Notes de guérison de la musique : caractéristiques du genre Trump pour soulager le stress

Résumé: Les caractéristiques spécifiques de la musique, plutôt que le genre, jouent un rôle crucial dans la récupération du stress. La recherche, impliquant 470 participants, a identifié que les chansons anti-stress partagent souvent des caractéristiques communes, quel que soit leur style musical.

L’étude démontre que les personnes qui écoutaient de la musique présentant certains traits se remettaient plus rapidement du stress que celles qui écoutaient des notes de musique aléatoires. Cette recherche souligne l’importance de se concentrer sur les caractéristiques audio plutôt que sur les genres en musicothérapie.

Faits marquants:

Les chansons anti-stress se répartissent généralement en deux catégories : les chansons douces en mode majeur ou les pistes énergiques en mode mineur. Les participants à l’étude qui écoutaient de la musique présentant ces caractéristiques spécifiques ont montré une récupération plus rapide du stress. Les recherches d’Adiasto mettent l’accent sur la nature personnelle de la musique dans le soulagement du stress et suggèrent la nécessité pour les chercheurs en musique de se concentrer sur les caractéristiques audio plutôt que sur les genres.

Se sentir stressé? « Take Me Home, Country Roads », « Nothing Else Matters » ou « Baby One More Time » pourraient à nouveau vous calmer.

La psychologue et musicienne Krisna Adiasto a découvert que le genre musical ne semble pas jouer de rôle dans les chansons que nous choisissons pour nous remettre du stress, mais que les chansons qui fonctionnent ont des caractéristiques communes. Krisna Adiasto recevra son doctorat à l’université de Radboud le 29 janvier.

Dans une société où le stress continu peut entraîner des maladies cardiovasculaires, l’épuisement professionnel et la dépression, il est important de rechercher un bon soulagement du stress. En plus de méditer ou d’aller courir, de nombreuses personnes écoutent de la musique pour se détendre.

“La recherche montre que la musique combinée à une thérapie peut produire de bons résultats”, explique la psychologue Krisna Adiasto. « Mais en ce qui concerne l’écoute de la musique seule, les recherches ne sont pas claires. Tout le monde ne se sent pas mieux après quelques chansons.

Similitudes musicales

Adiasto et ses collègues ont examiné quel type de musique aide le mieux à récupérer du stress et pourquoi. Les chercheurs ont utilisé des questionnaires pour interroger 470 participants de différentes nationalités sur les chansons qui les aident à se sentir mieux après un stress. « Les réponses que nous avons obtenues ont été surprenantes », déclare Adiasto.

“En regardant les recherches antérieures, on pourrait penser que la plupart des gens choisiraient la musique classique, mais les chansons choisies allaient du hardstyle au classique en passant par les bandes sonores et la musique ambiante.”

Une liste de 1 296 chansons a été établie sur la base des questionnaires. Les chercheurs ont découvert que les chansons anti-stress partagent des caractéristiques communes. Adiasto et ses collègues les classent en deux groupes : les chansons douces en mode majeur, comme « Memories » de Maroon 5 et « Take Me Home, Country Roads » de John Denver, et les chansons en mode mineur assez énergiques, comme « Shape ». of You » d’Ed Sheeran et « Nothing Else Matters » de Metallica. Les chansons sont souvent interprétées dans la tonalité de mi, avec un tempo modéré en 4/4.

Tâche de stress

Deux cents personnes ont ensuite participé à une expérience en ligne dans laquelle elles devaient effectuer une tâche stressante. Les participants ont ensuite écouté 10 minutes d’audio, réparties dans l’un des trois groupes suivants : musique sélectionnée par le chercheur, choisie parmi les deux catégories précédentes, musique auto-sélectionnée ou notes de musique aléatoires.

“Les personnes qui écoutaient de la musique sélectionnée ou auto-sélectionnée par les chercheurs se remettaient plus rapidement de leurs sentiments de stress que le groupe de personnes qui écoutaient des notes de musique au hasard”, explique Adiasto.

« Nous pensons que cela est dû au fait que la musique sélectionnée et auto-sélectionnée par les chercheurs entraîne une distraction cognitive, ce qui aide les gens à se remettre plus rapidement du stress. De plus, la musique choisie par soi-même est associée à des changements positifs dans les émotions, ce qui a également un effet bénéfique sur la récupération du stress.

Recommandations

Bien que les recherches d’Adiasto et de ses collègues montrent qu’écouter de la musique en soi influence la récupération du stress, Adiasto, qui se détend actuellement mieux avec la musique classique, se montre prudent dans ses recommandations.

« La musique est extrêmement personnelle. Il est possible qu’une chanson qui ne rentre pas dans les deux catégories que nous avons identifiées fonctionne quand même très bien pour quelqu’un, par exemple parce que cette personne a des associations très agréables avec cette chanson spécifique.

Adiasto dit qu’il est particulièrement visible que le genre a moins d’influence qu’on ne le pense souvent, ce qui constitue un résultat important de l’étude. Il souligne l’importance pour les chercheurs en musique de regarder au-delà des genres et de se concentrer plutôt sur les caractéristiques audio.

