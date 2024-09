Notes de décision de l’AP : à quoi s’attendre lors des primaires de l’État de Rhode Island

WASHINGTON — Plus de cinq mois après avoir donné son avis sur le match présidentiel, Rhode Island les électeurs choisiront quels candidats s’affronteront lors des élections sénatoriales américaines de cet automne.

Sénateur démocrate Sheldon Whitehouse Mike Costa, ancien candidat républicain au poste de gouverneur et résidant à Bristol, est un adversaire de taille. Costa, qui se présente maintenant à la primaire la primaire démocratea prêté 200 000 $ à sa campagne sur fonds personnels et a réservé plus de 50 000 $ en publicité radiophonique avant les primaires. Whitehouse, qui brigue un quatrième mandat, dispose d’un avantage financier considérable. Sa campagne a réservé plus de 310 000 $ en publicité radiophonique avant les primaires et dispose de 3,6 millions de dollars en banque.

Du côté républicain, la représentante de l’État Patricia Morgan est la seule candidate au Sénat à avoir réservé des publicités à la radio et à la télévision, selon les dernières données d’AdImpact. Elle représente West Warwick, Coventry et Warwick à la Chambre des représentants de l’État et a auparavant été chef de la minorité. Elle a perdu la nomination républicaine au poste de gouverneur en 2018 face à Allan Fung, se classant deuxième avec 40 % des voix. Elle affronte désormais Ray McKay, résident de Warwick, lors de la primaire sénatoriale.

Pendant ce temps, il n’y a pas de drame primaire cette fois-ci pour les deux membres démocrates du Congrès de l’État.

L’année dernière, le démocrate Gabe Amo a dû affronter près d’une douzaine de candidats pour remporter la nomination de son parti pour le 1er district du Congrès de Rhode Island. Lorsque le représentant démocrate David Cicilline a démissionné en 2023, Amo a battu 11 autres démocrates – dont le lieutenant-gouverneur – dans un district que les démocrates étaient largement favorisés à remporter lors d’une élection générale. Le champ surpeuplé a fait qu’Amo n’a finalement remporté qu’un tiers des voix pour se classer premier lors de cette primaire.

Cette année, cependant, tout se passe bien pour Amo. Aucun de ses anciens concurrents ne cherche à le remplacer alors qu’il brigue un mandat complet. L’autre membre de la délégation de la Chambre des représentants de Rhode Island, le démocrate de première année Seth Magaziner, ne sera pas non plus confronté à un défi lors des primaires.

Ailleurs dans le Rhode Island, quelques villes organisent des élections municipales, tandis que les autres primaires de mardi concernent les sièges à l’Assemblée générale.

Voici à quoi vous attendre :

Les élections primaires de l’État de Rhode Island auront lieu mardi. Les bureaux de vote ferment à 20 heures (heure de l’Est).

L’Associated Press fournira les résultats des votes et déclarera les vainqueurs des primaires disputées pour le Sénat américain, le Sénat d’État et la Chambre d’État, ainsi que les primaires pour les maires de Cranston, Pawtucket et Woonsocket.

Les électeurs inscrits auprès d’un parti politique ne peuvent voter qu’aux primaires de leur propre parti. En d’autres termes, les démocrates ne peuvent pas voter aux primaires républicaines et vice-versa. Les électeurs indépendants ou non affiliés peuvent participer à n’importe quelle primaire. La date limite pour changer d’affiliation à un parti était le 11 août.

Lors des primaires présidentielles de cette année, environ 15 % des voix du président Joe Biden provenaient de Providence, soit plus que dans tout autre comté. Les zones entourant Providence, notamment Cranston et East Providence, sont également des centres de vote importants. Lors des primaires républicaines, les plus grandes bases de soutien de Trump provenaient de Cranston et, au sud, de Warwick. Les autorités pourraient commencer à compter les bulletins de vote par anticipation avant le jour du scrutin.

L’AP ne fait pas de projections et ne déclarera un vainqueur que lorsqu’il sera établi qu’aucun scénario ne permettra aux candidats en retard de combler l’écart. Si aucune course n’a été déclarée, l’AP continuera de couvrir tous les développements dignes d’intérêt, tels que les concessions des candidats ou les déclarations de victoire. Ce faisant, l’AP précisera qu’elle n’a pas encore déclaré de vainqueur et expliquera pourquoi.

Il n’y a pas de recomptage automatique dans le Rhode Island, mais des recomptages peuvent être demandés en fonction de la marge des votes. Pour les élections comptant plus de 100 000 votes exprimés, un recomptage peut être demandé si la marge des votes est inférieure à 0,5 point de pourcentage ou inférieure à 1 500 votes, selon le chiffre le plus bas. Pour les élections comptant entre 20 000 et 100 000 votes exprimés, la marge des votes doit être inférieure à 1 point de pourcentage ou inférieure à 500 votes. Si le nombre total de votes exprimés est de 20 000 ou moins, la marge pour demander un recomptage est de 2 points de pourcentage ou inférieure à 200 votes. L’AP peut déclarer un gagnant dans une course éligible à un recomptage si elle peut déterminer que l’avance est trop importante pour qu’un recomptage ou une contestation judiciaire puisse changer le résultat.

Au 1er août, on comptait environ 775 000 électeurs inscrits dans le Rhode Island. Parmi eux, 38 % étaient démocrates, 14 % républicains et 47 % étaient indépendants ou non affiliés à un parti.

Lors de la primaire démocrate d’avril, la participation a été de 3 % des électeurs inscrits, et 37 % d’entre eux ont voté avant le jour du scrutin. Lors de la primaire républicaine, la participation a été de 2 %, et 24 % des votes ont été exprimés avant le jour du scrutin.

Au 5 septembre, un total de 15 165 bulletins de vote avaient été déposés, soit environ 81 % lors de la primaire démocrate et 18 % lors de la primaire républicaine.

Lors des primaires de 2022, l’AP a annoncé les premiers résultats à 20 h 10 HE, soit 10 minutes après la fermeture des bureaux de vote. Le dépouillement du scrutin s’est terminé à 23 h 03 HE avec environ 97 % du total des votes comptabilisés.

À compter de mardi, il restera 56 jours avant les élections générales de novembre.