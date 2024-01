NOTES DE DIVERTISSEMENT : Le TheatreSquared de Fayetteville met en scène une comédie constitutionnelle | La Gazette démocrate de l’Arkansas

THÉÂTRE

Comédie constitutionnelle

Kelsey Venter joue le rôle principal, basé sur les expériences de la dramaturge Heidi Schreck “et celles de ses aïeules” (selon un communiqué de presse), dans “Ce que la Constitution signifie pour moi”, ouverture mercredi avec des spectacles à 19h30 du mardi au vendredi, à 14h et 19h30 le samedi et à 14h du dimanche au 3 mars au Spring Theatre de TheatreSquared, 477 W. Spring St., Fayetteville. Les billets coûtent entre 43 et 68 $. Appelez le (479) 777-7477 ou visitez theatre2.org.

Comédie musicale “Jagged”

“Petite pilule déchiquetée” inspiré de l’album du même nom d’Alanis Morissette de 1995 avec une histoire originale de Diablo Cody, est sur scène à 19 h du mardi au mercredi, à 13 h 30 et à 19 h le jeudi, à 20 h le vendredi, à 14 h et 20 h le samedi et à 14 h le 28 janvier. au Walton Arts Center de Fayetteville, 495 W. Dickson St. Le spectacle contient un langage grossier, des thèmes pour adultes, la consommation de drogues et des moments de violence sexuelle et est recommandé aux clients de 14 ans et plus. Les billets coûtent entre 42 et 93 $. Appelez le (479) 443-5600 ou visitez waltonartscenter.org.

Jade McLeod (à gauche) et Teralin Jones font partie de la tournée nord-américaine de “Jagged Little Pill”, sur scène cette semaine au Walton Arts Center de Fayetteville. (Spécial pour la Democrat-Gazette/Evan Zimmerman pour MurphyMade)



Saison Rogers

Théâtre public de l’Arkansas lancera sa 39e saison du 20 au 22 et du 26 au 29 septembre au Victory Theatre, 116 S. Second St., Rogers (actuellement en cours de rénovation) avec la première production en Arkansas de la comédie musicale “Tootsie” (musique et paroles de David Yazbek, livre de Robert Horn, basé sur l’histoire de Don McGuire et Larry Gelbart et le film de Columbia Pictures).

Le reste de la programmation de la saison :

◼️ 13-15 décembre, 19-22 : “A Christmas Story” de Philip Grecian, d’après le scénario de Jean Shepherd, Leigh Brown et Bob Clark pour le film de 1983, basé à son tour sur “In God We Trust, All” de Shepherd D’autres paient en espèces”

◼️ 21-23 février, 27-2 mars 2025 : « Assassins », musique et paroles de Stephen Sondheim, livre de John Weidman

◼️ 4-6, 10-13 avril 2025 : « A Funny Thing Happened on the Way to the Forum », musique et paroles de Stephen Sondheim, livre de Burt Shevelove et Larry Gelbart

◼️ 30-31 mai, 1er, 5-8 juin 2025 : “Le curieux incident du chien pendant la nuit” adapté par Simon Stephens du roman de Mark Haddon

◼️ 1er-3, 7-10 août 2025 : « 9 to 5 The Musical », musique et paroles de Dolly Parton, livre de Patricia Resnick.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à [email protected].

ART

Expositions à Fort Smith

Deux expositions ouvriront vendredi au Fort Smith Regional Art Museum, 1601 Rogers Ave., Fort Smith, avec des réceptions de 17 h à 19 h :

◼️ “Visages & Figures de la Collection Permanente”, qui “capture la diversité de l’expression artistique dans une variété de médias à travers les interprétations de divers artistes sur un sujet familier”, selon un communiqué de presse. L’exposition comprend des sculptures de Norma Tomboulian ; des peintures de Patrick Angus et Noel Rockmore ; et la photographie d’Alex Ojeda du visage du Christ dans une statue, patiné par le temps et les lichens. Le sponsor est l’Arkansas College of Health Education.

◼️ En partenariat avec la River Valley Adult Learning Alliance, « EMPODERADO : autonomisation des hispaniques grâce à l’art », avec des œuvres d’Esmeralda Flores, Lizbeth Guanajuanto, Moises Esau Linares Merino et Mayra Rene. Le sponsor est ArcBest.

Les deux expositions se déroulent jusqu’au 21 avril. Les heures d’ouverture du musée sont de 11 h à 17 h du mardi au samedi et de 13 h à 17 h le dimanche. L’entrée est gratuite. Appelez le (479) 784-2787 ou visitez fsram.org.

“Market Israel Group” de Noel Rockmore et “Christ Statue” d’Alex Ojeda font partie de l’exposition “Visages et figures de la collection permanente”, présentée cette semaine au Musée d’art régional de Fort Smith. (Spécial au Democrat-Gazette)

ETC.

Programme de subventions

L’historien Curt Fields décrit le sujet de «Une soirée avec le général Grant», 19 heures mardi au Musée MacArthur d’histoire militaire de l’Arkansas, 503 E. Ninth St. Little Rock. Les fils des anciens combattants de l’Union de la guerre civile, Isaac C. Murphy Camp, parrainent une réception, de 18 h à 18 h 30, précédant la présentation, parrainée par la Table ronde de la guerre civile de l’Arkansas. L’entrée est gratuite et des rafraîchissements seront offerts. Appelez le (501) 376-4602.

‘Comment ça a commencé’

Le Clinton Presidential Center, 1200 President Clinton Ave., Little Rock, marque le 20e anniversaire de son ouverture avec un programme intitulé “Comment ça a commencé,” 18 heures jeudi en personne au Clinton Presidential Center et diffusé en direct en ligne. Les dirigeants du centre de l’Arkansas qui ont joué un rôle déterminant dans le choix de l’emplacement et la construction du Clinton Center participeront à une table ronde : le directeur de la ville de Little Rock, le Dr Dean Kumpuris ; Skip Rutherford, doyen émérite de la Clinton School of Public Service de l’Université de l’Arkansas ; Debbie Shock, chef de cabinet de la Fondation Clinton ; et Stephanie Street, directrice exécutive de la Fondation Clinton. Lena Hayes, ancienne directrice exécutive adjointe de la Fondation Clinton, sera la modératrice. L’entrée est gratuite. Inscrivez-vous sur tinyurl.com/2s4fyfdc.

DES BILLETS

“Jedi” en concert

Les membres de la Symphonie du nord-ouest de l’Arkansas interprètent la partition de John Williams, en direct sur le film, comme le présente Disney Concerts “Star Wars : Le Retour du Jedi en concert” 20 h le 6 septembre au Walmart AMP, 5079 W. Northgate Road, Rogers. Les portes ouvrent à 18h30. Les billets coûtent entre 21 et 61 $ plus les frais ; les modules complémentaires incluent un parking ultra réservé pour 60 $, un parking réservé Premier pour 40 $, la location de chaises de jardin pour 10 $, des billets à collectionner pour 15 $ et des couvertures de marque AMP pour 20 $. Appelez le (479) 443-5600 ou visitez amptickets.com.

L’orchestre a donné un concert similaire en direct sur film en septembre pour le film précédent de la saga, “Star Wars : Épisode V – L’Empire contre-attaque”.

Et à Little Rock, l’Arkansas Symphony Orchestra jouera la musique de Williams en direct sur film pour le premier film de la trilogie, “Star Wars : Un nouvel espoir en concert”, à 19h30 les 20 et 21 octobre et à 15h. Le 22 octobre au Robinson Center Performance Hall, 426 W. Markham St. à Broadway. Les billets coûtent entre 29 $ et 117 $ ; appelez le (501) 666-1761, poste 1761. 1, ou visitez ArkansasSymphony.org.