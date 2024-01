NOTES DE DIVERTISSEMENT : le sénateur de l’État donnera une conférence sur l’importance de l’histoire des Noirs

SUR LE PODIUM

Enseigner l’histoire des Noirs

La sénatrice d’État Linda Chesterfield donnera une conférence, “L’importance d’enseigner l’histoire des Noirs”, pour marquer le début du Mois de l’histoire des Noirs, jeudi à 18 heures dans la salle de concert Stella Boyle Smith, bâtiment des beaux-arts, Université de l’Arkansas à Little Rock, 2801 S. University Ave., Little Rock.

Chesterfield, enseignante à la retraite avec plus de 30 ans d’expérience en classe et ancienne présidente du Little Rock School Board et de la Pulaski County Association of Classroom Teachers, partagera ses réflexions sur l’importance de reconnaître, de comprendre et d’enseigner l’histoire des Noirs pour construire un une société plus inclusive et informée, selon un communiqué de presse.

L’entrée est gratuite. Inscrivez-vous en ligne sur tinyurl.com/mr3a7w8t. Pour plus d’informations, envoyez un email [email protected].

FILM

« Vestiges de guerre »

Suite à un report du 16 janvier lié aux conditions hivernales, le MacArthur Museum of Arkansas Military History, 503 E. Ninth St., Little Rock, projette « Conséquences : les vestiges de la guerre » 18h30 mardi. Le film, basé sur le livre de Donovan Webster, présente des entretiens avec des individus qui détruisent des munitions non explosées à Verdun et à Sarajevo, récupèrent et identifient des squelettes de victimes des champs de bataille de l’ancien Stalingrad et aident les victimes de l’agent Orange au Vietnam. Il fait partie de la série Movies at MacArthur du musée. L’entrée, le pop-corn et les boissons gazeuses sont gratuits. Appelez le (501) 376-4602.

ART

Reconstruction d’après-guerre

“Comment nous reconstruisons”, L’œuvre créée sur 12 ans par les lauréats et finalistes de The Aftermath Project, une organisation à but non lucratif engagée à raconter « l’autre moitié » des histoires de guerre, s’ouvre lundi à la Windgate Gallery, Center for Humanities and Arts, University of Arkansas Pulaski Technical College, 3000. W. Scenic Drive, North Little Rock. Le collège organisera une réception, de 12 h 30 à 14 h 30, le 8 février, dans le hall CHARTS. L’exposition reste visible jusqu’au 15 mars, de 10h à 17h30, du lundi au vendredi. L’entrée est gratuite. Appelez le (501) 812-2387 ou envoyez un courriel [email protected].

“Acteurs et civils” de Glenna Gordon et une photographie d’amputés de guerre de Pep Bonet font partie de “How We Rebuild”, qui s’ouvre lundi à la Windgate Gallery, Centre des sciences humaines et des arts de l’Université de l’Arkansas Pulaski Technical College à North Little Rock. . (Spécial au Democrat-Gazette)



La photographe documentaire Sara Terry a fondé The Aftermath Project en 2006 ; il organise chaque année un concours de subventions pour les photographes travaillant dans le monde entier couvrant les conséquences des conflits.

L’exposition comprend trois sections : un prologue présentant des photographies de conflit et d’après-conflit de Bosnie et retraçant l’histoire d’origine du projet Aftermath ; une suite d’images de quatre photographes explorant les conséquences historiques américaines ; et un « mur de l’humanité » international, intitulé « Le monde des conséquences », présentant des images d’après-conflit du monde entier, de l’Irlande du Nord à la Sierra Leone et à l’Ukraine.

Visitez theaftermathproject.org.

Sculptures, peintures

Le Walton Arts Center de Fayetteville, 495 W. Dickson St., organise une réception, jeudi de 18 h à 20 h, pour les artistes Robyn Horn et Sandra Sell, dont sculptures et peintures sont exposées jusqu’au 21 avril dans la galerie Joy Pratt Markham du centre. Les heures d’ouverture de la galerie sont de 10 h à 14 h en semaine et 60 minutes avant l’heure des rideaux pour les spectacles du centre des arts et pendant l’entracte des spectacles. L’entrée à la galerie et l’accueil sont gratuits. Les artistes effectueront des visites guidées de la galerie à 13 heures les 4 et 5 avril, avec une « conversation créative » à 19 heures le 4 avril. L’entrée est gratuite mais les réservations seront obligatoires. Appelez le (479) 443-5600 ou visitez waltonartscenter.org.

Peintures et dessins de Sandra Sell, dont « Whimsical Carnival » (photo), et sculptures de Robyn Horn, dont « Gathering Strength », "Overlapped Curves" et "Just Far Enough" sont exposés jusqu'au 21 avril au Walton Arts Center de Fayetteville. (Spécial au Democrat-Gazette)

Stage annuel

Le 1er mars est la date limite pour postuler au Stage annuel du Comité de l’Arkansas du Musée national des femmes dans les arts, une allocation de 3 000 $ versée à une femme fréquentant une université ou un collège de l’Arkansas pour collaborer avec un mentor travaillant dans un musée, une galerie ou une institution artistique de l’Arkansas. Le lauréat sera annoncé en avril. Plus d’informations et une candidature en ligne sont disponibles sur acnmwa.org/programs/college-internship. E-mail [email protected].