsque les Browns avaient -9 lors d’une défaite de 48-0 contre les Jaguars.

Une chose qui n’est pas moche cette semaine, ce sont nos notes, alors allons-y, en commençant par la grande victoire des Cowboys contre Los Angeles.

Dallas 43-20 contre les Rams de Los Angeles

Notes des Rams-Cowboys par Garrett Podell

Minnesota 24-10 contre Green Bay

Notes des Vikings-Packers par John Breech

Tennessee 28-23 contre Atlanta

Notes des Falcons-Titans par John Breech

La Nouvelle-Orléans 38-27 contre Indianapolis

Notes des Saints-Colts par John Breech

Miami 31-17 contre la Nouvelle-Angleterre

Notes des Patriots-Dolphins par John Breech

NY Jets 13-10 contre les Giants de New York (OT)

Notes des Jets-Giants par John Breech

Caroline 15-13 contre Houston

Notes des Texans-Panthers par John Breech

Jacksonville 20-10 contre Pittsburgh

Notes des Jaguars-Steelers par Bryan DeArdo

Philadelphie 38-31 contre Washington

Notes des Eagles-Commanders par Jeff Kerr

Seattle 24-20 contre Cleveland

Notes des Browns-Seahawks par John Breech

Baltimore 31-24 contre l’Arizona

Notes des Ravens-Cardinals par John Breech

Denver 24-9 contre Kansas City

Notes des Chiefs-Broncos par John Breech

Cincinnati 31-17 contre San Francisco

Notes des Bengals-49ers par Tyler Sullivan

LA Chargers 30-13 contre Chicago

Notes Bears-Chargers par John Breech

Buffalo 24-18 contre Tampa Bay (jeudi)

Notes des Buccaneers-Bills par John Breech