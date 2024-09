Notes de décision de l’AP : à quoi s’attendre lors des primaires de l’État du New Hampshire

WASHINGTON — WASHINGTON (AP) — New Hampshire C’est l’un des plus petits États du pays, mais ses primaires de mardi ont suffisamment d’intrigues pour remplir un État beaucoup plus grand.

L’État de la Nouvelle-Angleterre a une tendance indépendante qui le rend difficile à classer dans la catégorie rouge ou bleue. Bien qu’il ait voté pour le candidat démocrate à la présidence lors de chacune des cinq dernières élections, il a également envoyé le républicain modéré Chris Sununu au manoir du gouverneur à quatre reprises. Sa délégation parlementaire de quatre personnes est entièrement composée de démocrates depuis 2017, mais les républicains détiennent actuellement une faible majorité dans les deux chambres de l’assemblée législative de l’État.

Les primaires de mardi ouvriront la voie à une élection générale révélatrice. retraites Selon la représentante de Sununu et de longue date Ann Kuster, il y a des courses ouvertes pour le poste de gouverneur et le 2e district du Congrès de l’État. Les deux courses ont des primaires républicaines et démocrates compétitives. Et en plus de ces courses exécutives et législatives clés, tous les sièges de la plus grande législature d’État du pays sont en lice pour les élections en 2024.

La primaire républicaine pour le poste de gouverneur opposera Kelly Ayotteun ancien sénateur américain qui a promis de rester sur la « voie Sununu », contre l’ancien président du Sénat de l’État Chuck Morse, qui s’est présenté comme le « seul candidat au poste de gouverneur du New Hampshire à avoir soutenu Donald Trump ». Ayotte est le principal collecteur de fonds de la course, avec plus de 7 millions de dollars récoltés jusqu’à présent.

Du côté démocrate, Joyce Craigl’ancien maire de Manchester, affrontera Cinde Warmington, la seule démocrate au sein du Conseil exécutif du New Hampshire (un panel de cinq membres qui approuve les directeurs d’agences d’État, les juges et les contrats d’État), et le propriétaire d’entreprise Jon Kiper. Craig est le deuxième plus grand collecteur de fonds parmi les candidats au poste de gouverneur de l’un ou l’autre parti, derrière Ayotte.

Le deuxième district du Congrès, qui s’étend sur la partie est de l’État et est le plus bleu des deux districts de l’État, compte plus d’une douzaine de candidats républicains. Le principal collecteur de fonds est Vikram Mansharamani, économiste et auteur, suivi de près par la candidate de 2022, Lily Tang Williams, qui est à environ 100 000 dollars de retard.

Mais la primaire démocrate, qui oppose les politiciens Maggie Goodlander et Colin Van Ostern, est devenue une course plus coûteuse – et plus âpre.

Kuster a pris la défense de Van Ostern, un ancien membre de son équipe. Dans une publicité qu’elle a tournée pour lui, elle a critiqué Goodlander pour ne pas avoir vécu dans le district depuis des décennies. Goodlander, qui a travaillé pour le défunt sénateur John McCain et au ministère de la Justice, est né et a grandi dans le district, mais possède des biens immobiliers dans l’autre district du Congrès de l’État. Van Ostern, qui a brigué sans succès le poste de gouverneur en 2016, se présente comme le candidat bénéficiant du plus grand soutien populaire.

Voici un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre mardi :

Les primaires de l’État du New Hampshire auront lieu mardi. Les derniers bureaux de vote ferment à 20 heures (heure de l’Est), mais ceux de la plupart des bureaux de vote ferment à 19 heures (heure de l’Est). Les bureaux de vote de deux villes ferment à 19 h 30 (heure de l’Est).

L’Associated Press fournira les résultats des votes et déclarera les vainqueurs des primaires disputées pour le poste de gouverneur, la Chambre des représentants des États-Unis, le Sénat de l’État, la Chambre de l’État et le conseil exécutif.

Les électeurs inscrits auprès d’un parti politique ne peuvent voter qu’aux primaires de leur propre parti. En d’autres termes, les démocrates ne peuvent pas voter aux primaires républicaines et vice-versa. Les électeurs indépendants ou non déclarés peuvent participer à n’importe quelle primaire.

Les États de la Nouvelle-Angleterre déclarent les votes au niveau des communes et non des comtés. Les communes sont des subdivisions plus petites et de nombreuses villes déclarent tous leurs votes ou presque en une seule fois. L’Associated Press analysera ces premiers résultats et les comparera aux résultats des élections précédentes, ce qui pourrait aider à déterminer s’ils donnent une indication claire du vainqueur.

Le New Hampshire compte la grande majorité de ses votes le soir du scrutin. Aucune élection à l’échelle de l’État ne sera annoncée avant la fermeture des derniers bureaux de vote à 20 heures. Historiquement, moins d’un bulletin de vote sur 10 dans le New Hampshire est déposé avant le jour du scrutin, car l’État exige une excuse pour voter par correspondance.

Les plus grandes villes de l’État sont Manchester, Nashua, Rochester, Concord, Derry et Salem. Le New Hampshire possède des circonscriptions législatives plurinominales, le nombre de représentants variant selon la taille de la ville, de sorte que ces villes auront un plus grand nombre de législateurs.

Parmi ces derniers, Nashua, Concord et Salem font partie du 2e district. Goodlander est né et a grandi à Nashua, tandis que Van Ostern vit à Concord.

L’AP ne fait pas de projections et ne déclarera un vainqueur que lorsqu’il sera établi qu’aucun scénario ne permettra aux candidats en retard de combler l’écart. Si aucune course n’a été déclarée, l’AP continuera de couvrir tous les développements dignes d’intérêt, tels que les concessions des candidats ou les déclarations de victoire. Ce faisant, l’AP précisera qu’elle n’a pas encore déclaré de vainqueur et expliquera pourquoi.

Il n’y a pas de recomptage automatique dans les primaires de l’État du New Hampshire, mais un candidat peut demander et payer un recomptage si la marge de vote est soit de 10 voix, soit inférieure à 1,5 % du total des suffrages exprimés. L’AP peut déclarer un vainqueur dans une course éligible à un recomptage si elle peut déterminer que l’avance est trop importante pour qu’un recomptage ou une contestation judiciaire puisse changer le résultat.

Au 28 juin, le New Hampshire comptait environ 891 000 électeurs inscrits. Parmi eux, 29 % étaient démocrates, 34 % républicains et 37 % étaient indépendants ou n’avaient pas déclaré d’affiliation politique.

En 2022, le taux de participation des électeurs inscrits aux primaires des États démocrates a été de 11 % et celui des primaires des États républicains de 17 %. Environ 8 % des électeurs des primaires démocrates et 4 % des électeurs des primaires républicains ont voté avant le jour des primaires.

Lors des primaires de 2022, l’AP a annoncé les premiers résultats à 19 h 26 HE, soit 26 minutes après la fermeture des premiers bureaux de vote. Le dépouillement du scrutin s’est terminé à 3 h 11 HE avec environ 88 % du total des votes comptabilisés.

À compter de mardi, il restera 56 jours avant les élections générales de novembre.

___

Le journaliste de l’Associated Press Robert Yoon à Washington a contribué à ce rapport.

Suivez la couverture de l’élection de 2024 par l’AP sur https://apnews.com/hub/election-2024.