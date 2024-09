Notes de décision de l’AP : à quoi s’attendre lors des élections spéciales au Congrès du New Jersey

WASHINGTON — Les électeurs du 10e district du Congrès du New Jersey choisiront mercredi un successeur au défunt représentant démocrate américain Donald Payne Jr., qui décédé en avril après plus de 11 ans au pouvoir.

Pour le remplacer, se présentent la démocrate LaMonica McIver, présidente du conseil municipal de Newark, la républicaine Carmen Bucco, propriétaire d’une petite entreprise, et deux candidats de petits partis. McIver a gagné un endroit bondé et parfois primaire controversée à 11 voix le 16 juillet, alors que Bucco n’avait pas d’adversaire pour la nomination républicaine.

Le vainqueur purgera les 15 semaines restantes du mandat de Payne. Payne a remporté à titre posthume la nomination démocrate pour un septième mandat complet lors des primaires de l’État du 4 juin, et les responsables du parti du New Jersey ont désigné McIver pour le remplacer sur le bulletin de vote des élections générales après qu’elle ait remporté la primaire spéciale. Bucco sera sur le bulletin de vote de novembre en tant que candidat républicain, aux côtés de quatre candidats de partis mineurs qui ne se présentent pas à l’élection spéciale.

Les démocrates bénéficient d’un avantage électoral considérable dans le 10e district. Le président Joe Biden et l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton ont tous deux remporté le district lors des élections présidentielles de 2020 et 2016 avec plus de 80 % des voix.

L’État a dû affronter deux autres sièges vacants ces dernières semaines. Le sénateur démocrate américain Bob Menendez a démissionné le 20 août suivant son Condamnation pour corruption fédéraleLe gouverneur démocrate Phil Murphy a nommé son ancien chef de cabinet George Helmy pour occuper le siège jusqu’à ce que les électeurs élisent un remplaçant en novembre. Dans le 9e district du Congrès, le représentant démocrate américain Bill Pascrell décédé le 21 aoûtet les responsables du parti dans le district ont choisi la sénatrice d’État Nellie Pou pour le remplacer lors du scrutin de novembre.

Quant à la raison pour laquelle l’élection spéciale pour remplacer Payne se tient un mercredi, au lieu du mardi habituel, la réponse se trouve au plus profond des petits caractères de La loi électorale du New JerseyLorsqu’un siège à la Chambre des représentants des États-Unis devient vacant dans le New Jersey, le gouverneur peut ordonner une élection spéciale pour pourvoir le siège ou permettre qu’il soit pourvu lors des prochaines élections générales à l’échelle de l’État.

Si le gouverneur ordonne une élection spéciale, la primaire spéciale doit avoir lieu dans les 70 à 76 jours suivant la date à laquelle le gouverneur a émis l’ordre. L’élection générale spéciale doit avoir lieu entre 64 et 70 jours après la primaire spéciale. Payne est décédé le 24 avril et Murphy a émis son ordre électoral spécial neuf jours plus tard, le 3 mai. Il définir le primaire spécial pour le 16 juillet, qui était le seul mardi qui se situait dans la plage de dates autorisée par la loi. Pour l’élection générale spéciale, Murphy a choisi le jour le plus proche possible autorisé par la loi : 64 jours après la primaire spéciale, ou le 18 septembre, qui se trouve être un mercredi. Le New Jersey a également organisé une élection le mercredi en 2013 pour remplacer le feu sénateur américain Frank Lautenberg.

Voici un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre le soir des élections :

Les élections spéciales dans le 10e district du Congrès du New Jersey auront lieu mercredi. Les bureaux de vote fermeront à 20 heures (heure de l’Est).

L’Associated Press fournira les résultats du vote et déclarera le vainqueur de l’élection spéciale du Congrès. Les candidats sont McIver, Bucco et les candidats tiers Russell Jenkins et Rayfield Morton.

Tout électeur inscrit dans le 10e district du Congrès peut participer à l’élection spéciale.

Les élections spéciales ont tendance à être des événements à participation relativement faible, surtout en l’absence d’autres élections plus importantes sur le bulletin de vote pour attirer les électeurs.

Le 10e district du Congrès comprend des parties de trois comtés situés juste à l’ouest de la ville de New York : Essex (où se trouve Newark), Hudson (où se trouve Jersey City) et Union. Essex est le comté dominant lors des élections du 10e district, représentant 57 % de la population du district, contre environ 24 % pour Union et 19 % pour Hudson.

Lors des élections générales de 2022, Payne a remporté le district avec environ 78 % des voix. Le candidat républicain, David Pinckney, a reçu 20 % des voix. Payne a obtenu les meilleurs résultats dans le comté d’Essex, avec 85 % des voix, et les pires résultats dans le comté d’Union, où il a reçu 66 % des voix contre 32 % pour Pinckney.

Les premiers signes d’une victoire de McIver à l’échelle du district, à un niveau comparable à celui dont le parti sortant a bénéficié dans d’autres scrutins dans le district, pourraient suffire à déterminer le vainqueur. De même, si les premiers résultats montrent que Bucco a largement surpassé les précédents candidats républicains dans les scrutins de district, l’annonce des résultats pourrait être retardée jusqu’à ce que davantage de résultats de vote soient disponibles.

L’AP ne fait pas de projections et ne déclarera un vainqueur que lorsqu’il sera établi qu’aucun scénario ne permettra aux candidats en retard de combler l’écart. Si aucune course n’a été déclarée, l’AP continuera de couvrir tous les développements dignes d’intérêt, tels que les concessions des candidats ou les déclarations de victoire. Ce faisant, l’AP précisera qu’elle n’a pas encore déclaré de vainqueur et expliquera pourquoi.

Bien que le New Jersey ne procède pas à un recomptage automatique, les candidats et les électeurs peuvent en faire la demande et en payer le coût, le tout étant remboursé si le résultat change. L’AP peut déclarer un vainqueur dans une course éligible à un recomptage si elle peut déterminer que l’avance est trop importante pour qu’un recomptage ou une contestation judiciaire puisse modifier le résultat.

Au 1er août, près de 504 000 électeurs étaient inscrits dans le 10e district, dont environ 54 % de démocrates, 9 % de républicains et 36 % d’indépendants non affiliés à aucun parti.

Lors des élections générales de 2022, le taux de participation dans le district a été d’environ 27 % des électeurs inscrits, avec environ 21 % des électeurs ayant voté avant le jour du scrutin. Le taux de participation à la primaire démocrate spéciale du 16 juillet a été d’environ 6 % des électeurs inscrits.

Mercredi, près de 14 000 bulletins de vote avaient été déposés avant le jour du scrutin, dont environ 82 % de la part des démocrates, 9 % de la part des républicains et 9 % de la part des indépendants non affiliés à aucun parti.

Lors des élections primaires spéciales du 16 juillet, l’AP a annoncé les premiers résultats à 20 h 04 HE, soit quatre minutes après la fermeture des bureaux de vote. Le dépouillement du scrutin s’est terminé à 22 h 36 HE, avec environ 86 % du total des votes comptabilisés.

À partir de mercredi, il restera 48 jours avant les élections générales de novembre.

Suivez la couverture de l’élection de 2024 par l’AP sur https://apnews.com/hub/election-2024.