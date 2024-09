Notes de décision de l’AP : à quoi s’attendre lors des primaires de l’État du Delaware

WASHINGTON — Le plus éminent élu du Delaware, le président Joe Bidenaurait pu renverser la course présidentielle en juillet lorsqu’il a abandonné son offre pour un second mandat, mais ce sont les départs imminents de deux autres éminents élus démocrates, le gouverneur. John Carney et le sénateur américain Tom Carperqui ont des répercussions tout au long du scrutin des primaires d’État de mardi.

Carney quittera ses fonctions au niveau de l’État l’année prochaine après deux mandats de gouverneur, deux mandats de lieutenant-gouverneur et trois mandats en tant que seul représentant de l’État à la Chambre des représentants des États-Unis. Son départ a déclenché des primaires disputées pour les nominations démocrates et républicaines.

Les candidats démocrates sont la lieutenante-gouverneure Bethany Hall-Long, le directeur exécutif du comté de New Castle Matt Meyer et le PDG de la National Wildlife Federation et ancien secrétaire d’État aux Ressources naturelles Collin O’Mara. Les candidats républicains sont l’officier de police à la retraite Jerry Price, le chef de la minorité à la Chambre des représentants Michael Ramone et le propriétaire d’une petite entreprise Bobby Williamson.

Hall-Long a le soutien de Carney et est le seul candidat dans la course à avoir déjà remporté un poste à l’échelle de l’État. Mais le lieutenant-gouverneur en poste depuis deux mandats a connu un été difficile après une élection ordonnée par l’État. audit judiciaire des finances de sa campagne a révélé des irrégularités sur une période de huit ans.

Les courriels examinés par l’Associated Press ont également montré que des membres du personnel du lieutenant-gouverneur engagé dans une activité de campagne pendant les heures de travail du gouvernement, ce qui est interdit par la loi de l’État. Hall-Long a contesté les conclusions de l’audit judiciaire, affirmant que les problèmes identifiés dans le rapport étaient le résultat d’erreurs comptables mineures. Néanmoins, Meyer, son principal rival, a a appelé à une enquête fédérale dans la matière.

Carney ne pourra pas briguer un troisième mandat de gouverneur, mais il sera néanmoins candidat à la mairie de Wilmington, la ville la plus peuplée du Delaware. Son adversaire dans la primaire démocrate est une autre ancienne élue de l’État, Velda Jones-Potter, qui a été nommée trésorière de l’État en 2009 et a occupé ce poste pendant environ deux ans avant de perdre sa candidature pour un mandat complet.

Le mandat de Long-Hall en tant que lieutenant-gouverneur est également limité et quatre femmes se sont présentées pour la remplacer. La représentante de l’État Sherry Dorsey-Walker, le sénateur de l’État Kyle Evans-Gay et la vice-présidente du parti de l’État Debbie Harrington se présentent à la nomination démocrate. L’ancienne représentante de l’État Ruth Briggs King n’a pas d’adversaire pour la nomination républicaine.

L’annonce de Carper en 2023 selon laquelle il ne briguerait pas un cinquième mandat La course au Sénat américain a donné lieu à la première course à siège ouvert de l’État depuis 2010, lorsque le sénateur américain Chris Coons a été élu au siège que Biden avait laissé vacant pour assumer la vice-présidence. La représentante démocrate américaine Lisa Blunt Rochester cherche à remplacer Carper, tout comme l’ancien dirigeant républicain de Walmart Eric Hansen. Tous deux n’ont pas d’adversaire pour les nominations de leurs partis et ne figureront pas sur le bulletin de vote de mardi.

Avec Blunt Rochester candidat pour remplacer Carper au Sénat américainles démocrates et les républicains organiseront des primaires disputées pour reprendre le siège qu’elle occupe depuis 2017. La sénatrice démocrate Sarah McBride est la candidate la plus connue et la mieux financée des deux primaires. Elle a le soutien de Carper, Coons et Rochester, et avait 1,7 million de dollars en banque à la fin du mois de juin. Son seul concurrent de l’un ou l’autre parti à divulguer des fonds levés était le républicain Donyale Hall, qui a déclaré avoir un fonds de campagne d’un peu moins de 7 500 dollars. Si elle est élue, McBride deviendrait la candidate la plus connue et la mieux financée des deux primaires. premier membre ouvertement transgenre du Congrès.

Même si le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants des États-Unis pourrait se jouer sur une poignée de candidats, les sièges du Delaware devraient rester fermement dans la colonne des démocrates. Jadis un baromètre fiable des élections présidentielles, le Delaware a basculé fortement dans le camp des démocrates depuis les années 1990. Les républicains n’ont pas remporté le poste de gouverneur depuis 1988, ni un siège au Sénat depuis 1994, ni un siège à la Chambre des représentants depuis 2008.

Près de la moitié des 21 sièges du Sénat de l’État du Delaware et les 41 sièges de la Chambre des représentants de l’État sont en jeu lors des élections de 2024, même si seuls 12 districts organiseront des primaires disputées mardi. Les démocrates détiennent environ deux majorités contre une dans chaque chambre.

Voici un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre mardi :

Les élections primaires de l’État du Delaware auront lieu mardi. Les bureaux de vote ferment à 20 heures (heure de l’Est).

L’Associated Press fournira les résultats des votes et déclarera les vainqueurs des primaires disputées pour le poste de gouverneur, de lieutenant-gouverneur, de Chambre des représentants des États-Unis, de Sénat de l’État, de Chambre de l’État, de commissaire aux assurances et de maire de Wilmington.

Les électeurs du Delaware inscrits auprès d’un parti politique ne peuvent participer qu’aux primaires de ce parti. Les démocrates ne peuvent pas voter aux primaires républicaines et vice versa. Les électeurs indépendants ou non affiliés ne peuvent participer à aucune des deux primaires.

Des trois comtés du Delaware, New Castle est de loin le plus peuplé et le plus démocrate. Lors de l’élection présidentielle de 2020, les votes de New Castle ont représenté environ 57 % des suffrages à l’échelle de l’État, contre environ 26 % pour le comté de Sussex et 17 % pour le comté de Kent.

Pour les démocrates qui se présentent aux primaires à l’échelle de l’État, un chemin raisonnable vers la victoire, à moins de remporter les trois comtés, est de gagner New Castle avec suffisamment d’avance pour compenser les pertes dans l’un ou les deux autres comtés. C’est le chemin suivi par le commissaire démocrate aux assurances de l’État, Trinidad Navarro, lors de sa victoire aux primaires de 2016. Lors des primaires pour le poste de gouverneur de mardi, Hall-Long et Meyer revendiquant tous deux New Castle comme base politique, il est possible que les deux se partagent largement le vote, laissant Kent et Sussex jouer des rôles décisifs. Lors de sa primaire de 2016 pour le poste de lieutenant-gouverneur, Hall-Long a remporté de justesse New Castle et a perdu Sussex, mais a tout de même réussi à se classer en tête avec environ 30 % des voix à l’échelle de l’État alors qu’aucun candidat n’a pu consolider le reste des voix derrière lui.

Pour les républicains, il est possible qu’un candidat dans un groupe à candidats multiples remporte une primaire à l’échelle de l’État tout en perdant New Castle, à condition qu’il obtienne une marge importante dans le comté de Sussex, le bastion républicain de l’État. C’est ainsi que Julianne Murray a remporté la primaire républicaine de 2020 pour le poste de gouverneur.

L’AP ne fait pas de projections et ne déclarera un vainqueur que lorsqu’il sera établi qu’aucun scénario ne permettra aux candidats en retard de combler l’écart. Si aucune course n’a été déclarée, l’AP continuera de couvrir tous les développements dignes d’intérêt, tels que les concessions des candidats ou les déclarations de victoire. Ce faisant, l’AP précisera qu’elle n’a pas encore déclaré de vainqueur et expliquera pourquoi.

Les recomptages dans le Delaware sont automatiques pour les élections législatives d’État et de comté si la marge de vote est inférieure à 1 000 voix ou à 0,5 % du total des votes exprimés pour les deux candidats. L’AP peut déclarer un vainqueur dans une élection éligible à un recomptage si elle peut déterminer que l’avance est trop importante pour qu’un recomptage ou une contestation judiciaire puisse changer le résultat.

Au 1er août, on comptait environ 780 000 électeurs inscrits dans le Delaware. Parmi eux, 45 % étaient démocrates, 26 % républicains et environ 22 % n’étaient inscrits auprès d’aucun parti.

Selon le Département des élections du Delaware, la participation aux primaires de 2022 a atteint environ 16 % des électeurs inscrits. Environ 27 % des électeurs démocrates et 12 % des électeurs républicains ont voté avant le jour des primaires.

Jeudi, un total de 22 293 bulletins de vote avaient été déposés avant le jour des primaires, soit environ 72 % pour les primaires démocrates et 28 % pour les primaires républicaines.

Lors des primaires de 2022, l’AP a annoncé les premiers résultats à 20 h 30 HE, soit 30 minutes après la fermeture des bureaux de vote. Le dépouillement du scrutin s’est terminé à 00 h 38 HE, tous les votes ayant été comptabilisés.

À compter de mardi, il restera 56 jours avant les élections générales de novembre.

___

