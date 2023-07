Notes de feu de forêt? Comment certains vignerons de la Colombie-Britannique luttent contre la fumée

Lorsqu’un incendie de forêt a fait rage à environ un kilomètre des vignobles appartenant à Blue Mountain Winery en 2021, le vigneron Mike Mavety dit qu’il savait que le millésime serait un travail difficile.

« C’était assez désagréable », se souvient Mavety à propos de la fumée qui planait sur les vignes près d’Okanagan Falls, en Colombie-Britannique, pendant près d’un mois, juste au moment où les raisins commençaient à mûrir.

« Cela aurait été assez difficile de respirer… Nous devions limiter le nombre d’heures pendant lesquelles nos gars travaillaient. »

Mais le véritable défi émergerait dans les cuves de fermentation.

« Nous sommes entrés dans la récolte, en supposant ou en espérant que nous serions en mesure de faire de la mise en bouteille », a déclaré Mavety.

Mais des tests en laboratoire ont révélé que des niveaux relativement élevés de molécules de fumée âcre avaient pénétré dans le fruit. Ils ont donc déversé du carbone granulé dans les réservoirs avec les raisins écrasés, en espérant que cela aiderait, a déclaré Maverty. Ce n’était pas le cas.

« Il enlève beaucoup de saveurs et il n’y a pas beaucoup de façons de le reconstituer », a déclaré Mavety à propos du traitement agressif de ce qu’on appelle l’odeur de fumée.

L’odeur de fumée, comme le suggère la même chose, est causée par des composés en suspension dans l’air provenant des arbres en feu et du sol qui se déposent sur les raisins encore sur la vigne. Les feux de forêt n’ont pas besoin d’être à proximité des vignobles. Et il ne faut pas beaucoup de fumée sur les raisins pour affecter un lot de vin.

Les pompiers travaillent sur le feu de forêt de Thomas Creek près d’Okanagan Falls, en Colombie-Britannique, le 18 août 2021. (Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique/Facebook)

Si elle reste dans le produit final, la fumée peut produire des saveurs désagréables comme la cendre, la basse-cour et le salami.

Au final, Blue Mountain a choisi d’annuler tout son millésime 2021. Il a vendu 120 000 litres de vin, pas assez bon pour sa propre étiquette, à une société non divulguée pour être mélangé à d’autres vins moins prestigieux.

« Je félicite Blue Mountain pour ce qu’ils ont fait », a déclaré Séverine Pinte, vigneronne aux vignobles Le Vieux Pin et LaStella, situés dans la même région de l’Okanagan.

« Il n’y a aucun moyen d’éliminer vraiment efficacement, sans compromettre la qualité du vin, l’odeur de fumée. »

Le vigneron Servine Pinte inspecte la maturation des fruits dans les vignobles des vins Le Vieux Pin et LaStrella, à Oliver, en Colombie-Britannique (Tania Veitch Tourisme Photographie)

Transparence de l’odeur de fumée

Des recherches visant à débarrasser l’industrie vinicole de la Colombie-Britannique de l’odeur de fumée sont en cours. Outre le charbon actif, les viticulteurs peuvent recourir à la filtration par osmose inverse, à un broyage plus doux et, dans le cas des vins rouges, à l’élimination des peaux du jus le plus tôt possible.

Mais même si le vin entre bien dans la bouteille, certaines molécules de fumée peuvent se faufiler dans le produit final. S’ils sont liés chimiquement aux sucres du vin, les viticulteurs ont découvert qu’ils peuvent être libérés après des mois ou des années de vieillissement.

Lorsque l’entreprise Pinte’s a découvert ce phénomène dans quelques vins produits à la suite d’incendies en 2015 et 2021, la cave a pris la décision extraordinaire d’avertir ses clients dans un article de blog franc ce printemps expliquant le problème et offrant des conseils sur la façon de réduire les goûts indésirables avant de boire les bouteilles concernées.

« Notre philosophie est d’être honnête et d’être honnête. D’être complètement transparent », a déclaré Pinte.

« C’est Mère Nature. Nous ne pouvons pas la contrôler. Je ne peux pas mettre un auvent sur mes raisins pour les protéger de la fumée. Nous devons donc y faire face », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’au cours des près de trois décennies qu’elle a passées à faire vin, la fumée n’a été un problème que relativement récemment, à partir de 2015.

« Peut-être que ce sera quelque chose chaque année. Je ne sais pas. »

REGARDER | Comment le changement climatique affecte le vin :

L’industrie du vin confrontée à la volatilité du changement climatique L’industrie vinicole du Canada s’adapte aux nouveaux défis posés par la volatilité accrue des conditions météorologiques causée par les changements climatiques.

Déterminer l’ampleur du problème est son propre défi. Aucune entreprise vinicole n’aime parler des défauts potentiels d’un produit naturel qui est au cœur d’une entreprise d’une valeur de 3,75 milliards de dollars en Colombie-Britannique, selon le groupe industriel Wine Growers British Columbia.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), qui établit les règles d’étiquetage, n’exige pas que les étiquettes de vin indiquent si les raisins ont été exposés à la fumée, ni n’énumèrent les procédés ou méthodes que les vignerons peuvent utiliser pour tenter de l’éliminer.

John Schreiner, un écrivain de vin de North Vancouver qui échantillonne des millésimes depuis près de 50 ans, dit que vous ne verrez jamais une étiquette de vin avec ce genre d’information.

« Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ce vin soit acheté par les consommateurs si vous mettez un avertissement sur l’étiquette indiquant qu’il pourrait y avoir une odeur de fumée ici. »

John Schreiner écrit sur le vin depuis environ 50 ans depuis sa maison de North Vancouver. (Curt Petrovitch/CBC)

Détails rares

Schreiner dit que la plupart des consommateurs n’ont rien à craindre, surtout s’ils achètent des vins certifiés par le label Vinters Quality Alliance (VQA), car le vin a été évalué par un panel d’experts.

Mais obtenir des détails s’est avéré difficile. Les questions de CBC News à la direction de la distribution des alcools de la Colombie-Britannique concernant la découverte et la prévalence de l’odeur de fumée trouvée dans le vin de la Colombie-Britannique ont finalement été renvoyées au ministère de la Sécurité publique et au solliciteur général.

Dans une réponse par courriel, le ministère se contenterait de dire que tous les vins vendus dans les magasins BC Liquor ont « fait l’objet d’un examen professionnel de la qualité et de la saveur par la BC Liquor Distribution Branch (LDB) », ajoutant que « ces examens sont effectués par un maître certifié de Wines formés pour détecter les problèmes avec les produits. »

Ni le LDB ni le gouvernement de la Colombie-Britannique n’aborderaient directement les questions sur l’odeur de fumée ou les défis qu’elle présente pour l’industrie et les consommateurs.

L’étiquetage, selon le ministère, est une affaire entre les viticulteurs et l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

REGARDER | Un hiver rigoureux menace les vins de la Colombie-Britannique :

Les vignobles de la Colombie-Britannique gravement endommagés par un hiver rigoureux De nombreux vignobles de la vallée de l’Okanagan en Colombie-Britannique découvrent d’énormes dégâts aux cultures après un mois de décembre extrêmement froid. Une réduction estimée à 50 % de la production de raisin aura des répercussions à la fois sur l’industrie viticole et sur le secteur touristique qu’elle soutient.

Buvez les vins maintenant

Justin Hall, le viticulteur de Nk’Mip Cellars, dit qu’il ne voit aucune raison pour que les étiquettes identifient l’odeur de fumée ou les méthodes qu’il pourrait employer pour en débarrasser un vin.

« Rien de ce que nous faisons maintenant n’est déjà fait d’une manière ou d’une autre », a déclaré Hall à propos de méthodes telles que la filtration par osmose inverse. Hall dit que la désignation VQA lui permet également de mélanger jusqu’à 15 pour cent d’un millésime différent dans un vin qui pourrait juste être sur le bord.

« Il s’agit d’atténuation et, vous savez, de ne pas paniquer et juste de s’en occuper. »

Justin Hall détient une offrande de Nk’Mip Cellars lors de sa participation au Vancouver Wine Festival en mai 2023. (Curt Petrovitch/CBC)

Étant donné que de nombreux vins élaborés en 2021 à la suite d’incendies dans l’Okanagan en Colombie-Britannique n’ont pas été commercialisés, il est possible que certains contiennent des molécules de fumée faisant de l’auto-stop qui n’attendent que d’être libérées de la bouteille à un moment donné dans le futur.

Tony Holler, propriétaire de Poplar Grove Winery à Penticton, dit qu’une façon d’éviter une mauvaise surprise dans un pinot noir de l’Okanagan produit au cours d’une année de fumée comme 2021 est de le mettre dans votre verre, pas dans votre cave.

« Ma suggestion aux gens pour le millésime 21 est pourquoi prendre un risque? Buvez ces vins quand ils sont jeunes. »